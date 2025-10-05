Szüreti felvonulást és jótékonysági bált rendeztek az óvoda javára – fotók

A hagyományokhoz híven ezúttal is a Bacchusz Borozónál és az előtte lévő parknál zajlottak az események. Délelőtt futóversenyt rendeztek, ahol az óvodások, iskolások és felnőttek különböző távokon mérettették meg magukat, de különböző programok is várták a gyerekeket, felnőtteket a jótékonysági eseményen.

A jótékonysági felvonulást a Szivárvány Óvoda szülői munkaközössége szervezte

Fotó: Szentirmay Tamás

Jó minőségű az idei termés

A délutáni esemény a főző- és pálinkaverseny eredményhirdetésével kezdődött, majd Madari Róbert polgármester köszöntötte az egybegyűlteket. A településvezető arról beszélt, hogy mennyi minden történik az alatt az idő alatt, míg a szőlőből bor lesz. Mintegy kétszáz nap alatt érheti fagy, aszály, betegség a tőkéket, amivel a gazdáknak számolniuk kell. A leszedett fürtök után pedig kezdődhet a borkészítés, ami szintén fontos munkafolyamat.

László Géza, a Szentkirály–Lakitelek Hegyközsége alelnöke azt foglalta össze, hogy mi történ a szőlőültetvényekkel ebben az évben. Az idén nem volt fagykár, volt viszont meleg a nyár folyamán, amit jól viseltek az ültetvények. Szerencsére volt lehűlés és néha eső is esett. A szüret ezúttal is korábban kezdődött a szokásosnál és szinte már be is fejeződött. Jó minőségű volt a termés, így bizakodni lehet abban, hogy jó bor készül belőlük. A szőlő felvásárlásával kapcsolatban elmondta, hogy ebben az évben sikerült előre lépni, mert emelkedtek az árak, bizonyos fajták esetében húsz, harminc forinttal is.

A minőségi vörösbort adó fajták ára viszont csak minimálisan emelkedett.

Megemlítette a szőlő fitoplazmás betegségét is, melyet nagyon komolyan kell venni, mert rendkívül veszélyes, és jelentős terméskiesést okozhat nemcsak a borvidéken, de országos szinten is. Ezzel kapcsolatban megemlítette, hogy október második hetében a Kunsági borvidék szakemberei megbeszélést tartanak, hogy mit lehet ezzel kapcsolatban tenni, és hogyan lehet a fertőzést megállítani. Az összefogás eredménye az elehet, hogy a térségben nem lesz súlyos probléma. Arra buzdította a jelenlévőket, hogy támogassák a szőlősgazdákat, fogyasszanak több bort, és ha lehet, akkor a Kunsági borvidékről.