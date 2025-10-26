október 26., vasárnap

A taníttatási gondok enyhítésére jött létre a 20. század két kecskeméti felekezeti képzője

Címkék#iskola#Angolkisasszony#múltidéző#tanítóképzés

Kecskeméten nagy múltja van a tanítóképzésnek, melyből az angolkisasszonyok is kivettek részüket. A kecskeméti múltidéző cikkünkben ezúttal több évszázadra tekintünk vissza.

Sebestyén Hajnalka

Korábbi kecskeméti múltidéző írásainkban már foglalkoztunk az angolkisasszonyok letelepedésével, az iskolájuk 1917-es kecskeméti beindításával. Forrásként a Petőfi Népe egykori Grátisz mellékletében lévő cikkeket hívtuk segítségül. 

A kecskeméti Múltidéző a város történelmébe ad betekintést
Kecskeméti múltidéző: hírös városi képeslap 1900-ból
Forrás: Sebestyén Imre hagyatéka

A 2018-ban megjelent cikkekhez személyes beszámolókat is kaptunk Laczkóné Pálfi Alojzia jóvoltából, aki – korábbi nevén – a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar nyugalmazott főiskolai docense, az 1992-ben újrainduló Angolkisasszonyok Ward Mária Leánygimnázium két éven át megbízott igazgatója, 1998-ig tanára volt. 

Hosszan és behatóan foglalkozott a kecskeméti tanítóképzéssel egy pályamunka, illetve egy egyetemi szakdolgozat megírása kapcsán a 80-as évek második felében. A cikkhez ezen munkáiból és más írásaiból idézünk, melyek tökéletesen felidézik az egykori tanítói képzési rendszer kialakulását. Illusztrációkat Sebestyén Imre hagyatékában lévő képeslapokból válogattunk hozzá.

Kecskeméti múltidéző: időutazás a 18. századba

Laczkóné Pálfi Alojzia írásaiból megtudható: a magyar tanítóképzés gondolata már a 18. században, Mária Terézia uralkodásának idején felmerült, amikor 1777-ben bevezette az I. Ratio Educationis rendeletét. Az oktatás megreformálásának eredményeként egyre több állami iskola jött létre, az egyházi intézmények állami felügyeletét és az egységes tanterv szerinti oktatást igyekezett kialakítani. 

A tanítóképzés kialakítására irányuló törekvéseket nemcsak a politikai rendelkezések befolyásolták, hanem a város lakosságának összetétele, vagyis a gazdálkodók és az értelmiségi kör erősödése, ebből fakadóan az egyre szélesebb körben jelentkező magasabb igények is.

Egyházi és állami iskolák

Az Eötvös József vallás- és közoktatásügyi miniszter által kiadott 1868. évi népiskolai törvény az állami iskolák létesítését szorgalmazta. Kecskemét igényességét tükrözi az a lendületes munka, amely nyomán látványos gyorsasággal – másokat megelőzve – bővült az állami iskolák hálózata. Ezek száma azonban még jó ideig messze elmaradt a felekezeti iskolák számától. 

A város lakossága főleg őstermeléssel foglalkozott, de voltak köztük iparosok, kereskedők is. Az 1880-as évektől, a századfordulón a szőlő- és gyümölcskultúra, valamint a gazdasági és tudományos fellendülés maga után vonta a város sokirányú intenzív fejlesztését, ami a közoktatásban is éreztette hatását. A polgárosodás megkívánta, hogy minél több gyerek járjon iskolába, képezze magát. A rendelkezések megvalósítását a város értelmisége egyre jobban sürgette.

nevezetes épületek 1899-ből
Régi szép képeslap Kecskemét nevezetes épületeiről, köztük iskolákról is 1899-ből
Forrás: Sebestyén Imre hagyatéka

Bővült az iskolák száma

Segítséget jelentett az 1883. évi 30. törvénycikk, amely engedte, hogy a lányok magántanulóként tanulhassák a fiúgimnázium tantárgyait és érettségizhessenek. A polgári iskolát végzettek között szép számmal voltak, akik középiskolai, majd egyetemi tanulmányokra nem gondoltak. Számukra a legkézenfekvőbb egy szakközépiskola elvégzése volt. Ehhez azonban iskolák kellettek.

Bővült az elemi iskolai hálózat a lakosság felekezeti összetételének megfelelően, és a tanyasi állami iskolák száma is növekedett. A gombamód szaporodó iskolákba egyre nehezebb volt képesített, jól felkészült tanítókat küldeni.

Angolkisasszonyoknál is volt tanítóképzés

Kecskemét ekkor már „iskolaváros” jelleget mutatott, hiszen a nagyszámú állami és egyházi népiskolák mellett működtek ismétlő iskolák, polgári leányiskola, állami főreáliskola, gazdasági felső népiskola (földműves iskola), alsófokú ipari- és kereskedelmi iskola, nőipariskola, városi zeneiskola. Az egyházak kezén működött a római katolikus főgimnázium, a református egyház fennhatósága alá tartozott a református főgimnázium, a papnevelő intézet és a jogakadémia.

A századfordulón a magyar elemi iskolák jórészt az egyházak kezében voltak. Az oktatók kiképzésére felállított tanító- és tanítónőképzőket szintén az egyházak létesítették és tartották fenn. A taníttatási gondok enyhítésére jött létre a 20. század első évtizedeiben a tanítóképzők nagy része, köztük a két kecskeméti felekezeti képző: a Ward Mária Leánygimnázium mellett működő, 1917-ben induló Angolkisasszonyok Tanítónőképző Intézete, valamint az 1918-tól működő Református Tanítónőképző Intézet. 

Folytatjuk.

