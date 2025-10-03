1 órája
Kihalófélben lévő szakmákat is megörökítettek, megszületett az országos fotópályázat eredménye – fotók
A munka világát jelenítik különleges perspektívából azok a fotók, melyekből csütörtökön nyílt tárlat Kecskeméten. A Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara immár 16. alkalommal hirdette meg országos fotópályázatát. A legjobb 33 alkotást tekintheti meg a közönség.
A munka világa elnevezésű országos fotópályázat eredményhirdetését a kiállítás megnyitóján tartották meg. A Kamara partnereivel közösen értékes ajándékokkal jutalmazta a zsűri által kiválasztott legjobb fotósokat.
Az ország számos pontjáról érkeztek fotók
A fotópályázat célja az országban tevékenykedő kereskedők, ipari vállalkozások, szolgáltatók, kézművesek tevékenységének, termékeinek művészi módon való megjelenítése. Ez magába foglalja a cégek mindennapi életének, az ott zajló munkafolyamatoknak a bemutatását. A Kamara szeretné ráirányítani a figyelmet a vállalkozások értékteremtő, munkaadói tevékenységére. A pályázatot minden évben a kalocsai kirendeltség szervezésében valósul meg.
Az idei esztendőben 49 alkotó 223 fotóját értékelte a zsűri, és 37 képet választott be a kiállítási anyagba.
A Kamara számára fontos a szakmák népszerűsítése
Az eredményhirdetéssel egybekötött kiállításmegnyitón Tasi László, a Kamara kézműipari alelnöke mondott köszöntőt. Kiemelte: az elmúlt években készült fotók kordokumentumok is egyben, lenyomatai a körülöttünk lévő világnak. Tökéletesen bemutatják, hogyan változtak a különböző foglalkozások. Megjelenítették a régi, kihalófélben lévő szakmákat, a technológiai fejlődést és az innovatív megoldásokat.
A Kamara számára azért is fontos a szakmák megjelenítése, mert az egyik fő profiljuk a pályaorientáció.
A valódi munkát értékelik
Péjó Zoltán, a Duna-Táj Fotókör Egyesület elnöke a zsűri munkájáról szólt. Elmondta: a zsűri azokat a fotókat részesíti előnyben, melyeken látják a valódi munkát, amikor a fotósok valóban kimennek helyszínre, és nem csak a vásárban örökítik meg a mestert. Értékelik az egyediséget és azt is, hogy mennyire volt nehéz bejutni az adott helyszínre, és mennyire tudták művészi szinten megvalósítani annak a szakmának a bemutatását.
A Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara fotópályázata
Díjazták a legjobbakat
A díjátadón először oklevelet adtak át minden fotósnak, akinek beválogatták fotóját a kiállítási anyagba. Majd a díjazottakat szólították.
- Különdíj: Egyed Erika - Ragyogó hajnal
- III. helyezett: Csidér Bálint - Ég és föld között
- II. helyezett: Bérci Mária - Séfverseny
- I. helyezett: Bertalan Csaba - Együttműködés
A kiállítás október 22-ig tekinthető meg a kamara nyitvatartási idejében.
