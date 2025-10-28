október 28., kedd

Mese és mozgás

1 órája

A kecskeméti Füleki Barbara varázslatos jógaórákkal ad nyugalmat a rohanó világ gyermekeinek

Címkék#jóga#gyerek#mozgás#önbizalom#gyógypedagógus

Egyre több szülő szeretné, ha gyermeke megtalálná a lelki egyensúlyt és könnyebben tudna koncentrálni a mindennapokban. A jóga ebben is segíthet – nemcsak a felnőtteknek, hanem a legkisebbeknek is.

Orosz Fanni Flóra

Rohanó világunkban nemcsak a felnőttek, hanem a gyerekek is gyakran feszültek, túlingerlődtek vagy nehezen tudnak figyelni. A képernyők, a sok információ és a teljesítménykényszer mind hozzájárul ahhoz, hogy egyre több kisgyermeknek okoz nehézséget a lelassulás és a koncentráció. Ezen szeretne segíteni a kecskeméti Füleki Barbara, aki gyógypedagógusként és gyermekjóga-oktatóként azon dolgozik, hogy a kicsik a mozgás, a légzés és a játék örömén keresztül találják meg az egyensúlyt – önmagukban és a világban.

a kecskeméti Füleki Barbara, aki gyógypedagógusként és gyermekjóga-oktató,
Füleki Barbara gyermekjóga-oktató
Fotó: Beküldött fotó

„A jóga a gyerekek nyelvén a játék”

Barbara akkor találkozott először a jógával, amikor egy stresszes időszakban kereste a módját, hogyan tudna megnyugodni, lelassulni és a jelenben maradni. A jógában megtalálta azt a belső békét, amit később másoknak is szeretett volna átadni. 

A gyerekjóga felé a gyógypedagógiai munkám vitt – láttam, mennyi feszültség és mozgásigény van a gyerekekben. A jóga pedig pont azt adja, amire ők is vágynak: biztonságot, szabadságot és önismeretet.

A gyerekjóga ugyanakkor egészen más, mint a felnőttek gyakorlása. Míg a felnőtt jóga inkább befelé figyelésről és csendről szól, addig a gyerekjóga a mozgásról, a meséről és a játékról. 

Nem a pózok tökéletessége a cél – sokkal inkább az, hogy a gyerekek átéljék a mozgás örömét, megismerjék a testüket, és megtapasztalják, hogy milyen érzés figyelni a légzésükre és a pillanatra.

A koncentráció fejlesztése játékosan

Barbara szerint a jóga az egyik leghatékonyabb eszköz arra, hogy a gyerekek megtanuljanak figyelni. A légzőgyakorlatok, az egyensúlyi pózok és a mozgásformák mind segítik a koncentráció fejlesztését, miközben a kicsik játszva tapasztalják meg a testi-lelki kapcsolatot.

A jóga nemcsak mozgás, hanem egy komplex fejlesztő eszköz. A foglalkozásokon a gyerekek nem versenyeznek egymással, hanem együtt tanulnak figyelni, türelmesnek lenni, és bízni saját képességeikben. A jóga gyakorlatok közben fejlődik a mozgáskoordináció, a testtudat és az önbizalom is.

A rendszeres jógázás hatását a mindennapokban is látni lehet – a gyerekek nyugodtabbak lesznek, könnyebben kezelik a feszült helyzeteket, és magabiztosabban állnak az új kihívások elé.

Jóga kezdőknek – ahol a mese és a mozgás találkozik

A foglalkozások felépítése mindig tudatos, mégis tele van vidámsággal. Az órák mesékkel, szerepjátékokkal és mozdulatokkal szőnek át egy-egy témát: például egy erdei történet során a gyerekek lehetnek fák, állatok vagy éppen hullámzó folyók – így a jóga pózok természetesen, játékosan épülnek be a mozgásba.

Minden jógaoktatónak megvan a maga kis varázsreceptje. Én is mesékkel, hangokkal, apró titkos módszerekkel segítem a gyerekeket, hogy átadják magukat a játéknak. Az óra végén pedig mindig van közös levezetés, csendes pihenés – ahol megtapasztalják, milyen jó érzés csak lenni

– mondja Barbara. 

A jóga kezdőknek is remek választás: nem kell hajlékonynak lenni vagy ismerni a pózokat, elég csak nyitottnak lenni a mozgásra és a játékra.

„A gyerekjóga legnagyobb ajándéka az önelfogadás”

A gyerekjóga egyik legfontosabb üzenete, hogy nem kell tökéletesnek lenni. 

A jóga megtanítja a gyerekeket arra, hogy pont úgy jók, ahogy vannak

– mondja Barbara. A foglalkozásokon nincs osztályzat, nincs teljesítménykényszer – mindenki a saját tempójában haladhat.

A szülőknek is ezt tanácsolja: ne aggódjanak, ha gyermekük kezdetben bizonytalan. A jóga egy biztonságos tér, ahol a kicsik felszabadultan, stressz nélkül tanulhatnak figyelni a testükre, légzésükre és érzéseikre. A cél nem a hibátlan mozdulat, hanem a belső nyugalom megtalálása.

„A gyerekek engem is tanítanak”

Füleki Barbara számára minden foglalkozás új élmény. 

A gyerekek minden órán tanítanak valamit: türelmet, derűt vagy épp azt, hogyan legyünk teljesen a jelenben. Ők nem aggódnak a múlton és nem izgulnak a jövő miatt – csak megélik a mostot. Ez számomra is inspiráló.

A jógagyakorlatok, a mozdulatok és a közös nevetés így nemcsak a gyerekeknek, hanem az oktatónak is feltöltődést adnak. 

A jóga nekem is egyensúlyt ad. A gyerekek őszintesége és energiája mindig emlékeztet arra, hogy a legnagyobb varázslat a pillanatban rejlik.

A jóga nem csupán mozgás – Füleki Barbara számára egy olyan eszköz, amellyel a gyerekek megtanulhatják elfogadni önmagukat, megnyugodni a rohanó világban, és figyelni a belső hangjukra. A jógaszőnyegen nincsenek hibák, csak tapasztalások.

Ahogy Barbara fogalmaz: „Ha egy gyerek a foglalkozás végén csak annyit visz magával, hogy „van bennem egy hely, ahol biztonságban vagyok”, akkor már elértük a célt.”

