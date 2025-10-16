„Jobb hellyé akarjuk tenni a világot” – a jótékonysági gála a tiszteletet és megbecsülést hangsúlyozta – fotók, videó

Versek és zenék varázsa töltötte meg a kecskeméti Otthon Mozi termét szerda este. A Kecskeméti Szent László Lions Club szervezte gálaműsort a látás világnapján tartották. A klub a támogatott szervezetek dolgozóit és tagjait látta vendégül a jótékonysági gála keretében.

Versek és zenék varázsa töltötte meg a kecskeméti Otthon Mozi termét

Fotó: Bús Csaba

Jótékonysági gála az Otthon Moziban

Az est meghívottjai között voltak a Magyar Vakok és Gyengén látók Bács-Kiskun megyei Egyesületének tagjai, a Farkas villa lakói és dolgozói, a Juhar utcai Iskola sérült gyerekeket nevelő pedagógusai, a Mosolysziget Értelmi Sérültek Nappali Ellátójának dolgozói és gondozottai, a Humán Rehab Közhasznú Egyesület, valamint a El-Szabó Kft. által foglalkoztatott megváltozott munkaképességű dolgozók, de jelen volt az Első Kecskeméti Lions Club és a Digital Lions Club is.

Az alkalmon Boronkayné Görzsöny Éva, a Lions Clubok Magyarországi Szövetsége kormányzója köszöntötte az egybegyűlteket. Méltatta a gála és a Lions Mozgalom jelentőségét, melynek fő tevékenysége a vakok és gyengénlátók támogatása. „A Lions közösség ereje nem abban rejlik, hogy nem csak segíteni akarunk, hanem egy jobb hellyé akarjuk tenni a világot” – mondta.