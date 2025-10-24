október 24., péntek

Salamon névnap

Tudnivalók

1 órája

Fontos bejelentés Halottak napja előtt: változik a temető nyitvatartása és a behajtási rend

Címkék#Halottak Napja#nyitvatartás#köztemető#parkolás

Aki szeretné méltó módon leróni kegyeletét, és elkerülni minden kellemetlenséget a parkolás és a behajtás kapcsán, annak íme a legfontosabb információk. Mutatjuk a nyitvatartást, az alternatív közlekedési lehetőségeket és azt, hogy mikor lehet és mikor nem lehet behajtani a kecskeméti köztemetőbe a következő napokban.

Sebestyén Hajnalka

A halottak napja környékén, már ezen a hétvégén is nagy tömeg érkezik a temetőkhöz. Ezért a kecskeméti köztemető idén is behajtási rendet vezetett be, hogy mindenki méltó módon tudjon emlékezni elhunyt szerettei sírhelyeinél. A részletekről a Kecskeméti Városüzemeltetési Kft. közleményt adott ki.

Változik a kecskeméti köztemető nyitvatartása és a behajtási rend
Fontos változás a kecskeméti köztemető nyitavatartási idejében
Fotó: Bús Csaba / Archív-felvétel

Hosszabb nyitvatartás lesz idén is

A temető jelenleg 6.30 és 20 óra között tart nyitva. November 1-jén és 2-án azonban hosszabb nyitvatartással, 6 és 21 óra között fogadja a megemlékezőket. November 6-át követően – a korábbi évekhez hasonlóan – a nyitvatartási rend változik. November 6. és január 31. között 7 és 17 óra, február 1. és április 30. között 7 és 18 óra között lesz nyitva.

Ekkor lehet behajtani autóval

A temetőbe ezen a hétvégén, október 25-én és 26-án 7 és 19 óra között a temetőbe be lehet hajtani autóval. Ezt követően hétfőtől szerdáig, 7 és 10 óra között, majd 16 és 19 óra között lehet bemenni autóval a temetési szertartások zavartalanságának biztosítása érdekében. Csütörtöktől már nincsenek temetések, az autók behajthatnak 7 és 19 óra között. 

Temetői kisbuszok segítik a sírokhoz való eljutást

November 1-jén és 2-án 6 és 10 óra között lehet a temető területére behajtani, ezt követően 1-jén személygépkocsik számára tilos a behajtás, 2-án is csak kizárólag mozgáskorlátozottak számára engedélyezett.

November 1-jén és 2-án ingyenesen igénybe vehető kisbuszok segítik a temetőn belüli közlekedést. A főbejárattól induló 9-10 személyes kisbuszok elsősorban az idősek, mozgásukban korlátozott személyek sírokhoz jutását segítik.

A Kecskeméti Köztemető irodája ügyeletet tart

A temető ügyfélszolgálati irodája a normál nyitvatartáson túl ügyeletet is tart, október 25-én és október 26-án 8 órától 14 óráig, valamint november 1-jén és 2-án 8 órától 15 óráig fogadja a temetőlátogatókat sírhelyekkel kapcsolatos kérés, kérdés, sírhelymeghosszabbítások rendezése, illetve egyéb ügyintézés kapcsán.

Halottszállítási ügyelet ebben az időszakban is folyamatos, amely a 30/6556-321-es mobil vagy a 80/630-027-es zöldszámon érhető el.

Megerősített biztonság a temetőnél

A forgalom zavartalan lebonyolítása érdekében a temetőben, illetve annak környékén megerősített rendészeti jelenlét biztosított, polgárőrök, városrendészek, rendőrök közreműködésével.

Halottak napja és Mindenszentek környékén a temetőlátogatók száma a többszörösére emelkedik egy átlagos naphoz képest. Ezért kérik, hogy mindenki fokozottan figyeljen személyes tárgyaira, táskájára, autójára, értékeire. A gépjárművekben ne hagyjanak nagy értékű tárgyakat és az autókat minden esetben zárják be.

A Városüzemeltetési Nonprofit Kft. a temetőben a temetőlátogatók kárára elkövetett lopásért, rongálásért és károkozásért felelősséget vállalni nem tud. Ilyen esetekben az illetékes rendőrkapitányságon lehet a bejelentést, illetve feljelentést megtenni. 

Közös kegyeleti megemlékezés

November 1-jén 17 órakor kegyeleti megemlékezést tartanak a ravatalozó melletti Katona József emlékszobor előtt. A megemlékezésre, az ökumenikus istentiszteletet követő közös gyertyagyújtásra minden érdeklődőt várnak.

