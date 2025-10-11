42 perce
Megjelent a piacon az ősz szupersztárja, antidepresszáns hatása segít a zord hónapokban
Méretre elég nagy, megjelenésre kicsit göcsörtös. Nem édes, inkább fanyar az íze, ráadásul illatos és nagyon egészséges. Ez a birsalma, mely most a kecskeméti piac egyik népszerű őszi gyümölcse.
Régen, a múlt században nagy hagyománya volt a birsalma fogyasztásnak. Sok helyen még a karácsonyi asztalra is odakerült. Most, akik vásárolnak birsalmát, leginkább kompótnak, lekvárnak vagy birsalmasajtnak készítik el. A kecskeméti piacon jelenleg 800-850 forint kilója.
Sokoldalú a birsalma, az emésztőrendszer nagy barátja
Az őszi gyümölcsök egyike a birsalma, mely sok standon kapható jelenleg. Utánanéztünk, hogy miért érdemes fogyasztani. A kívülről kemény gyümölcs ugyanis rendkívül jótékony hatással van a szervezetünkre. Sokféleképpen felhasználható, ráadásul mindegyik formája támogatja az egészségünket.
A birsalma magas pektintartalma révén segíti az emésztést, szabályozza a vércukor- és koleszterinszintet, valamint teltségérzetet okoz, így a fogyókúrázók számára is ideális választás.
Rosttartalma segít normalizálni a bélműködést, így hasmenés és székrekedés esetén is hatékony lehet. A birsalma magjából főzött tea pedig gyulladásos bélbetegségek és fekélyek esetén nyugtató hatású.
Lassíthatja az öregedési folyamatokat
A benne lévő kálium és magnézium segít a vérnyomás szabályozásában. Antioxidánsai csökkentik a gyulladást, védik a sejteket és lassítják az öregedési folyamatokat. Reumás panaszokra is jó lehet méregtelenítő hatása révén.
A birsalma C-vitaminban gazdag, így most mindenképp jól jöhet az őszi-téli hónapokban, így elkerülhető a megfázás, vagy az influenza. A benne lévő vas és C-vitamin kombinációja együttesen támogatja az immunrendszert.
Egészséges finomságok készülhetnek belőle
Egyes népi megfigyelések szerint a birslekvár étkezés utáni fogyasztása antidepresszáns hatású lehet. A birsalmasajt egy hagyományos őszi finomság, egy egészséges nassolnivaló. Bár sokan édességként tekintenek rá, a birsalma értékes tápanyagai miatt a belőle készült sajt is számos jótékony hatással bír.
Hozzávalók
- 2 kilogramm birsalma
- 1 darab citrom leve
- 1 deciliter víz
- 1 kilogramm kristálycukor
- 1 csomag vaníliás cukor
- 1 teáskanál fahéj
Elkészítés
A birsalmát megmossuk, negyedeljük, a magházat kivesszük, de a héját rajta hagyjuk. A gyümölcsöt vízzel és citromlével puhára főzzük (körülbelül 30 perc), majd botmixerrel pürésítjük. Hozzáadjuk a cukrot, vaníliás cukrot és ízlés szerint fahéjat, majd sűrűre főzzük, amíg elválik az edény falától (45–60 perc). A masszát kiolajozott formába öntjük, kihűtjük és 2–3 napig szárítjuk. Ha megdermedt, szeleteljük és fóliába csomagolva hűvös helyen tároljuk.
Őszi retek is jól jön a reggelizőasztalra
A kecskeméti piacon továbbra is bőséges a kínálat őszi gyümölcsök és őszi zöldségek terén. Még mindig kapható retek, a nagyobbak csomóját 350-400 forintért, az apróbbakét már 150 forintért megvehetjük. Az ízük ugyanúgy finom. Csicsóka is kifogható egy-két árusnál, csomagja 400 forint. A zöldhagyma csomója 350-400 forint. Spenót is sok eladónál megtalálható, jellemzően 800 forint egy nagy zacskóval.
Lecsóról még nem kell lemondani
A lecsóhoz is mindenféle zöldséget megvehetünk a kecskeméti piacon. Paprikafélékből kedvünkre válogathatunk, piros és zöld kápiától és TV paprikától a paradicsompaprikán át a különböző erős paprikákig. Az áruk kedvező, 600-1000 forint a legtöbb édes fajának kilója, az erőseket darabra adják, 100-200 forintért.
A paradicsom kilója fajtától és árustól is függ. Vannak kisebbek már kilónként 500-600 forintért, nagyobbak 800-1000 forintért. A koktélparadicsom pedig 2200 forintért kapható.
A vöröshagyma kilója pedig 300-450 forint között mozog.
Sokfajta őszi gyümölcs kapható
Csöves kukorica még mindig vehető, a szebbek darabja 200-250, a másodosztályúaké 100 forint. Dinnye már nincs, de szilva, körte, szőlő és alma nagy mennyiségben elérhető. Néhány helyen a déli gyümölcsök is beszerezhetők, bár a narancs és a mandarin ára elég magas, kilója 1500-1700 forint körül mozog.
Az illatos virágok jól mutatnak az asztalon
Gyönyörű őszi virágcsokrok sem hiányoznak, 500-800 forintért adják. Már megjelentek a sírkoszorúk is, jellemzően a kisebbek ára 1500-2000 forinttól indulnak, a nagyobbak 2500-tól.
Árak a kecskeméti piacról
- Szilva 550-650 Ft/kg
- Áfonya 1000 Ft/doboz
- Zöldbab 1000-1500 Ft/kg
- Cukkini: 450-500 Ft/kg
- Szőlő: 500-2000 Ft/kg
- Alma: 500-850 Ft/kg
- Halloween tök: 350-400 Ft/kg
- Dísztök 300-500 Ft/db
- Sütőtök: 350-400 Ft/kg
- Fejes káposzta: 300-400 Ft/kg
