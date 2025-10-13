Az iskola már megszűnt, de az angolkisasszonyokra még sokan emlékeznek

Ma már több mint tíz éve nem működik az Angolkisasszonyok iskola a városban, de sokan emlékeznek még ezen oktatási intézményre. A kecskeméti múltidéző során a szerzetesrendről és az oktatásról egyaránt szót ejtünk, a Petőfi Népe régi Grátisz mellékletében megjelent írásunkat alapul véve, melynek forrása főként A kecskeméti Római Katolikus Plébánia története című könyv volt, melyet Farkas László plébános állított össze. A kecskeméti angolkisasszonyokkal kapcsolatos korabeli képeslapokat pedig Sebestyén Imre képeslevelezőlap-gyűjtő hagyatékából választottuk ki.

A kecskeméti múltidéző sorozatban az angolkisasszonyok szerzetesrend helyi történetét mutatjuk be

Forrás: Sebestyén Imre hagyatéka

Ward Mária alapította a rendet

A múltidézés során először a kezdeti időszakról lesz szó, majd bemutatjuk a közel 100 év történetét is a következő cikkekben, amíg a hírös városban tanítottak.

Az angolkisasszonyok szerzetesrend egy katolikus női szerzetesrend, amelyet Ward Mária alapított a 17. század elején Angliában. A rend különlegessége, hogy a jezsuita szellemiséget követve a női nevelésre és oktatásra helyezte a hangsúlyt. Magyarországra Pázmány Péter hívta be a rendet 1628-ban. Budapesten 1770-ben, míg Kecskeméten 1917-ben alapították meg a rendházat.

Kecskeméti múltidéző több mint 100 év távlatában

A kecskeméti rendről bőséges információ olvasható az említett könyvben. Az egyházközségben a katolikus leányifjúság nevelésének kérdése napirenden volt a 20. század elején. Révész István prelátus-plébános több rendnél is érdeklődött, de az angolkisasszonyokra nem gondolt. Úgy gondolta, tévesen, hogy azok csak a középosztályhoz tartozó lányokat tanítják. Egy eperjesi látogatása során győződött meg arról, hogy milyen szeretettel foglalkoznak a szegényebb társadalmi réteghez tartozó gyerekekkel. Hitre, rendre és tisztaságra nevelik őket, és megtanítják nekik a szép magyar nyelvet. Ekkor fordult az angolkisasszonyok felé. Révész István első kérelmét a rend elöljárói nem tudták teljesíteni a kis létszám miatt. A háború kitörését követően azonban ismét kérte a kecskeméti ház alapítását, ekkor már eredményesen.

Az épülethez nagyon szép kert is tartozott

Forrás: Sebestyén Imre hagyatéka

Az angolkisasszonyokkal többször tárgyalt

A kecskeméti rendház alapítása végül 1917-re tehető. Abban az évben Révész István augusztusban már a helyszínen tárgyalt az alapító főnöknővel, Máter Fittler M. Rózával, aki 1929-ig vezette a rendházat. Mindvégig hősiességgel, nagy lélekkel dacolt a felmerülő szellemi és anyagi természetű nehézségekkel. Két másik rendtag, M. Beleznay M. Etelka és M. Lengyel M. Júlia vállalta vele együtt a népnevelők szűkös körülményeit. Testvér Paula, T. Maura és T. Jolán egészítette ki a kis szerzetes családot.