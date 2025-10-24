3 órája
Kecskeméti anyakönyvi hírek
Cikkünkből megtudhatja, kik mondták ki a boldogító igen, kik születtek és hunytak el. Mutatjuk a 42. heti kecskeméti anyakönyvi híreket.
Születtek: Spányik Zoé (édesanyja neve: Németh Annamária) Tiszasas, Andrődi Nazira (Endrődi Nikolett Alexandra) Táborfalva, Baranyi Demir Csaba (Miskár Tímea) Kecskemét, Fekete Celesztina Erzsébet (Fekete Krisztina) Pálmonostora, Merza Róza (Dr. Bakos Barbara) Kecskemét, Meleg Márk Gellért (Barna Andrea) Kiskunfélegyháza, Ciorba Bella Priszcilla (Pető Anna Karina) Kunpeszér, Szalkai Gergely Dominik (Gyurgyik Tímea) Kecskemét, Tamás Tamara (Sinka Szabina) Soltszentimre, Kurucsai Kamilla (Kürti Nikolett) Kiskunfélegyháza, Polyák Richárd Olivér (Verbó Anett) Nagykőrös, Kovács Ármin (Topp Edina Szandra) Nagykőrös, Molnár Boglárka (Kiss Virág) Kecskemét, Bódog-Mester Bánk (Mester Dóra Klára) Kecskemét, Cselóczki Teodóra (Zsoldos Réka) Nagykőrös, Kasza Zsóka (Keserű Mária) Kiskunfélegyháza, Joó Fanni (Lindenmayer Gabriella Bernadett) Taksony, Mitró Izabella (Kovács Viktória) Kunszentmiklós, Forgó Melissza (Radics Kamilla) Kiskunfélegyháza, Horváth Kristóf (Kokovai Nikolett) Kecskemét, Kócsó Boróka (Kőrösi Brigitta) Kecskemét, Balogh Ádám (Kasza Diána) Jakabszállás, Radics Attila (Radics Mónika Erika) Páhi, Molnár Marcell Konor (Illés Anett) Mezőtúr, Kaszala Viktória Jázmin (Zsadányi Szilvia) Kecskemét, Varga Edvárd (Fekete Stella Anikó) Lajosmizse, Lajos Szimonetta (Dobai Bettina) Kecskemét, Kócsó Konor (Török Rebeka Vivien) Kecskemét, Vörösmarthi Zsolt (Strechovonecz Viktória) Kecskemét, Bagány Dominik (Csányi Emese) Tiszaalpár, Kalán Kevin (Dobos Dorina) Kecskemét, Szabó Hunor (Tanase Elena Andreea) Kecskemét, Váczi Olivér (Lázár Orsolya Vivien) Dunakeszi, Urbán Zorán Mirkó (Szalma Evelin) Nagykőrös, Mák Emili (Bozsik Diána) Kecskemét, Pap Benedek (Jánosik Hajnalka) Jakabszállás, Marticsek Annabella (Török Katalin Mária) Cegléd, Kállai Benett István (Horváth Ketrin) Szakmár, Lázár Róza Krisztina (Filus Krisztina) Kecskemét, Arláth Anna (Horváth Kinga Henrietta) Lajosmizse, Dobossy Szofi (Molnár Renáta Zsuzsanna) Nagykőrös, Varga Milán Gábor (Törőcsik Ramóna) Tiszakécske, Barta Dávid (Péter-Szabó Anna) Jakabszállás, Boda Gergő (Hetényi Lilla) Kecskemét, Peti Emma Olivia (Kocsis Éva Andrea) Kecskemét, Szűcs Marcell Ferenc (Korenyuk Brigitta Klaudia) Izsák, Szabó Emília (Gróf Gréta) Városföld, Gyovai-Bodák Mendel (Horváth Kitti) Kecskemét, Balog Julianna (Farkas Baráti Tímea) Kecskemét, Krémer Gábor (Ágoston Virág) Izsák, Sárga Eliza (Biró Judit Mirjam) Orgovány, Keresztes Dániel (Czakó Nikolett) Tiszakürt.
Házasságot kötöttek: Klement Kornél és Sikari-Kovács Laura Katalin, Demeter Áron és Dr. Zubek-Szabó Kitti, Harmath Zsolt és Koskár Erzsébet, Versegi Ádám és Kovács Bernadett, Csík Bence és Lenkei Kitti Fanni, Nádasi Zsolt és Ötvös Anna Mária, Makai Attila és Ujj Ildikó.
Meghaltak: Nagyhegyesi István (1934.) Tompa, Bácskai Zsuzsanna (1957.) Budapest 22., Végh Antal Béla (1960.) Izsák, Putnoki István (1961.) Kecskemét, Czingel Józsefné Kiss Ilona Juliánna (1949.) Fülöpháza, Hajdú Józsefné Kichler Erzsébet (1947. Kiskunhalas, Csendes Sándor (1950.) Nagykőrös, Buda Ferenc (1936.) Debrecen, Hilley Árpád Endréné Suba Rozália (1956.) Kecskemét, Deák Ferenc (1969.) Nyárlőrinc, Molnár Imre (1938.) Kecskemét, Körözsi Erzsébet (1958.) Kunadacs, Márton György Mihály (1947.) Újpest, Garaczi János Károlyné Gömöri Mária (1952.) Kecskemét, Zsigó György (1959.) Lajosmizse, Boros József Zoltán (1960.) Kecskemét, Nagy László (1951.) Kecskemét, Györe László (1955.) Besenyszög, Kurucz Éva Mária (1951.) Kecskemét, Ács Ferencné Paksi Julianna (1928.) Izsák, Nagyné Gajdácsi Erzsébet (1958.) Fülöpszállás. Balogh Gyula (1944.) Fülöpszállás, Farkas József (1946.) Kecskemét, Tóth Lajosné Hegyi Mária Terézia (1946.) Kecskemét.
