Halottak napján megváltozik a közlekedés Kecskeméten, így juthat el a köztemetőhöz

Ezekben a napokban nagyon sokan látogatnak ki országszerte a temetőkbe, így a Kecskeméti Köztemetőbe is. Annak érdekében, hogy minél zökkenőmentesebb legyen a közlekedés, csökkentsék az autósforgalmat a KEKO plusz járatokat indít. A részletekről a társaság adott számot.

Gyorsjárati jelleggel plusz buszokat közlekedtetnek a Kecskeméti Köztemetőhöz

Behajtási rend a Kecskeméti Köztemetőbe

A Kecskeméti Köztemetőbe ezekben a napokban korlátoltan, vagy egyáltalán nem lehet majd bemenni. A temető nyitvatartásáról, a behajtási rendről és az alternatív közlekedési lehetőségekről korábbi cikkünkben írtunk.

Válassza a buszt!

A KEKO is felhívja a figyelmet arra, hogy a Halottak napja és Mindenszentek ünnepe időszakában várhatóan megnövekvő temetői forgalom elkerülése, illetve enyhítése érdekében, aki teheti elsősorban a közösségi közlekedés igénybevételével keresse fel a temetőket.

Három napon át plusz járatokat indítanak

A buszos társaság a 270-es jelzésű autóbuszvonalon előre nem hirdet meg plusz autóbuszjáratokat, azonban folyamatosan nyomon követik az utasforgalom alakulását és indokolt esetben október 31. és november 2. közötti időszakban a 270-es jelzésű vonalon gyorsjárati jelleggel a Széchenyi tér és a Köztemető I. kapu között rásegítő járatokat indítanak.

Vigyázzon, hova parkol!

A Köztemető I. és Köztemető II. kapuhoz személygépjárművel érkező megemlékezőket arra kéri a KEKO, hogy a parkolásuk során szíveskedjenek figyelemmel lenni arra, hogy a temetőkapuk környezetében található autóbusz-megállóhelyeket az autóbuszvezetők az utasok biztonságos és akadálymentes fel- és leszállítása érdekében mindig meg tudják közelíteni.

