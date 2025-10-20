Átadták az új korpa pelletáló üzemet, végzetes tragédiába torkollt egy repülőgép útja

Hétfőn sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy átadták a Júlia Malom új üzemét, írtunk egy rendőrségi akcióról és arról, hogy leállt a fél internet.

A Júlia Malom Kft. beruházása 437 millió forint vissza nem térítendő támogatás segítségével valósult meg

Fotó: Bús Csaba

Húsz év munkája érett be, csúcstechnológiás pelletáló üzemmel bővült a Júlia Malom

Ünnepélyes keretek között adták át hétfőn Kunszálláson az új korpa pelletáló üzemet. A Júlia Malom Kft. beruházása 437 millió forint vissza nem térítendő támogatás segítségével valósult meg.

Nemrég még Kecskemét felett repült, ma hajnalban lezuhant a Boeing 747-es

Végzetes tragédiába torkollt egy repülőgép útja, a tengerből szedték ki a maradványokat. A Boeing balesete előtt Kecskemét felett is elrepült.

Mérget lélegzik be, aki ezekkel fűt otthon – az olcsóság nem ér meg ekkora áldozatot

Nem jó ötlet, ha úgy döntünk, megpróbálunk azzal tüzelni, amink van. A katasztrófavédelem felhívja a figyelmet arra, hogy vannak anyagok, amikkel nemcsak tilos fűteni, de balesetveszélyes is.

Leállt a fél internet, rengeteg alkalmazás és weboldal vált elérhetetlenné

Szerkesztőségünk is észlelte, hogy hétfő délelőtt több népszerű weboldal és alkalmazás vált elérhetetlenné. Az internetes leállás érinti többek között a Snapchat, a Duolingo, a Canva és az HBO Max alkalmazásokat is.

Megműtötték Nádai Anikó férjét – a műsorvezető a kórházi ágya mellől üzent

A műsorvezető most a kórházból jelentkezett, és egyetlen képpel mondott el mindent arról, mit éltek át az elmúlt napokban. Nádai Anikó férje, Hajmásy Péter súlyos szívproblémával küzdött.

Veszélyt hozhat az ősz az utakon, ha ezekre odafigyel, biztonságban érhet haza

Lehullott levelek, csúszós utak és párás ablakok. A balesetmentes őszi közlekedés nem csak a téli gumik meglétén múlik, a vezetési stílust is át kell alakítani.

Ezeknél a sebességeknél már büntet a traffipax, itt a részletes lista

Sokan gondolják úgy, hogy néhány kilométeres sebességtúllépésért még nem jár büntetés, ám ez ma már nem teljesen igaz. A gyorshajtás bírságot érhet, akár már a legminimálisabb sebességtúllépés esetén is. Vannak viszont kivételek. Mutatjuk, mikor jön biztosan a csekk.