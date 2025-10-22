október 22., szerda

Előd névnap

Közlekedés

7 órája

Titokzatos macis tábla tartotta lázban a vonatozókat – sokan nem tudták mire vélni

Címkék#játékmaci jel#vonat#embléma

Egy különleges kis jel keltette fel az emberek figyelmét a vonaton ülve. A közösségi oldalon tanakodtak az utazók, hogy mit jelenthet a vonaton látható kis játékmaci jel, az átlagnál kisebb ülés felett. Többen nagyon érdekes választ adtak a kérdésre.

Brockmeyer Sophie Isabella

Sokan tanakodtak a Vonaton láttam nevű Facebook-csoportban, hogy mi célt szolgálhat a tábla, amin egy játékmaci jel látszódik, egy, az átlagnál kisebb ülőhely felett. Manapság megszoktuk, hogy életünk minden területén figyelmeztető táblák sorát kell követni és jól ismert piktogramok teszik egyértelművé teendőinket. Ezt a jelet azonban még sokan soha előtte nem látták közlekedési eszközökön.

Titokzatos játékmaci jel a vonatokon
Mit jelenthet a játékmaci jel?
Forrás: Vonaton láttam Facebook bejegyzése

Mit jelent a játékmaci jel a vonaton?

A legtöbben rájöttek a dolog nyitjára, hogy a kismaci a gyermekeknek fenntartott hely a vonatokon. A magyar humor azonban ebben a posztban sem maradhatott el, többen nagyon kreatív indokokat találtak. Íme pár példa a kommentek közül.

  • Mr. Bean Teddy macijának fenntartott hely
  • Valódi medvének foglalt hely
  • Rekeszes sör helye, csak elrontották az emblémát

