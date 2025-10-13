október 13., hétfő

Múltidéző

4 órája

Az iskola már megszűnt, de az angolkisasszonyokra még sokan emlékeznek

Címkék#leánygimnázium#Az angolkisasszony#múltidéző

Kecskemét történelmében fontos szerepet töltöttek be az angolkisasszonyok. A városba 1917-ben érkeztek meg. Ennek körülményeit és a kezdeti éveket mutatjuk be most a kecskeméti múltidéző sorozatunkban.

Sebestyén Hajnalka

Ma már több mint tíz éve nem működik az Angolkisasszonyok iskola a városban, de sokan emlékeznek még ezen oktatási intézményre. A kecskeméti múltidéző során a szerzetesrendről és az oktatásról egyaránt szót ejtünk, a Petőfi Népe régi Grátisz mellékletében megjelent írásunkat alapul véve, melynek forrása főként A kecskeméti Római Katolikus Plébánia története című könyv volt, melyet Farkas László plébános állított össze. A kecskeméti angolkisasszonyokkal kapcsolatos korabeli képeslapokat pedig Sebestyén Imre képeslevelezőlap-gyűjtő hagyatékából választottuk ki. 

kecskeméti múltidéző sorozatban az angolkisasszonyok
A kecskeméti múltidéző sorozatban az angolkisasszonyok szerzetesrend helyi történetét mutatjuk be
Forrás: Sebestyén Imre hagyatéka

Ward Mária alapította a rendet

A múltidézés során először a kezdeti időszakról lesz szó, majd bemutatjuk a közel 100 év történetét is a következő cikkekben, amíg a hírös városban tanítottak. 

Az angolkisasszonyok szerzetesrend egy katolikus női szerzetesrend, amelyet Ward Mária alapított a 17. század elején Angliában. A rend különlegessége, hogy a jezsuita szellemiséget követve a női nevelésre és oktatásra helyezte a hangsúlyt. Magyarországra Pázmány Péter hívta be a rendet 1628-ban. Budapesten 1770-ben, míg Kecskeméten 1917-ben alapították meg a rendházat. 

Kecskeméti múltidéző több mint 100 év távlatában

A kecskeméti rendről bőséges információ olvasható az említett könyvben. Az egyházközségben a katolikus leányifjúság nevelésének kérdése napirenden volt a 20. század elején. Révész István prelátus-plébános több rendnél is érdeklődött, de az angolkisasszonyokra nem gondolt. Úgy gondolta, tévesen, hogy azok csak a középosztályhoz tartozó lányokat tanítják. Egy eperjesi látogatása során győződött meg arról, hogy milyen szeretettel foglalkoznak a szegényebb társadalmi réteghez tartozó gyerekekkel. Hitre, rendre és tisztaságra nevelik őket, és megtanítják nekik a szép magyar nyelvet. Ekkor fordult az angolkisasszonyok felé. Révész István első kérelmét a rend elöljárói nem tudták teljesíteni a kis létszám miatt. A háború kitörését követően azonban ismét kérte a kecskeméti ház alapítását, ekkor már eredményesen. 

Az épülethez nagyon szép kert is tartozott
Forrás: Sebestyén Imre hagyatéka

Az angolkisasszonyokkal többször tárgyalt

A kecskeméti rendház alapítása végül 1917-re tehető. Abban az évben Révész István augusztusban már a helyszínen tárgyalt az alapító főnöknővel, Máter Fittler M. Rózával, aki 1929-ig vezette a rendházat. Mindvégig hősiességgel, nagy lélekkel dacolt a felmerülő szellemi és anyagi természetű nehézségekkel. Két másik rendtag, M. Beleznay M. Etelka és M. Lengyel M. Júlia vállalta vele együtt a népnevelők szűkös körülményeit. Testvér Paula, T. Maura és T. Jolán egészítette ki a kis szerzetes családot. 

A terv végül terv maradt

A Czollnerék által épített Szent Erzsébet templomban és a mellette lévő nőnevelő intézet céljaira átadott objektumban kezdték meg az angolkisasszonyok a leánynevelést. A kecskeméti római katolikus egyházközség zárdaalapot létesített, melyhez a városi közönség is hozzájárult. Ezen alap célja volt, hogy a már engedélyezett négy osztályú felső leányiskola és ehhez kapcsolt 5-8. osztályú leánygimnázium megvalósuljon a Szent Erzsébet templom telkén. Továbbá a templomot kibővítsék zárdatemplomi egyházközségi lelkészség felállításával, illetve felépítsék az apácaintézet zárdáját és annak keretében a leányiskola növendékei részére az internátust. 

Az építkezéseket 1914-ben hagyták jóvá, a háború azonban akadályozta a munkálatok megkezdését, és később sem futotta az egyháznak új iskolák, rendházak építésére. A terv végül terv maradt, így az oktatás primitív körülmények között működött. 

1917-ben érkeztek meg

Így történt, hogy 1917. augusztus 25-én megérkezett Kecskemétre az angolkisasszonyok rendjének első nyolc tagja, hogy megkezdje a leányifjúság vallásos nevelését. Lakásukként és az iskola céljára a kistemplomhoz csatlakozó és az egyházközség tulajdonában lévő épületet kapták meg. 

Forrás: Sebestyén Imre hagyatéka

Az angolkisasszonyok által vezetett leánygimnázium és tanítóképző ideiglenes épületben kezdte meg működését. A fent említett okok miatt végül az ideiglenes állandóvá vált. A tervezett rendház sohasem épült meg. Az apácák számára a lelkészlakást alakították át, illetve a templom bal oldalán lévő épületben nyertek elhelyezést. A nyolcosztályos gimnáziumot 1925-ben emeletráépítéssel alakították ki. Ezt az épületet 1965-ben bontották le, helyére családi házakat építettek. 

Folyamatosan emelkedett a tanulói létszám

1921-ben az első képesítő vizsgán húszan kaptak oklevelet. 1925-ben, a leánygimnázium első érettségi vizsgáján tizenöt tanuló vehette át bizonyítványát. Ekkor már 240 tanulója volt az intézménynek. (Folyatjuk)

