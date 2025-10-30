október 30., csütörtök

Alfonz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baon podcast

34 perce

Megszólaltak a városrendészek: ezért járőröznek most fokozottan Széchenyivárosban és Homokbányán

Címkék#baon podcast#városrendész#közbiztonság#hajléktalan

Mit tehetünk, ha egy hajléktalan durván követelőzik? Milyen Kecskemét közbiztonsága? E két témát is körbejárta a Kecskeméti Városrendészet vezetője, dr. Németh Zsolt, valamint intézményvezető-helyettese, Csíkos Imre a Rádió 1 Gong Téma műsorában.

Sebestyén Hajnalka

Kecskemét közbiztonsága jó, de ennek ellenére sajnos nemcsak a belvárosban, hanem egy-egy városrészben, így a Széchenyivárosban és Homokbányán is előfordulnak problémák, többek között a hajléktalanok miatt. A kecskeméti városrendészek riaszthatók ilyen esetben, de a szakemberek a másik oldalról is segítenek. Például, amikor egy hajléktalan van bajban. Dr. Németh Zsolt és Csíkos Imre összegezte a tapasztalatokat. 

Kecskemét közbiztonsága jó, de a hajléktalanok adnak munkát
Dr. Németh Zsolt és Csíkos Imre összegezte a tapasztalatokat Kecskemét közbiztonságáról és a hajléktalanok kapcsán is
Fotó: Rádió 1 Gong

Kecskemét közbiztonsága jó

Elhangzott: Kecskemét egy biztonságos, jól élhető város, ami nagyban függ attól, hogy a rendészetben, illetőleg a közbiztonság fenntartásában érintett szervek össze tudják hangolni a munkájukat. Kecskeméten nem párhuzamosságok, hanem összekapcsolódások jellemzik most már a munkafolyamatot.

Ebben igen lényeges változást hozott a közbiztonsági fórum létrehozása polgármester kezdeményezésére. Havonta vezetői szinten valósul meg a találkozó, ahol az időszakosan felmerülő problémákat olyan módon tudják orvosolni, ami hatékony és igen gyors eredményhez vezet. 

Segítik is a hajléktalanokat

A közbiztonság terén az egyik kiemelt a hajléktalanokkal kapcsolatos feladatkör, mely kétoldalú dolog. 

A kecskeméti városrendészet egyrészt figyelmet fordít arra, hogy a hajléktalanokat ellenőrizze, nemcsak rendészeti szempontból, hanem azért is, hogy a hideg idő beálltával ne maradjanak ellátatlanul a közterületen, ne hűljenek ki. Nagyon jó kapcsolatot létesítettek a szociális ellátó rendszerrel Kecskeméten, többek között a Máltai Szeretetszolgálattal, a város egyéb szociális ellátó szervezeteivel és a mentőszolgálattal. 

Az összehangolt munka révén kellő biztonságot tudnak nyújtani a város lakosságának, illetőleg a hajléktalan személyeknek, akik jellemző módon nem hajlandóak minden esetben igénybe venni az éjszakai melegedőket, illetőleg a szállásokat. 

A zaklató hajléktalanok ellen fellépnek

A hajléktalanokkal kapcsolatban van egy másik feladatköre is a kecskeméti városrendészetnek. 

A jogellenes tevékenységet kifejtő hajléktalannak tűnő vagy hajléktalan életmódot folytató személyekkel kapcsolatos fellépés. Például a kéregetés vagy a koldulás szabálysértésnek minősül. Sajnálatos módon a hideg idő beköszöntével a hajléktalanok, a kéregetők, a koldusok nagy számban jelennek meg az áruházak környékén, illetőleg a főtéren, és erőszakos vagy zaklató módon szólítják fel az állampolgárokat bizonyos adományok, pénzek átadására. 

Az elmúlt időszakban számos olyan eset is történt, ami már meghaladta a szabálysértési tevékenységet, jellemző módon garázda magatartást tanúsítottak. 

Ennek a visszaszorítása érdekében állandó jelleggel közterület felügyelet tartózkodik a főtéren, az Agórától a Rákóczi útig terjedő területen. 

Széchenyivárosban és Homokbányán is járőröznek

Ezen túlmenően további gócpontok Kecskeméten a Széchenyiváros és a Homokbánya, ahol megtelepedtek hajléktalan személyek. Sajnos sokszor nem törvénytisztelő magatartást tanúsítanak, szándékosan szembemennek a társadalmi normákkal, és zaklatják az ott élőket, arra járókat. Ezen részeken is fokozott járőrszolgálatot biztosítanak. A Homokbányán például a délutáni órákban egészen estig egy gépkocsizó járőrpáros teljesít szolgálatot, illetőleg a Széchenyivárosnak meghatározott részein.

Azonnal hívják a városrendészeket!

A szakemberek arra kérik a kecskeméti lakosokat, ha jogsértő magatartásokat észlelnek, ami számukra sértő, telefonon jelezzék azonnal. Mivel az egész város területét lefedi a városrendészet szolgálata, így akár 5 és 10 percen belül az érintett helyszínen tudnak lenni. Azzal már nem tudnak mit kezdeni, ha valaki a problémáját a közösségi médiában megosztja, mivel addigra több óra vagy nap is eltelik. Az ügyeletesnél található telefonszám: 06-20/621-5599.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!


 


 

 

Baon podcast

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu