október 2., csütörtök

Petra névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Igazgató

1 órája

Kiderült, ki vezeti decembertől a Kecskeméti Katona József Múzeumot

Címkék#Katona József Múzeum#pályázat#igazgató

A képviselő-testület a csütörtöki ülésen döntött a Kecskeméti Katona József Múzeum vezetői pályázatáról.

Sebestyén Hajnalka

Az igazgatói pályázatra egyedül nyújtott be pályázatot dr. Rosta Szabolcs, aki immár 4. alkalommal nyerte el a kinevezést. A közgyűlés újabb öt évre nevezte ki, 2025. december 1-től 2030. november 30-ig tartó időtartamra.

Rosta Szabolcs
Az igazgatói pályázatra egyedül nyújtott be pályázatot dr. Rosta Szabolcs
Fotó: Bús Csaba

A közgyűlés megköszönte eddigi munkáját is. A pályázata alapján megállapítható volt, hogy dr. Rosta Szabolcs nem csupán a múzeum vezetője, hanem annak stratégiai építője is. Az elmúlt években végzett munkája révén a Kecskeméti Katona József Múzeum nemcsak helyi, hanem országos szinten is elismert intézménnyé vált. 

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu