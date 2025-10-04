3 órája
Jótékonysági futás a gyermekosztályért, a kórház főigazgatója is sportcipőt húzott – fotók
Fuss, hogy lélegezz 4.0 címmel jótékonysági futást rendeztek szombaton Kecskeméten, a szabadidőközpontban. A Kecskeméti Gyermekosztályért Alapítvány és a DiabManók Egyesülete közösen szervezte meg.
A jótékonysági futás célja, hogy az összegyűjtött adományokból a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztály eszközbeszerzését támogassák. Háromféle távból lehetett választani: 1, 3 és 10 kilométer. A nevezési díjakon felül támogatói jegyet is lehetett vásárolni. A jótékonysági futáson részt vett dr. Óváry Csaba, a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház főigazgatója, valamint dr. Tálosi Gyula osztályvezető főorvos is.
A jótékonysági futáson nem csak futni lehetett
Az esemény egyben családi nap is volt, gyerek- és szórakoztató programokkal, egészségügyi szűrésekkel.
Jótékonysági futás KecskemétenFotók: Bús Csaba
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
A vértanúkra emlékeztek a gimnazisták, majd bicajra pattantak, és Aradig meg sem állnak – fotók, videó
Szívből jövő köszönet, gálával és díjakkal köszöntötték az időseket – fotók