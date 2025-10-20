2 órája
Átadták az új korpa pelletáló üzemet, végzetes tragédiába torkollt egy repülőgép útja
Összeszedtük Bács-Kiskun hétfői kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy új üzemmel bővült a kunszállási Júlia Malom, írtunk arról is, hogy hatalmas harcsát fogtak ki a Dunából, illetve egy lezuhant repülőgépről is.
Hétfőn sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy átadták a Júlia Malom új üzemét, írtunk egy rendőrségi akcióról és arról, hogy leállt a fél internet.
Húsz év munkája érett be, csúcstechnológiás pelletáló üzemmel bővült a Júlia Malom
Ünnepélyes keretek között adták át hétfőn Kunszálláson az új korpa pelletáló üzemet. A Júlia Malom Kft. beruházása 437 millió forint vissza nem térítendő támogatás segítségével valósult meg.
Nemrég még Kecskemét felett repült, ma hajnalban lezuhant a Boeing 747-es
Végzetes tragédiába torkollt egy repülőgép útja, a tengerből szedték ki a maradványokat. A Boeing balesete előtt Kecskemét felett is elrepült.
Mérget lélegzik be, aki ezekkel fűt otthon – az olcsóság nem ér meg ekkora áldozatot
Nem jó ötlet, ha úgy döntünk, megpróbálunk azzal tüzelni, amink van. A katasztrófavédelem felhívja a figyelmet arra, hogy vannak anyagok, amikkel nemcsak tilos fűteni, de balesetveszélyes is.
Leállt a fél internet, rengeteg alkalmazás és weboldal vált elérhetetlenné
Szerkesztőségünk is észlelte, hogy hétfő délelőtt több népszerű weboldal és alkalmazás vált elérhetetlenné. Az internetes leállás érinti többek között a Snapchat, a Duolingo, a Canva és az HBO Max alkalmazásokat is.
Megműtötték Nádai Anikó férjét – a műsorvezető a kórházi ágya mellől üzent
A műsorvezető most a kórházból jelentkezett, és egyetlen képpel mondott el mindent arról, mit éltek át az elmúlt napokban. Nádai Anikó férje, Hajmásy Péter súlyos szívproblémával küzdött.
Veszélyt hozhat az ősz az utakon, ha ezekre odafigyel, biztonságban érhet haza
Lehullott levelek, csúszós utak és párás ablakok. A balesetmentes őszi közlekedés nem csak a téli gumik meglétén múlik, a vezetési stílust is át kell alakítani.
Ezeknél a sebességeknél már büntet a traffipax, itt a részletes lista
Sokan gondolják úgy, hogy néhány kilométeres sebességtúllépésért még nem jár büntetés, ám ez ma már nem teljesen igaz. A gyorshajtás bírságot érhet, akár már a legminimálisabb sebességtúllépés esetén is. Vannak viszont kivételek. Mutatjuk, mikor jön biztosan a csekk.
Rendőrségi akció az iskolánál, egyenruhások állították meg a rollerező diákokat
Hétfő reggel a lajosmizsei rendőrök és polgárőrök a helyi iskola előtt tartottak figyelemfelhívó akciót. Az elektromos rollert használó diákokat állították meg.
Alig hitt a szemének! Másodszor is kifogott egy rekordméretű harcsát a Dunából az ismert horgász
Csili Péter horgász számára ismét valóra vált a dunai álom. Baja közelében rekordfogásnak számító harcsa akadt a horgára.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!