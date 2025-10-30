34 perce
Megszólaltak a városrendészek: ezért járőröznek most fokozottan Széchenyivárosban és Homokbányán
Mit tehetünk, ha egy hajléktalan durván követelőzik? Milyen Kecskemét közbiztonsága? E két témát is körbejárta a Kecskeméti Városrendészet vezetője, dr. Németh Zsolt, valamint intézményvezető-helyettese, Csíkos Imre a Rádió 1 Gong Téma műsorában.
Kecskemét közbiztonsága jó, de ennek ellenére sajnos nemcsak a belvárosban, hanem egy-egy városrészben, így a Széchenyivárosban és Homokbányán is előfordulnak problémák, többek között a hajléktalanok miatt. A kecskeméti városrendészek riaszthatók ilyen esetben, de a szakemberek a másik oldalról is segítenek. Például, amikor egy hajléktalan van bajban. Dr. Németh Zsolt és Csíkos Imre összegezte a tapasztalatokat.
Kecskemét közbiztonsága jó
Elhangzott: Kecskemét egy biztonságos, jól élhető város, ami nagyban függ attól, hogy a rendészetben, illetőleg a közbiztonság fenntartásában érintett szervek össze tudják hangolni a munkájukat. Kecskeméten nem párhuzamosságok, hanem összekapcsolódások jellemzik most már a munkafolyamatot.
Ebben igen lényeges változást hozott a közbiztonsági fórum létrehozása polgármester kezdeményezésére. Havonta vezetői szinten valósul meg a találkozó, ahol az időszakosan felmerülő problémákat olyan módon tudják orvosolni, ami hatékony és igen gyors eredményhez vezet.
Segítik is a hajléktalanokat
A közbiztonság terén az egyik kiemelt a hajléktalanokkal kapcsolatos feladatkör, mely kétoldalú dolog.
A kecskeméti városrendészet egyrészt figyelmet fordít arra, hogy a hajléktalanokat ellenőrizze, nemcsak rendészeti szempontból, hanem azért is, hogy a hideg idő beálltával ne maradjanak ellátatlanul a közterületen, ne hűljenek ki. Nagyon jó kapcsolatot létesítettek a szociális ellátó rendszerrel Kecskeméten, többek között a Máltai Szeretetszolgálattal, a város egyéb szociális ellátó szervezeteivel és a mentőszolgálattal.
Az összehangolt munka révén kellő biztonságot tudnak nyújtani a város lakosságának, illetőleg a hajléktalan személyeknek, akik jellemző módon nem hajlandóak minden esetben igénybe venni az éjszakai melegedőket, illetőleg a szállásokat.
A zaklató hajléktalanok ellen fellépnek
A hajléktalanokkal kapcsolatban van egy másik feladatköre is a kecskeméti városrendészetnek.
A jogellenes tevékenységet kifejtő hajléktalannak tűnő vagy hajléktalan életmódot folytató személyekkel kapcsolatos fellépés. Például a kéregetés vagy a koldulás szabálysértésnek minősül. Sajnálatos módon a hideg idő beköszöntével a hajléktalanok, a kéregetők, a koldusok nagy számban jelennek meg az áruházak környékén, illetőleg a főtéren, és erőszakos vagy zaklató módon szólítják fel az állampolgárokat bizonyos adományok, pénzek átadására.
Az elmúlt időszakban számos olyan eset is történt, ami már meghaladta a szabálysértési tevékenységet, jellemző módon garázda magatartást tanúsítottak.
Ennek a visszaszorítása érdekében állandó jelleggel közterület felügyelet tartózkodik a főtéren, az Agórától a Rákóczi útig terjedő területen.
Széchenyivárosban és Homokbányán is járőröznek
Ezen túlmenően további gócpontok Kecskeméten a Széchenyiváros és a Homokbánya, ahol megtelepedtek hajléktalan személyek. Sajnos sokszor nem törvénytisztelő magatartást tanúsítanak, szándékosan szembemennek a társadalmi normákkal, és zaklatják az ott élőket, arra járókat. Ezen részeken is fokozott járőrszolgálatot biztosítanak. A Homokbányán például a délutáni órákban egészen estig egy gépkocsizó járőrpáros teljesít szolgálatot, illetőleg a Széchenyivárosnak meghatározott részein.
Azonnal hívják a városrendészeket!
A szakemberek arra kérik a kecskeméti lakosokat, ha jogsértő magatartásokat észlelnek, ami számukra sértő, telefonon jelezzék azonnal. Mivel az egész város területét lefedi a városrendészet szolgálata, így akár 5 és 10 percen belül az érintett helyszínen tudnak lenni. Azzal már nem tudnak mit kezdeni, ha valaki a problémáját a közösségi médiában megosztja, mivel addigra több óra vagy nap is eltelik. Az ügyeletesnél található telefonszám: 06-20/621-5599.
