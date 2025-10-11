Megjelent a piacon az ősz szupersztárja, antidepresszáns hatása segít a zord hónapokban

Régen, a múlt században nagy hagyománya volt a birsalma fogyasztásnak. Sok helyen még a karácsonyi asztalra is odakerült. Most, akik vásárolnak birsalmát, leginkább kompótnak, lekvárnak vagy birsalmasajtnak készítik el. A kecskeméti piacon jelenleg 800-850 forint kilója.

A kecskeméti piacon ismét színes a kínálat

Fotó: Bús Csaba

Sokoldalú a birsalma, az emésztőrendszer nagy barátja

Az őszi gyümölcsök egyike a birsalma, mely sok standon kapható jelenleg. Utánanéztünk, hogy miért érdemes fogyasztani. A kívülről kemény gyümölcs ugyanis rendkívül jótékony hatással van a szervezetünkre. Sokféleképpen felhasználható, ráadásul mindegyik formája támogatja az egészségünket.

A birsalma magas pektintartalma révén segíti az emésztést, szabályozza a vércukor- és koleszterinszintet, valamint teltségérzetet okoz, így a fogyókúrázók számára is ideális választás.

Rosttartalma segít normalizálni a bélműködést, így hasmenés és székrekedés esetén is hatékony lehet. A birsalma magjából főzött tea pedig gyulladásos bélbetegségek és fekélyek esetén nyugtató hatású.

Lassíthatja az öregedési folyamatokat

A benne lévő kálium és magnézium segít a vérnyomás szabályozásában. Antioxidánsai csökkentik a gyulladást, védik a sejteket és lassítják az öregedési folyamatokat. Reumás panaszokra is jó lehet méregtelenítő hatása révén.

A birsalma C-vitaminban gazdag, így most mindenképp jól jöhet az őszi-téli hónapokban, így elkerülhető a megfázás, vagy az influenza. A benne lévő vas és C-vitamin kombinációja együttesen támogatja az immunrendszert.

Egészséges finomságok készülhetnek belőle

Egyes népi megfigyelések szerint a birslekvár étkezés utáni fogyasztása antidepresszáns hatású lehet. A birsalmasajt egy hagyományos őszi finomság, egy egészséges nassolnivaló. Bár sokan édességként tekintenek rá, a birsalma értékes tápanyagai miatt a belőle készült sajt is számos jótékony hatással bír.

Hozzávalók

2 kilogramm birsalma

1 darab citrom leve

1 deciliter víz

1 kilogramm kristálycukor

1 csomag vaníliás cukor

1 teáskanál fahéj

Elkészítés

A birsalmát megmossuk, negyedeljük, a magházat kivesszük, de a héját rajta hagyjuk. A gyümölcsöt vízzel és citromlével puhára főzzük (körülbelül 30 perc), majd botmixerrel pürésítjük. Hozzáadjuk a cukrot, vaníliás cukrot és ízlés szerint fahéjat, majd sűrűre főzzük, amíg elválik az edény falától (45–60 perc). A masszát kiolajozott formába öntjük, kihűtjük és 2–3 napig szárítjuk. Ha megdermedt, szeleteljük és fóliába csomagolva hűvös helyen tároljuk.