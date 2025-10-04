Jótékonysági futás a gyermekosztályért, a kórház főigazgatója is sportcipőt húzott – fotók

A jótékonysági futás célja, hogy az összegyűjtött adományokból a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztály eszközbeszerzését támogassák. Háromféle távból lehetett választani: 1, 3 és 10 kilométer. A nevezési díjakon felül támogatói jegyet is lehetett vásárolni. A jótékonysági futáson részt vett dr. Óváry Csaba, a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház főigazgatója, valamint dr. Tálosi Gyula osztályvezető főorvos is.

Jótékonysági futást rendeztek szombaton Kecskeméten, a szabadidőközpontban

Fotó: Bús Csaba

A jótékonysági futáson nem csak futni lehetett

Az esemény egyben családi nap is volt, gyerek- és szórakoztató programokkal, egészségügyi szűrésekkel.