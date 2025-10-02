1 órája
Kiderült, ki vezeti decembertől a Kecskeméti Katona József Múzeumot
A képviselő-testület a csütörtöki ülésen döntött a Kecskeméti Katona József Múzeum vezetői pályázatáról.
Az igazgatói pályázatra egyedül nyújtott be pályázatot dr. Rosta Szabolcs, aki immár 4. alkalommal nyerte el a kinevezést. A közgyűlés újabb öt évre nevezte ki, 2025. december 1-től 2030. november 30-ig tartó időtartamra.
A közgyűlés megköszönte eddigi munkáját is. A pályázata alapján megállapítható volt, hogy dr. Rosta Szabolcs nem csupán a múzeum vezetője, hanem annak stratégiai építője is. Az elmúlt években végzett munkája révén a Kecskeméti Katona József Múzeum nemcsak helyi, hanem országos szinten is elismert intézménnyé vált.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!