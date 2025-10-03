Elkezdődött a forgalmas kecskeméti utca felújítása, lezárásokra kell számítani – fotók

október 3., péntek

Október elsején újabb útfelújítás kezdődött Kecskeméten, amely sok közlekedőt érint. A Juhász utca felújítása miatt a következő hetekben forgalomkorlátozásokra kell számítani.

Sebestyén Hajnalka

Október elsején megkezdődött a Juhász utca felújítása Kecskeméten, a vasúti átjáró és a Mindszenti körút közötti, mintegy 640 méteres szakaszon. A közlekedők a következő hetekben félpályás útlezárásra és szakaszos forgalomkorlátozásra készülhetnek.

Juhász utca felújítása Kecskeméten
Megkezdődött a Juhász utca felújítása 
Fotó: Bús Csaba

Így zajlik a Juhász utca felújítása

A kecskeméti önkormányzat közleménye szerint a munkálatok során a meglévő, 6 méter széles aszfaltburkolatot a kivitelező 4 centiméter mélyen lemarja. Szükség esetén helyenként a pályaszerkezet javítására is sor kerül. Ezt követően a teljes útszakaszra 5 centiméter vastag új aszfaltburkolatot terítenek.

A felújítás részeként megtörténik a padka javítása, valamint az út mellett futó szikkasztóárkok profilozása is. Azoknál a részeknél, ahol az árkokat korábban betemették, újranyitják őket.

Útfelújítás a Juhász Utcában

Fotók: Bús Csaba

Mit jelent ez az autósoknak?

A munkálatok ideje alatt a kivitelező biztosítja az út melletti ingatlanok megközelítését, ugyanakkor félpályás és szakaszos útlezárások nehezítik majd a közlekedést. Érdemes előre tervezni az utazást, különösen a reggeli és délutáni csúcsforgalomban.

Mikorra készül el a felújítás?

A kivitelezés várhatóan november 14-ig tart. Addig a közlekedőknek fokozott figyelemmel kell közlekedniük a Juhász utcában, ahol a munkagépek és a korlátozások miatt torlódások is előfordulhatnak.

