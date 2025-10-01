A kecskeméti önkormányzat közleményében olvasható: a megadott területen a meglévő 6 méter széles aszfaltburkolatot a kivitelező 4 centiméter mélyen lemarja, szükség esetén, lokálisan a pályaszerkezetet javítja, majd a teljes felületre 5 centiméter vastag új aszfaltburkolatot terít. A padka javítása is megtörténik, és az út mellett lévő szikkasztóárkokat újra profilozzák, illetve a betemetett árkokat újra nyitják. A kivitelezés alatt a kivitelező biztosítja az út melletti ingatlanok megközelítési lehetőségét, a munkálatok félpályás, szakaszos útlezárás mellett folynak majd. A munkálatok várhatóan november 14-én fejeződnek be.

Több mint egy hónapig tart a forgalmas utca felújítása, szakaszos útlezárásra kell készülni

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció