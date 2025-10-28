október 28., kedd

2 órája

Kecskemét és Marosvásárhely közösen pályázik az Ifjúsági Főváros címre, televíziós vetélkedő dönt a győztesről

Címkék#Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat#Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026#Marosvásárhely#vetélkedő#pályázat

Kecskemét Marosvásárhellyel közösen pályázik arra, hogy 2026-ban viselhesse a Magyarország Ifjúsági Fővárosa címet.

Maksa Balázs

Kecskemét újabb izgalmas kihívás előtt áll: Marosvásárhellyel közösen pályázik arra, hogy 2026-ban viselhesse a Magyarország Ifjúsági Fővárosa címet. A bejelentést Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere tette közzé kedden a Facebook-oldalán.

Fotó: Bús Csaba

A cím elnyeréséről nem hagyományos módon döntenek: televíziós vetélkedő keretében mérkőznek meg a pályázó városok. A tét nem kicsi: a győztes várospár 100-100 millió forint támogatást nyer, amelyet ifjúsági programokra, fejlesztésekre fordíthatnak.

Kedden lesz a vetélkedő elődötőinek sorsolása

A vetélkedő elődöntőinek sorsolása kedden 18:30-tól lesz követhető a Kulturális és Innovációs Minisztérium Facebook-oldalán, ahol a szurkolók is bekapcsolódhatnak az eseménybe.

„Folyamatosan fogunk hírt adni a felkészülésünkről! Szorítsunk együtt azért, hogy jövőre a mi városunk legyen Magyarország Ifjúsági Fővárosa!
Hajrá, Kecskemét! Hajrá, kecskeméti fiatalok!” – zárta bejegyzését a polgármester.

A két város együtt pályázik a Magyarország Ifjúsági Fővárosa címre

Mint arról korábban beszámoltunk, a kecskeméti közgyűlés még október elején elfogadta, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztérium felhívására – Marosvásárhely önkormányzatával közösen – pályázatot nyújtott be a „Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026” cím elnyerésére, amely a ZENIT – A mi világunk! koncepcióban megfogalmazott ifjúsági jövőképet kívánja megvalósítani. A pályázatot határidőben be is nyújtották.

