A kecskeméti Füleki Barbara varázslatos jógaórákkal ad nyugalmat a rohanó világ gyermekeinek

Rohanó világunkban nemcsak a felnőttek, hanem a gyerekek is gyakran feszültek, túlingerlődtek vagy nehezen tudnak figyelni. A képernyők, a sok információ és a teljesítménykényszer mind hozzájárul ahhoz, hogy egyre több kisgyermeknek okoz nehézséget a lelassulás és a koncentráció. Ezen szeretne segíteni a kecskeméti Füleki Barbara, aki gyógypedagógusként és gyermekjóga-oktatóként azon dolgozik, hogy a kicsik a mozgás, a légzés és a játék örömén keresztül találják meg az egyensúlyt – önmagukban és a világban.

Füleki Barbara gyermekjóga-oktató

Fotó: Beküldött fotó

„A jóga a gyerekek nyelvén a játék”

Barbara akkor találkozott először a jógával, amikor egy stresszes időszakban kereste a módját, hogyan tudna megnyugodni, lelassulni és a jelenben maradni. A jógában megtalálta azt a belső békét, amit később másoknak is szeretett volna átadni.

A gyerekjóga felé a gyógypedagógiai munkám vitt – láttam, mennyi feszültség és mozgásigény van a gyerekekben. A jóga pedig pont azt adja, amire ők is vágynak: biztonságot, szabadságot és önismeretet.

A gyerekjóga ugyanakkor egészen más, mint a felnőttek gyakorlása. Míg a felnőtt jóga inkább befelé figyelésről és csendről szól, addig a gyerekjóga a mozgásról, a meséről és a játékról.

Nem a pózok tökéletessége a cél – sokkal inkább az, hogy a gyerekek átéljék a mozgás örömét, megismerjék a testüket, és megtapasztalják, hogy milyen érzés figyelni a légzésükre és a pillanatra.

A koncentráció fejlesztése játékosan

Barbara szerint a jóga az egyik leghatékonyabb eszköz arra, hogy a gyerekek megtanuljanak figyelni. A légzőgyakorlatok, az egyensúlyi pózok és a mozgásformák mind segítik a koncentráció fejlesztését, miközben a kicsik játszva tapasztalják meg a testi-lelki kapcsolatot.

A jóga nemcsak mozgás, hanem egy komplex fejlesztő eszköz. A foglalkozásokon a gyerekek nem versenyeznek egymással, hanem együtt tanulnak figyelni, türelmesnek lenni, és bízni saját képességeikben. A jóga gyakorlatok közben fejlődik a mozgáskoordináció, a testtudat és az önbizalom is.

A rendszeres jógázás hatását a mindennapokban is látni lehet – a gyerekek nyugodtabbak lesznek, könnyebben kezelik a feszült helyzeteket, és magabiztosabban állnak az új kihívások elé.