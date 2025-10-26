A taníttatási gondok enyhítésére jött létre a 20. század két kecskeméti felekezeti képzője

Korábbi kecskeméti múltidéző írásainkban már foglalkoztunk az angolkisasszonyok letelepedésével, az iskolájuk 1917-es kecskeméti beindításával. Forrásként a Petőfi Népe egykori Grátisz mellékletében lévő cikkeket hívtuk segítségül.

Kecskeméti múltidéző: hírös városi képeslap 1900-ból

Forrás: Sebestyén Imre hagyatéka

A 2018-ban megjelent cikkekhez személyes beszámolókat is kaptunk Laczkóné Pálfi Alojzia jóvoltából, aki – korábbi nevén – a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar nyugalmazott főiskolai docense, az 1992-ben újrainduló Angolkisasszonyok Ward Mária Leánygimnázium két éven át megbízott igazgatója, 1998-ig tanára volt.

Hosszan és behatóan foglalkozott a kecskeméti tanítóképzéssel egy pályamunka, illetve egy egyetemi szakdolgozat megírása kapcsán a 80-as évek második felében. A cikkhez ezen munkáiból és más írásaiból idézünk, melyek tökéletesen felidézik az egykori tanítói képzési rendszer kialakulását. Illusztrációkat Sebestyén Imre hagyatékában lévő képeslapokból válogattunk hozzá.

Kecskeméti múltidéző: időutazás a 18. századba

Laczkóné Pálfi Alojzia írásaiból megtudható: a magyar tanítóképzés gondolata már a 18. században, Mária Terézia uralkodásának idején felmerült, amikor 1777-ben bevezette az I. Ratio Educationis rendeletét. Az oktatás megreformálásának eredményeként egyre több állami iskola jött létre, az egyházi intézmények állami felügyeletét és az egységes tanterv szerinti oktatást igyekezett kialakítani.

A tanítóképzés kialakítására irányuló törekvéseket nemcsak a politikai rendelkezések befolyásolták, hanem a város lakosságának összetétele, vagyis a gazdálkodók és az értelmiségi kör erősödése, ebből fakadóan az egyre szélesebb körben jelentkező magasabb igények is.

Egyházi és állami iskolák

Az Eötvös József vallás- és közoktatásügyi miniszter által kiadott 1868. évi népiskolai törvény az állami iskolák létesítését szorgalmazta. Kecskemét igényességét tükrözi az a lendületes munka, amely nyomán látványos gyorsasággal – másokat megelőzve – bővült az állami iskolák hálózata. Ezek száma azonban még jó ideig messze elmaradt a felekezeti iskolák számától.