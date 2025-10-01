október 1., szerda

Malvin névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

29 perce

Több mint egy hónapig tart a forgalmas utca felújítása, szakaszos útlezárásra kell készülni

Címkék#útlezárás#közlekedés#felújítás

Október elsején megkezdődött Kecskeméten a Juhász utca felújítása, a vasúti átjáró és a Mindszenti körút között, mintegy 640 méter hosszú szakaszon.

Sebestyén Hajnalka

A kecskeméti önkormányzat közleményében olvasható: a megadott területen a meglévő 6 méter széles aszfaltburkolatot a kivitelező 4 centiméter mélyen lemarja, szükség esetén, lokálisan a pályaszerkezetet javítja, majd a teljes felületre 5 centiméter vastag új aszfaltburkolatot terít. A padka javítása is megtörténik, és az út mellett lévő szikkasztóárkokat újra profilozzák, illetve a betemetett árkokat újra nyitják. A kivitelezés alatt a kivitelező biztosítja az út melletti ingatlanok megközelítési lehetőségét, a munkálatok félpályás, szakaszos útlezárás mellett folynak majd. A munkálatok várhatóan november 14-én fejeződnek be.

Több mint egy hónapig tart a forgalmas utca felújítása
Több mint egy hónapig tart a forgalmas utca felújítása, szakaszos útlezárásra kell készülni
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu