Megszólaltak a városrendészek: ezért járőröznek most fokozottan Széchenyivárosban és Homokbányán

Kecskemét közbiztonsága jó, de ennek ellenére sajnos nemcsak a belvárosban, hanem egy-egy városrészben, így a Széchenyivárosban és Homokbányán is előfordulnak problémák, többek között a hajléktalanok miatt. A kecskeméti városrendészek riaszthatók ilyen esetben, de a szakemberek a másik oldalról is segítenek. Például, amikor egy hajléktalan van bajban. Dr. Németh Zsolt és Csíkos Imre összegezte a tapasztalatokat.

Fotó: Rádió 1 Gong

Kecskemét közbiztonsága jó

Elhangzott: Kecskemét egy biztonságos, jól élhető város, ami nagyban függ attól, hogy a rendészetben, illetőleg a közbiztonság fenntartásában érintett szervek össze tudják hangolni a munkájukat. Kecskeméten nem párhuzamosságok, hanem összekapcsolódások jellemzik most már a munkafolyamatot.

Ebben igen lényeges változást hozott a közbiztonsági fórum létrehozása polgármester kezdeményezésére. Havonta vezetői szinten valósul meg a találkozó, ahol az időszakosan felmerülő problémákat olyan módon tudják orvosolni, ami hatékony és igen gyors eredményhez vezet.

Segítik is a hajléktalanokat

A közbiztonság terén az egyik kiemelt a hajléktalanokkal kapcsolatos feladatkör, mely kétoldalú dolog.

A kecskeméti városrendészet egyrészt figyelmet fordít arra, hogy a hajléktalanokat ellenőrizze, nemcsak rendészeti szempontból, hanem azért is, hogy a hideg idő beálltával ne maradjanak ellátatlanul a közterületen, ne hűljenek ki. Nagyon jó kapcsolatot létesítettek a szociális ellátó rendszerrel Kecskeméten, többek között a Máltai Szeretetszolgálattal, a város egyéb szociális ellátó szervezeteivel és a mentőszolgálattal.

Az összehangolt munka révén kellő biztonságot tudnak nyújtani a város lakosságának, illetőleg a hajléktalan személyeknek, akik jellemző módon nem hajlandóak minden esetben igénybe venni az éjszakai melegedőket, illetőleg a szállásokat.

A zaklató hajléktalanok ellen fellépnek

A hajléktalanokkal kapcsolatban van egy másik feladatköre is a kecskeméti városrendészetnek.

A jogellenes tevékenységet kifejtő hajléktalannak tűnő vagy hajléktalan életmódot folytató személyekkel kapcsolatos fellépés. Például a kéregetés vagy a koldulás szabálysértésnek minősül. Sajnálatos módon a hideg idő beköszöntével a hajléktalanok, a kéregetők, a koldusok nagy számban jelennek meg az áruházak környékén, illetőleg a főtéren, és erőszakos vagy zaklató módon szólítják fel az állampolgárokat bizonyos adományok, pénzek átadására.

Az elmúlt időszakban számos olyan eset is történt, ami már meghaladta a szabálysértési tevékenységet, jellemző módon garázda magatartást tanúsítottak.

Ennek a visszaszorítása érdekében állandó jelleggel közterület felügyelet tartózkodik a főtéren, az Agórától a Rákóczi útig terjedő területen.