Elkezdődött a forgalmas kecskeméti utca felújítása, lezárásokra kell számítani – fotók

Október elsején megkezdődött a Juhász utca felújítása Kecskeméten, a vasúti átjáró és a Mindszenti körút közötti, mintegy 640 méteres szakaszon. A közlekedők a következő hetekben félpályás útlezárásra és szakaszos forgalomkorlátozásra készülhetnek.

Megkezdődött a Juhász utca felújítása

Fotó: Bús Csaba

Így zajlik a Juhász utca felújítása

A kecskeméti önkormányzat közleménye szerint a munkálatok során a meglévő, 6 méter széles aszfaltburkolatot a kivitelező 4 centiméter mélyen lemarja. Szükség esetén helyenként a pályaszerkezet javítására is sor kerül. Ezt követően a teljes útszakaszra 5 centiméter vastag új aszfaltburkolatot terítenek.

A felújítás részeként megtörténik a padka javítása, valamint az út mellett futó szikkasztóárkok profilozása is. Azoknál a részeknél, ahol az árkokat korábban betemették, újranyitják őket.