39. heti kecskeméti anyakönyvi hírek.

Kecskeméti anyakönyvi hírek

Születtek: Kaszala Csilla Erika (édesanyja neve: Rehor Anikó) Nagykőrös, Bujdosó Zsófia (Nagyszabó Luca) Lajosmizse, Kovács Krisztián (Soós Andrea) Tiszaalpár, Szente-Varga Liliána (Szabó Beatrix) Tiszakécske, Józsa Bori (Góf Nikolett) Jakabszállás, Keller Dániel (Lulic Lusilija) Nagykőrös, Szabó Balázs Matteó (Bodri Éva Erika) Kecskemét, Hajagos László Hunor (Szatmári Vivien) Kecskemét, Csiszár Marianna (Pásztor Angéla) Kiskunfélegyháza, Bán Dominik (Szigeti Olga) Lajosmizse, Seres Marcell (Marton Viktória) Kiskunfélegyháza, Morvai Milán (Németh Anikó) Pálmonostora, Sztánoczki Bianka (Csípő Erika Katalin) Kerekegyháza, Juhász Noé (Bárkányi Viktória) Kecskemét, Juhász Janka (Bárkányi Viktória) Kecskemét, Dobosi Zara Csilla (Mihalik Csilla Ilona) Kecskemét, Kiss Zsuzsanna (Sági Zsuzsanna) Kecskemét, Garai Olivér (Erményi Barbara) Izsák, Tóth Luna (Ambrus Bernadett) Kiskőrös, Kosóczky Olívia (Szekeres Nikolett) Kiskőrös, Tóth Máté (Vig Edina) Tiszakécske, Süveges Márk (Seres Vivien) Orgovány, Mészáros Abigél Ariella (Zombori Anita) Ágasegyháza, Daróczi Zalán (Nagy Tímea) Kocsér, Mátó Ádám (Péntek Zsófia) Kecskemét, Tamás Zarina (Orbán Vivien Julianna) Kecskemét, Árvai Olívia (Kocsis Éva) Kecskemét, Kazinczy Nara (Csicsa Annamária) Izsák, Karakó Alisa (Güldür Seila) Kecskemét, Halász Levente (Tamási Petra) Kiskunfélegyháza , Garzó Larina (Gáspár Anita) Kecskemét, Vezsenyi Elizabet Mónika (Kovács Nikoletta) Tiszaalpár, Szomor Dorina (Mócza Anett) Kecskemét, Ferenczi István Benett (Patkós Ivetta Mónika) Kecskemét, Tábi Tekla (Lojek Edina Renáta) Budapest 18, Szalai Olívia (Juhász Márta) Nagykőrös, Ajtai Nadin Neszrin (Ajtai Brigitta) Foktő, Lakat Stella (Bitó Veronika) Ajka, Péli Kornél (Andóczi-Balogh Alexandra) Kecskemét.

Házasságot kötöttek: Ötvös Norbert László és Benda Anikó Alexandra, Bene Roland és Bencze Nóra, Dobosi Dániel és Adorján Barbara, Jaczina József Zoltán és Hranyczka Stephanie, Forgó Tamás és Vincze Noémi, Balogh Márk János és Farkas Fanni, Szőllősi Péter és Pászti Nikolett, Magyar Ádám és Lóczi Izabella.