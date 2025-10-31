október 31., péntek

Díjmentes parkolás, korlátlan tömegközlekedés: így működik az új rendszer Kecskeméten

Címkék#tömegközlekedés#busz#parkolás

Új lehetőséget nyújt az autósoknak Kecskeméten a P+R parkolás használata. Ezentúl már nemcsak a sofőr élhet az ingyenes tömegközlekedéssel. A kecskeméti parkolást érintő újdonságról a Kecskeméti Városrendészet vezetője, dr. Németh Zsolt, valamint intézményvezető-helyettese, Csíkos Imre számolt be a Rádió 1 Gong Téma műsorában.

Sebestyén Hajnalka

A két szakember a kecskeméti parkolás kapcsán más témát is érintett. Külön kitértek arra: hamarosan kezdődik a jövő évi kedvezményes bérletek regisztrációja. Aki időben lép, elkerülheti az év végi rohamot.  

A kecskeméti parkoláshoz hamarosan igényelhetők a bérletek
A kecskeméti parkolás újdonsága, hogy a P+R parkolónál már minden utas ingyen utazhat
Fotó: Bús Csaba / Illusztráció

Bővült a P+R parkolás lehetősége 

Kecskeméten, mely a Homokbánya térségében, a Kadafalvi út és a Dunaföldvári út kereszteződésénél, a Burger King és a Decathlon közötti területen található a P+R parkoló. A murvás, őrzött kamerával megfigyelt területen bárki otthagyhatja díjmentesen a gépjárművét, és onnan tömegközlekedéssel ingyenesen közlekedhet az egész város területén.

Eddig csak a sofőr utazhatott ingyen, most már utasszámtól függetlenül, a gépkocsiban utazó valamennyi utas igénybe veheti a díjmentes közlekedést a tömegközlekedéssel. Úgy működik, hogy annyi jegyet kell venni a parkoló automatánál, ahány utas van a gépkocsiban, és így mindenki díjmentesen utazhat egész nap a buszokon. Akár hétvégén is.

Kecskeméti parkolás bérlettel

Közeledik az év vége, a parkolóbérleteket meg kell újítani. Szakemberek felhívták rá a figyelmet, hogy még a roham előtt fel lehet rá készülni. A 2025-ös regisztrációt november 7-én törlik, és november 10-én megkezdik a 2026-os évre szóló regisztrálást. Akár személyesen, akár honlapon keresztül elintézhető. A nyugdíjas kedvezményes bérletekhez azonban a nyugdíjasoknak be kell fáradniuk, mert nekik személyesen kell bemutatniuk az okmányaikat, illetve a nyugdíj összegét bizonyító iratot. A lakossági bérlethez nem szükséges személyesen megjelenni, az az online térben elintézhető.  

Jelen lesznek a Kecskeméti Köztemetőnél

A beszélgetés során a szakemberek a hétvégi temetői városrendészeti jelenlétről is tájékoztatást adtak. Elmondták: az előző évekhez hasonlóan most is jelen lesznek a Kecskeméti Köztemetőnél, péntek délutántól vasárnap estig adnak nagyobb erővel támogatást. Szombat és vasárnap nyolc közterület-felügyelő segíti majd a rendőrök munkáját kívül a temetőkapunál, illetve belül járőrözéssel. Egyenruhában teljesítik a szolgálatot, bátran lehet tőlük segítséget is kérni. Az azonban nagyon fontos, mindenki vigyázzon az értékeire.

