„Jobb hellyé akarjuk tenni a világot” – a jótékonysági gála a tiszteletet és megbecsülést hangsúlyozta – fotók, videó
A zene, a művészet, a szórakozás mindenkié. A Lions Club szervezte jótékonysági gála is ezt hangsúlyozta, ahol fogyatékkal élők, mozgásukban korlátozottak együtt élvezték a műsort ép társaikkal.
Versek és zenék varázsa töltötte meg a kecskeméti Otthon Mozi termét szerda este. A Kecskeméti Szent László Lions Club szervezte gálaműsort a látás világnapján tartották. A klub a támogatott szervezetek dolgozóit és tagjait látta vendégül a jótékonysági gála keretében.
Jótékonysági gála az Otthon Moziban
Az est meghívottjai között voltak a Magyar Vakok és Gyengén látók Bács-Kiskun megyei Egyesületének tagjai, a Farkas villa lakói és dolgozói, a Juhar utcai Iskola sérült gyerekeket nevelő pedagógusai, a Mosolysziget Értelmi Sérültek Nappali Ellátójának dolgozói és gondozottai, a Humán Rehab Közhasznú Egyesület, valamint a El-Szabó Kft. által foglalkoztatott megváltozott munkaképességű dolgozók, de jelen volt az Első Kecskeméti Lions Club és a Digital Lions Club is.
Az alkalmon Boronkayné Görzsöny Éva, a Lions Clubok Magyarországi Szövetsége kormányzója köszöntötte az egybegyűlteket. Méltatta a gála és a Lions Mozgalom jelentőségét, melynek fő tevékenysége a vakok és gyengénlátók támogatása. „A Lions közösség ereje nem abban rejlik, hogy nem csak segíteni akarunk, hanem egy jobb hellyé akarjuk tenni a világot” – mondta.
A szórakozás mindenkié
A kormányzó beszédét követően érkezett el az est fénypontja, a gálaműsor. A jótékonysági Lions gála fellépői között volt Csík János, a Csík zenekar tagja és alapítója, Szabó Kocsis Zsuzsanna, a Népi Iparművészeti Gyűjtemény gyűjteményvezetője és Mészáros János zeneművész is. Olyan nagy költők verseit keltették életre zenei aláfestéssel, mint József Attila, Pilinszky János vagy a Kiskunságot sokat emlegető, azt nagy becsben tartó Petőfi Sándor. A mozgásukban korlátozottakat, fogyatékkal élőket és megváltozott munkaképességűeket támogató szervezetek dolgozói és tagjai együtt élvezhették a Szárnyaló szavak című gálaműsort, mely a szerelemről, a természetről, érzelmekről és érzésekről mesélt, arról, hogyan érdemes élni.
