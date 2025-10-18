október 18., szombat

Testületi ülés

36 perce

Fontos döntések előtt áll a városvezetés, több átszervezésről is dönthetnek

Címkék#képviselő-testület#Király Róbert#képviselő-testületi ülés

Ahogy az ősz beköszöntött, a képviselő-testület már a 2026-os költségvetést is befolyásoló ügyekről tárgyal. A hétfői kalocsai testületi ülésen összesen 19 napirendi pont szerepel, köztük több jelentős döntéssel.

Zsiga Ferenc

A kalocsai testületi ülés egyik legfontosabb napirendi pontja a Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ (KIKK) átszervezése. A minisztériumoktól és szakhatóságoktól beérkeztek a szükséges állásfoglalások, így a testület már érdemben tárgyalhat a kérdésről. Amennyiben a képviselők jóváhagyják az előterjesztést, 2026. január 1-jétől a KIKK átalakulna, és új néven, Kalocsa Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum néven, önálló költségvetési intézményként működne tovább. Az egyes szakmai területek vezetését tagintézmény-vezetők látnák el, míg az intézmény élére vezetői pályázatot írnak ki. Fontos, hogy bár az intézmény önállósul, a KIKK, mint gazdasági társaság megmarad, és tovább viszi a korábban elnyert pályázatokat.

A kalocsai testületi ülés archív fotója
A kalocsai testületi ülésen több átszervezésről döntenek
Fotó: Zsiga Ferenc / Arhív-felvétel

A városi közfeladatok hatékonyabb elvégzése a cél

Szintén nagy jelentőségű téma, hogy a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. által végzett városüzemeltetési feladatokat is intézményi keretek között látnák el a jövőben. Ezt már korábban, a 2025. március 14-i testületi ülésen elvi szinten elfogadták. Az átalakítás célja, hogy a városi közfeladatokat – például az utak karbantartását, a temetkezési szolgáltatásokat, az önkormányzati ingatlanok üzemeltetését, a zöldterületek gondozását és a köztisztaság biztosítását – hatékonyabban és költségtakarékosabban végezzék.

A képviselők most azt tárgyalják meg, hogyan történjen meg az új intézmény jogi megalapítása. Emellett dönteniük kell a dolgozók munkajogi helyzetéről, valamint arról is, hogy a gazdasági társaság milyen formában működjön tovább. A társaság ugyanis a jövőben is szükséges lesz a már elnyert pályázatok, például az Uszoda projekt lebonyolítására. Mivel ez a kérdés összetett – mind jogi, mind gyakorlati szempontból –, várhatóan hosszabb vita kíséri majd a döntéshozatalt.

Bőven lesz mit megvitatni a kalocsai testületi ülésen

A testületi ülés napirendjén szerepel egy egyéni képviselői indítvány is: Király Róbert javaslata szerint a jövőben ne a polgármester, hanem a képviselő-testület döntsön Kalocsa nevének, címerének és zászlajának használatáról.

Ezen kívül még számos más érdekes kérdés is napirenden lesz. Például dönteni kell egy közterület elnevezéséről, valamint négy, a város tulajdonában lévő, a közigazgatási határokon belül található ingatlan eladásáról.

