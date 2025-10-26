október 26., vasárnap

Dömötör névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csökkentenék az autósforgalmat

2 órája

Halottak napján megváltozik a közlekedés Kecskeméten, így juthat el a köztemetőhöz

Címkék#Halottak napja#busz#köztemető#közlekedés

A Halottak napja kapcsán jó hírt közölt a Kecskeméti Közlekedési Központ (KEKO). Gyorsjárati jelleggel plusz buszokat közlekedtetnek a Kecskeméti Köztemetőhöz.

Sebestyén Hajnalka

Ezekben a napokban nagyon sokan látogatnak ki országszerte a temetőkbe, így a Kecskeméti Köztemetőbe is. Annak érdekében, hogy minél zökkenőmentesebb legyen a közlekedés, csökkentsék az autósforgalmat a KEKO plusz járatokat indít. A részletekről a társaság adott számot. 

A Kecskeméti Köztemetőhöz plusz buszokat indítanak
Gyorsjárati jelleggel plusz buszokat közlekedtetnek a Kecskeméti Köztemetőhöz
Fotó: Bús Csaba

Behajtási rend a Kecskeméti Köztemetőbe

A Kecskeméti Köztemetőbe ezekben a napokban korlátoltan, vagy egyáltalán nem lehet majd bemenni. A temető nyitvatartásáról, a behajtási rendről és az alternatív közlekedési lehetőségekről korábbi cikkünkben írtunk

Válassza a buszt!

A KEKO is felhívja a figyelmet arra, hogy a Halottak napja és Mindenszentek ünnepe időszakában várhatóan megnövekvő temetői forgalom elkerülése, illetve enyhítése érdekében, aki teheti elsősorban a közösségi közlekedés igénybevételével keresse fel a temetőket.

Három napon át plusz járatokat indítanak

A buszos társaság a 270-es jelzésű autóbuszvonalon előre nem hirdet meg plusz autóbuszjáratokat, azonban folyamatosan nyomon követik az utasforgalom alakulását és indokolt esetben október 31. és november 2. közötti időszakban a 270-es jelzésű vonalon gyorsjárati jelleggel a Széchenyi tér és a Köztemető I. kapu között rásegítő járatokat indítanak.

Vigyázzon, hova parkol!

A Köztemető I. és Köztemető II. kapuhoz személygépjárművel érkező megemlékezőket arra kéri a KEKO, hogy a parkolásuk során szíveskedjenek figyelemmel lenni arra, hogy a temetőkapuk környezetében található autóbusz-megállóhelyeket az autóbuszvezetők az utasok biztonságos és akadálymentes fel- és leszállítása érdekében mindig meg tudják közelíteni.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu