Életre szóló kaland Lettországban, a kecskeméti diákok felejthetetlen Erasmus-úton jártak – fotók
A Kecskeméten tanuló fiatalok Lettországgal ismerkedhettek meg. A Katona József Gimnázium 15 fős csapata az Erasmus nemzetközi diákcsereprogramnak köszönhetően először a „Hírös Városban” fogadta a lett tanulókat, majd néhány nap múlva ők utaztak vissza új barátaikhoz.
A Katona József Gimnázium diákjai életre szóló élményekkel gazdagodtak, miközben angol nyelvtudásukat is bátran használták a mindennapi szituációk során. A vidám hangulatot a lettországi kalandokon túl az oda- és visszaút során szervezett lengyel és szlovák kirándulások is fokozták.
A Katona József Gimnázium nem hagyta kihűlni a kapcsolatot
A balti országba irányuló Erasmus programot Csáki Tibor igazgató álmodta meg, és két pedagógus társával nem mindennapi módon meg is valósította. Általános, hogy a nemzetközi diákcsere program során a két találkozó között akár egy év is eltelik, vagy legalábbis több hónap. A Katonások új koncepciót választottak, nem hagyták kihűlni a kapcsolatot, szinte rögtön viszont látogatásra utaztak. Így a lett gimisek szeptember végén jártak Kecskeméten, míg a Katonás csapat október első felében töltött csodás napokat Lettországban.
Zöld utazás sok-sok kalanddal
Az Erasmus program öt napos. Választható hozzá repülőút vagy zöld utazás.
„Mi a környezettudatos utazás mellett döntöttünk, így az ötből kilenc nap lett, mivel az oda-és a visszaút plusz két-két napot igényelt. Történelem-földrajz szakos tanárként lengyel és szlovák természeti és kulturális élményekkel színesítettem a buszos utunkat. Így egy éjszakát Lengyelország fővárosában, Varsóban töltöttünk. Megnéztük a gyönyörű óvárost és a felhőkarcolós-üvegpalotás belvárost. A hazafelé úton pedig Krakkóban aludtunk, és részesei lehettünk egy esti hajós városnézésnek a Visztula folyón. Jártunk még a lengyel Tátra ékszerdobozának számító, Zakopanéban, valamint Szlovákiában Ždiar településen egy szenzációs lombkorona tanösvényen, mely 25-30 méter magasan 60-70 éves fenyők tetejénél fut, majdnem egy kilométer hosszú. Szenzációs kilátást nyújt a Tátrára” – mondta Csáki Tibor.
A lett diákokkal azonnal megtalálták a közös hangot
Lettországban öt teljes napot töltött el a Katonás csapat.
„Saldus kisvárosban található a vendéglátó gimnáziumunk, mely egyébként a lett országos gimnáziumi rangsorban az élmezőnyben van, a vidékiek közül az első a fővárosi intézmények után. Ez érződött a diákokon is, rendkívül intelligensek, igazán közvetlenek és nyitottak. Már az első közös héten éreztük, hogy a két társaság nagyon egy hullámhosszon volt. A gyerekek családoknál laktak, így az angol nyelv használata elkerülhetetlen volt, az idegen nyelvi kompetencia fejlesztése egyébként az Erasmus program egyik célja is. Az iskolában több tanórát meglátogattunk és sokfelé elvittek minket. A zárónapon közös tánc is volt, mi is és ők is hagyományos néptáncokat adtunk elő, alaplépéseket tanítottunk egymásnak” – tette hozzá Csáki Tibor.
Lettországba utaztak a kecskeméti Katona gimnázium diákjaiFotók: Beküldött fotók
Világi csodákat láttak, strucctojás rántottát ettek
A kirándulások sokszínűségét mutatja, hogy a kulturális értékek mellett a helyi gazdasági élet és a természeti szépségek sem maradtak ki.
„Megtekintettük Saldus város nevezetességeit. Egy napot a fővárosban, Rigában töltöttünk. Gazdag volt a program: Nemzeti Könyvtár, óváros, piac, pazar templomok , Autótörténeti Múzeum, rengeteg séta – de mindenkinek nagyon tetszett. Kuldiga nevű kisvárosban további csodákat láthattunk. Az UNESCO Világörökség részei az ott lévő tipikus észak-európai favázas technológiával épített házak. Emellett Európa legnagyobb természetes vízlépcsőjét is megcsodálhattuk. Meghívást kaptunk egy ottani tanárhoz, aki harmadik generációs farmtulajdonos. A farmjukon almából cidert gyártanak, teheneket és struccokat tartanak. Meg is vendégeltek minket strucctojásból készült rántottával” – elevenítette fel az emlékeket.
Az igazgató még egy érdekességet megosztott.
„Nagyon érdekes a lett lelkivilág. Nagyon élvezik azt, hogy végre szabadok, függetlenek. Mivel a történelem során több náció is sanyargatta őket, nagyon féltik is ezt. Végtelenül toleránsak, befogadóak, elfogadóak és szembetűnően tiszták a településeik.”
Tripla előny, csupa pozitívum
Ez az Erasmus program a viszontlátogatással lezárult, de bíznak benne, hogy a jövőben újabb lehetőség adódik a folytatásra.
„Egy Erasmus program mindig sok pozitívummal bír. Egyrészt erősíti a nyelvhasználati hajlandóságot. Nagyon sok tanulónk jól beszél és ír angolul, de amikor konkrét szituációba kerül, megijed. Lettországban a családoknál, vagy a közös kirándulásokon kénytelenek voltak idegen nyelven megszólalni, párbeszédeket folytatni. Az Erasmus előnye a kulturális csere is. Ilyen utakon a fiatalok egy teljesen más kultúrát, természeti és épített környezetet ismernek meg, melyet megtanulnak elfogadni, értékelni, ami nyitottságra és befogadásra ösztönzi őket az új, a szokatlan dolgok iránt. Ezt tankönyvből nem tudjuk megtanítani. A pozitívumok közül kiemelem azt is, hogy bőven adódott lehetőség csapatmunkára is, ami pedig a diákok együttműködési képességét erősítette” – összegezte végül a tapasztalatokat Csáki Tibor igazgató.
