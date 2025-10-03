Kihalófélben lévő szakmákat is megörökítettek, megszületett az országos fotópályázat eredménye – fotók

A munka világa elnevezésű országos fotópályázat eredményhirdetését a kiállítás megnyitóján tartották meg. A Kamara partnereivel közösen értékes ajándékokkal jutalmazta a zsűri által kiválasztott legjobb fotósokat.

A Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara immár 16. alkalommal hirdette meg országos fotópályázatát

Fotó: Sebestyén Hajnalka

Az ország számos pontjáról érkeztek fotók

A fotópályázat célja az országban tevékenykedő kereskedők, ipari vállalkozások, szolgáltatók, kézművesek tevékenységének, termékeinek művészi módon való megjelenítése. Ez magába foglalja a cégek mindennapi életének, az ott zajló munkafolyamatoknak a bemutatását. A Kamara szeretné ráirányítani a figyelmet a vállalkozások értékteremtő, munkaadói tevékenységére. A pályázatot minden évben a kalocsai kirendeltség szervezésében valósul meg.

Az idei esztendőben 49 alkotó 223 fotóját értékelte a zsűri, és 37 képet választott be a kiállítási anyagba.

A Kamara számára fontos a szakmák népszerűsítése

Az eredményhirdetéssel egybekötött kiállításmegnyitón Tasi László, a Kamara kézműipari alelnöke mondott köszöntőt. Kiemelte: az elmúlt években készült fotók kordokumentumok is egyben, lenyomatai a körülöttünk lévő világnak. Tökéletesen bemutatják, hogyan változtak a különböző foglalkozások. Megjelenítették a régi, kihalófélben lévő szakmákat, a technológiai fejlődést és az innovatív megoldásokat.

A Kamara számára azért is fontos a szakmák megjelenítése, mert az egyik fő profiljuk a pályaorientáció.

A valódi munkát értékelik

Péjó Zoltán, a Duna-Táj Fotókör Egyesület elnöke a zsűri munkájáról szólt. Elmondta: a zsűri azokat a fotókat részesíti előnyben, melyeken látják a valódi munkát, amikor a fotósok valóban kimennek helyszínre, és nem csak a vásárban örökítik meg a mestert. Értékelik az egyediséget és azt is, hogy mennyire volt nehéz bejutni az adott helyszínre, és mennyire tudták művészi szinten megvalósítani annak a szakmának a bemutatását.