Ezek a 40. és 41. heti kecskeméti anyakönyvi hírek.

Kecskeméti anyakönyvi hírek

Születtek: Czombos Lili (édesanyja neve: Zsoldos Anett) Kiskunfélegyháza, Molnár János Zente (Mezei Borbála) Kecskemét, Váradi Ádám (Farkas Alexandra) Kiskunfélegyháza, Treiber Emili (Juhász Evelin) Felsőlajos, Péli Dániel (Bakos Szabina) Kiskunfélegyháza, Ötvös Noel Zalán (Ötvös Andrea) Nagykőrös, Kis Hédi Bianka (Serestyén Bernadett) Lajosmizse, Kassai Kincső (Molnár-Héricz Boglárka) Szolnok, Bolvári Lea (Vukszánovics Alexa) Fajsz, Barr Benjámin Zoltán (Székely Mária) Kiskunfélegyháza, Bali Kamilla (Molnár Melánia Mercédesz) Nyárlőrinc, Csiló Nolen (Gulyás Krisztina) Bugac, Mizsei Márk Levente (Otott-Kovács Csilla) Solt, Gajdácsi Benjámin (Szemerédi Tímea) Jászszentlászló, Rác Bence (Zsikla Regina) Nagykőrös, Ripp Anna (Sveier Jázmin) Kerekegyháza, Nagy Szintia (Újházi Orsolya) Orgovány, Oláh Réka (Gergely Katalin) Kecskemét, Zsigmond Noel (Szűcs Nikolett) Kecskemét, Máris Réka (Biró Anikó) Kecskemét, Gyapjas Kincső (Murányi Katalin) Tiszakécske, Palatinus Simon (Fehér Tímea) Kiskunfélegyháza, Pallagi Péter (Móricz Zsuzsanna) Solt, Pecznik Ádám Péter (Császi Réka) Nagykőrös, Árva József (Horváth Lilla) Kiskunhalas, Sándor Olívia Zoé (Német Zsófia) Kecskemét, Lövei Tamás (Szlávik Margit) Kunszállás, Benyus Blanka Flóra (Szerdahelyi Réka) Tiszakécske, Rigó Dániel (Poós Dorottya) Kiskunfélegyháza, Paulin Vince (Kovács Hajnalka) Lakitelek, Oláh Ferenc Noé (Oláh Irén) Kecskemét.

Házasságot kötöttek: Gyarmati Dénes Zoltán és Fekete Bernadett, Zsikla Ákos és Pádár Blanka, Kvalla-Szabó Balázs és Mihály Boglárka, Sárai-Szabó Zoltán és Nagy Lili, Nagy Patrik és Huttora Izabella, Bajzák Dénes és Faragó Adrienn, Regőci Bálint András és Zsíros Laura, Lőkös Krisztián és Amrein Lili, Kovács Attila és Mihály Edina, Horváth Barnabás és Bessenyei Ágnes, Margijev Máté és Vezsenyi Klaudia, Stecenkó Nándor Balázs és Tősi Fanni, Balanyi Balázs és Gugyella Dóra Orsolya, Kiss Szabolcs és Udvari Laura.

Meghaltak: Kovács Erzsébet Julianna (1962.) Kecskemét, Szász Juliánna (1955.) Izsák, Szente-Varga Jánosné Kincses Eszter Ilona (1943.) Kecskemét, Kisbácskai Antal Józsefné Horváth Zsuzsanna (1964.) Kiskunhalas, Oláh Istvánné Sós Julianna (1942.) Kecskemét, Varga Gyuláné Rimóczi Gizella Olga (1941.) Kecskemét, Pataki József (1937.) Kecskemét, Sallai Sándor János (1938.) Hódmezővásárhely, Staffer Rajmund Rudolf (1947.) Budapest 10., Molnár Győző (1956.) Kecskemét, Nagy Mária (1951.) Vál, Kiss Józsefné Kovács Mária (1944.) Kecskemét, Késmárky András Lászlóné Szauder Ágnes Ilona (1945.) Budapest, Barcsa IstvánnéTar Mária Magdolna (1938.) Alpár, Kanberiz Julianna Jerkus Julianna (1962.) Kecskemét, Farkas Tiborné Szabó Margit (1948.) Orgovány, Kun Mátyás György (1956.) Kiskunfélegyháza, Filus Árpád Miklós (1957.) Izsák Szabó Lászlóné Csabai Erzsébet Edit (1943.) Kecskemét, Toriska Judit Katalin (1961.) Izsák, Balogh Gyula (1944.) Fülöpszállás, Farkas József (1946.) Kecskemét, Tóth Lajosné Hegyi Mária Terézia (1946.) Kecskemét.