Mozgás

3 órája

Jótékonysági futás a gyermekosztályért, a kórház főigazgatója is sportcipőt húzott – fotók

Fuss, hogy lélegezz 4.0 címmel jótékonysági futást rendeztek szombaton Kecskeméten, a szabadidőközpontban. A Kecskeméti Gyermekosztályért Alapítvány és a DiabManók Egyesülete közösen szervezte meg.

Sebestyén Hajnalka

A jótékonysági futás célja, hogy az összegyűjtött adományokból a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztály eszközbeszerzését támogassák. Háromféle távból lehetett választani: 1, 3 és 10 kilométer. A nevezési díjakon felül támogatói jegyet is lehetett vásárolni. A jótékonysági futáson részt vett dr. Óváry Csaba, a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház főigazgatója, valamint dr. Tálosi Gyula osztályvezető főorvos is.

A jótékonysági futás résztvevői a start vonalnál.
Jótékonysági futást rendeztek szombaton Kecskeméten, a szabadidőközpontban
Fotó: Bús Csaba

A jótékonysági futáson nem csak futni lehetett

Az esemény egyben családi nap is volt, gyerek- és szórakoztató programokkal, egészségügyi szűrésekkel.

Jótékonysági futás Kecskeméten

Fotók: Bús Csaba

