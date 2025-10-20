Időutazás egy régi iskola hittel átszőtt múltjába, így formálták át a várost a nők

A korábbi kecskeméti múltidéző cikkünkben az angolkisasszonyok letelepedéséről írtunk, bemutattuk a kezdeti éveket, sikereket. A kecskeméti Római Katolikus Plébánia története című könyv segítségével most ezt folytatjuk, kiegészítve a szomszédos Erzsébet templom történetének egy-egy momentumával. Képeslapokat ezúttal is Sebestyén Imre gyűjtő hagyatéka jóvoltából mutatjuk be.

Kecskeméti múltidéző az angolkisasszonyok iskolájáról

Fotó: Sebestyén Imre hagyatéka

Kecskeméti múltidéző 100 év távlatában

Mint arról már beszámoltunk: az angolkisasszonyok 1917-ben alapítottak rendházat Kecskeméten, és megkezdték a leányifjúság vallásos nevelését. A Boldogságos Szűz Mária Intézetének (angolkisasszonyok) főnöknői a következők voltak Kecskeméten: M. Fittler M. Róza (1917–1929), M. Semsey M. Gizella (1929–1932), M. Schuller M. Teréz (1932–1935), M. Brand M. Margit (1935–1938), M. Hajagos Mária (1938–1946), M. Körtvélyesi Mária (1946–1950). Igazgatók a Ward Mária Leánygimnáziumban: Hanig István kegyesrendi, Csősz László kegyesrendi, Dr. M. Nagy M. Anna, a Tanítóképzőben Révész István prelátus-plébános, M. Fittler M. Róza főnöknő, M. Kövesdi M. Józsa.

A Czollnerék által épített Szent Erzsébet templomban és a mellette lévő nőnevelő intézet céljaira átadott objektumban kezdték meg az angolkisasszonyok a leánynevelést.

A Czollner téren lévő Szent Erzsébet templom az angolkisasszonyok épületével

Folyamatosan emelkedett a tanulói létszám

1921-ben az első képesítő vizsgán húszan kaptak oklevelet. 1925-ben, a leánygimnázium első érettségi vizsgáján tizenöt tanuló vehette át bizonyítványát. Ekkor már 240 tanulója volt az intézménynek. A gyakorló iskola a képző mellett 1920-ban nyílt meg, 30 tanulót fogadott. Eleinte négy osztállyal működött, majd hattal, később nyolccal. Az 1947/48-as tanévre 103 tanulója lett. 1945-től felsőbb rendeletre a gimnázium első osztálya helyett az általános iskola ötödik osztály kezdett el működni. Két párhuzamos osztályt népesített be a sok jelentkező.

Évenként felmenő rendszerben töltődött fel az általános iskola felső tagozata. A tanulók létszáma ekkorra elérte a 300-at.

Az akkor már négy osztályos gimnáziumban hét szerzetesnő, hat világi tanár és egy hittanár dolgozott. A tanítóképzőben nyolc szerzetes tanárnő, öt világi tanárnő, egy hittanár és egy kegyesrendi szerzetestanár tanított. Az általános iskola és gyakorló iskola osztályaiban rendtagok voltak az osztálytanítók és osztályfőnökök. Az iskolához tartozó internátusban 1917-ben négyen, 1920-ban húszan, míg 1945-ben már százan laktak.