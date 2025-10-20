2 órája
Időutazás egy régi iskola hittel átszőtt múltjába, így formálták át a várost a nők
A hírös város históriájának egy újabb érdekes fejezetét idézzük fel, mely érinti az oktatást és az egyházat is. A kecskeméti múltidéző sétánk során visszatekintünk mintegy 100 évet, és bemutatjuk hogyan változott a Szent Erzsébet templom szerepe az Angolkisasszonyok letelepedését követően.
A korábbi kecskeméti múltidéző cikkünkben az angolkisasszonyok letelepedéséről írtunk, bemutattuk a kezdeti éveket, sikereket. A kecskeméti Római Katolikus Plébánia története című könyv segítségével most ezt folytatjuk, kiegészítve a szomszédos Erzsébet templom történetének egy-egy momentumával. Képeslapokat ezúttal is Sebestyén Imre gyűjtő hagyatéka jóvoltából mutatjuk be.
Kecskeméti múltidéző 100 év távlatában
Mint arról már beszámoltunk: az angolkisasszonyok 1917-ben alapítottak rendházat Kecskeméten, és megkezdték a leányifjúság vallásos nevelését. A Boldogságos Szűz Mária Intézetének (angolkisasszonyok) főnöknői a következők voltak Kecskeméten: M. Fittler M. Róza (1917–1929), M. Semsey M. Gizella (1929–1932), M. Schuller M. Teréz (1932–1935), M. Brand M. Margit (1935–1938), M. Hajagos Mária (1938–1946), M. Körtvélyesi Mária (1946–1950). Igazgatók a Ward Mária Leánygimnáziumban: Hanig István kegyesrendi, Csősz László kegyesrendi, Dr. M. Nagy M. Anna, a Tanítóképzőben Révész István prelátus-plébános, M. Fittler M. Róza főnöknő, M. Kövesdi M. Józsa.
A Czollnerék által épített Szent Erzsébet templomban és a mellette lévő nőnevelő intézet céljaira átadott objektumban kezdték meg az angolkisasszonyok a leánynevelést.
Folyamatosan emelkedett a tanulói létszám
1921-ben az első képesítő vizsgán húszan kaptak oklevelet. 1925-ben, a leánygimnázium első érettségi vizsgáján tizenöt tanuló vehette át bizonyítványát. Ekkor már 240 tanulója volt az intézménynek. A gyakorló iskola a képző mellett 1920-ban nyílt meg, 30 tanulót fogadott. Eleinte négy osztállyal működött, majd hattal, később nyolccal. Az 1947/48-as tanévre 103 tanulója lett. 1945-től felsőbb rendeletre a gimnázium első osztálya helyett az általános iskola ötödik osztály kezdett el működni. Két párhuzamos osztályt népesített be a sok jelentkező.
Évenként felmenő rendszerben töltődött fel az általános iskola felső tagozata. A tanulók létszáma ekkorra elérte a 300-at.
Az akkor már négy osztályos gimnáziumban hét szerzetesnő, hat világi tanár és egy hittanár dolgozott. A tanítóképzőben nyolc szerzetes tanárnő, öt világi tanárnő, egy hittanár és egy kegyesrendi szerzetestanár tanított. Az általános iskola és gyakorló iskola osztályaiban rendtagok voltak az osztálytanítók és osztályfőnökök. Az iskolához tartozó internátusban 1917-ben négyen, 1920-ban húszan, míg 1945-ben már százan laktak.
Az angolkisasszonyok a Szent Erzsébet templomba jártak
Az angolkisasszonyok letelepedése nagy hatással volt a Szent Erzsébet templomra is, mely 1826-ra épült fel, Czollner Mihály özvegyének nagylelkű felajánlásának köszönhetően. 1825. augusztus 8-án tették le az alapkövet. Egy évre rá, 1826. augusztus 19-én Seress Pál plébános már az új templom megáldásához szükséges engedélyért folyamodott. Végül november 19-én áldották meg, az új védőszentje Árpád-házi Szent Erzsébet lett. A választás minden bizonnyal azért esett a világszerte ma is ismert magyar szentre, mert benne a templom építtetője saját védőszentjét tisztelte.
Új szerepet kapott a templom
A templom a XIX. század első harmadának klasszicista építészeti stílusjegyeit hordozza magán. Az órapárkányos tornyot fedő hagymasisak még a copf stílus jegyeit képviseli. A templom az angolkisasszonyok letelepedésével új szerepet kapott. Különválasztották egymástól a templomi és pusztai lelkészséget. Az egyháztanács 1918 őszén fogadta el ennek szabályzatát. Az első rész a zárdatemplomi lelkészségről szólt. A lelkész feladata az istentiszteletek végzése, valamint az angolkisasszonyok iskoláiban a hitoktatás és a növendékek gyóntatása, a Katolikus Legényegylet vezetése volt. A feladatok mellett a javadalmazást és ellátásukat is ebben határozták meg.
A szabályzat második része a pusztai lelkészségre vonatkozott, annak jogait, kötelességeit és javadalmazását szabályozta. A harmadik rész a hitoktató segédlelkész munkáját foglalta magába, akit a megyéspüspök nevezett ki. Közvetlen főnöke a zárdatemplomi lelkész volt. Feladatkörét a zárdalelkész és egyes esetekben a pusztai lelkész kisegítése istentiszteleteknél, illetve betegek ellátása alkotta. Emellett legalább heti 20 órában hitoktatást végzett.
A hitoktatás fontos volt
A szabályzat negyedik része a hitoktatás ügyét rendezte. Az összes hitoktatási szervezet és teendők igazgatója az anyatemplomi plébános, helyettese a ferencesrendi házfőnök volt. Hivatásos hitoktatók: a zárdalelkész, a pusztai lelkész, a hitoktatói segédlelkész és a ferences rendtagok közül erre kijelölt négy lelkész. A kisegítő hitoktatóknak a katolikus vallású tanítók és tanítónők közül az ezzel megbízott személyeket jelölték ki. A pályáztatás után 1919. év elején választották meg az új lelkészeket. A zárdalelkész Medgyessy Gyula káplán, a pusztai lelkész Takács Mihály váci karkáplán. Így vált külön a templomi és pusztai lelkészség útja.
