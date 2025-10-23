Életre szóló kaland Lettországban, a kecskeméti diákok felejthetetlen Erasmus-úton jártak – fotók

A Katona József Gimnázium diákjai életre szóló élményekkel gazdagodtak, miközben angol nyelvtudásukat is bátran használták a mindennapi szituációk során. A vidám hangulatot a lettországi kalandokon túl az oda- és visszaút során szervezett lengyel és szlovák kirándulások is fokozták.

A Katona József Gimnázium diákjai Lettországba utaztak

Fotó: Beküldött fotó

A Katona József Gimnázium nem hagyta kihűlni a kapcsolatot

A balti országba irányuló Erasmus programot Csáki Tibor igazgató álmodta meg, és két pedagógus társával nem mindennapi módon meg is valósította. Általános, hogy a nemzetközi diákcsere program során a két találkozó között akár egy év is eltelik, vagy legalábbis több hónap. A Katonások új koncepciót választottak, nem hagyták kihűlni a kapcsolatot, szinte rögtön viszont látogatásra utaztak. Így a lett gimisek szeptember végén jártak Kecskeméten, míg a Katonás csapat október első felében töltött csodás napokat Lettországban.

Zöld utazás sok-sok kalanddal

Az Erasmus program öt napos. Választható hozzá repülőút vagy zöld utazás.

„Mi a környezettudatos utazás mellett döntöttünk, így az ötből kilenc nap lett, mivel az oda-és a visszaút plusz két-két napot igényelt. Történelem-földrajz szakos tanárként lengyel és szlovák természeti és kulturális élményekkel színesítettem a buszos utunkat. Így egy éjszakát Lengyelország fővárosában, Varsóban töltöttünk. Megnéztük a gyönyörű óvárost és a felhőkarcolós-üvegpalotás belvárost. A hazafelé úton pedig Krakkóban aludtunk, és részesei lehettünk egy esti hajós városnézésnek a Visztula folyón. Jártunk még a lengyel Tátra ékszerdobozának számító, Zakopanéban, valamint Szlovákiában Ždiar településen egy szenzációs lombkorona tanösvényen, mely 25-30 méter magasan 60-70 éves fenyők tetejénél fut, majdnem egy kilométer hosszú. Szenzációs kilátást nyújt a Tátrára” – mondta Csáki Tibor.

A lett diákokkal azonnal megtalálták a közös hangot

Lettországban öt teljes napot töltött el a Katonás csapat.

„Saldus kisvárosban található a vendéglátó gimnáziumunk, mely egyébként a lett országos gimnáziumi rangsorban az élmezőnyben van, a vidékiek közül az első a fővárosi intézmények után. Ez érződött a diákokon is, rendkívül intelligensek, igazán közvetlenek és nyitottak. Már az első közös héten éreztük, hogy a két társaság nagyon egy hullámhosszon volt. A gyerekek családoknál laktak, így az angol nyelv használata elkerülhetetlen volt, az idegen nyelvi kompetencia fejlesztése egyébként az Erasmus program egyik célja is. Az iskolában több tanórát meglátogattunk és sokfelé elvittek minket. A zárónapon közös tánc is volt, mi is és ők is hagyományos néptáncokat adtunk elő, alaplépéseket tanítottunk egymásnak” – tette hozzá Csáki Tibor.