Fontos bejelentés Halottak napja előtt: változik a temető nyitvatartása és a behajtási rend

A halottak napja környékén, már ezen a hétvégén is nagy tömeg érkezik a temetőkhöz. Ezért a kecskeméti köztemető idén is behajtási rendet vezetett be, hogy mindenki méltó módon tudjon emlékezni elhunyt szerettei sírhelyeinél. A részletekről a Kecskeméti Városüzemeltetési Kft. közleményt adott ki.

Fontos változás a kecskeméti köztemető nyitavatartási idejében

Fotó: Bús Csaba / Archív-felvétel

Hosszabb nyitvatartás lesz idén is

A temető jelenleg 6.30 és 20 óra között tart nyitva. November 1-jén és 2-án azonban hosszabb nyitvatartással, 6 és 21 óra között fogadja a megemlékezőket. November 6-át követően – a korábbi évekhez hasonlóan – a nyitvatartási rend változik. November 6. és január 31. között 7 és 17 óra, február 1. és április 30. között 7 és 18 óra között lesz nyitva.

Ekkor lehet behajtani autóval

A temetőbe ezen a hétvégén, október 25-én és 26-án 7 és 19 óra között a temetőbe be lehet hajtani autóval. Ezt követően hétfőtől szerdáig, 7 és 10 óra között, majd 16 és 19 óra között lehet bemenni autóval a temetési szertartások zavartalanságának biztosítása érdekében. Csütörtöktől már nincsenek temetések, az autók behajthatnak 7 és 19 óra között.

Temetői kisbuszok segítik a sírokhoz való eljutást

November 1-jén és 2-án 6 és 10 óra között lehet a temető területére behajtani, ezt követően 1-jén személygépkocsik számára tilos a behajtás, 2-án is csak kizárólag mozgáskorlátozottak számára engedélyezett.

November 1-jén és 2-án ingyenesen igénybe vehető kisbuszok segítik a temetőn belüli közlekedést. A főbejárattól induló 9-10 személyes kisbuszok elsősorban az idősek, mozgásukban korlátozott személyek sírokhoz jutását segítik.

A Kecskeméti Köztemető irodája ügyeletet tart

A temető ügyfélszolgálati irodája a normál nyitvatartáson túl ügyeletet is tart, október 25-én és október 26-án 8 órától 14 óráig, valamint november 1-jén és 2-án 8 órától 15 óráig fogadja a temetőlátogatókat sírhelyekkel kapcsolatos kérés, kérdés, sírhelymeghosszabbítások rendezése, illetve egyéb ügyintézés kapcsán.

Halottszállítási ügyelet ebben az időszakban is folyamatos, amely a 30/6556-321-es mobil vagy a 80/630-027-es zöldszámon érhető el.