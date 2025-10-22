Titokzatos macis tábla tartotta lázban a vonatozókat – sokan nem tudták mire vélni

Sokan tanakodtak a Vonaton láttam nevű Facebook-csoportban, hogy mi célt szolgálhat a tábla, amin egy játékmaci jel látszódik, egy, az átlagnál kisebb ülőhely felett. Manapság megszoktuk, hogy életünk minden területén figyelmeztető táblák sorát kell követni és jól ismert piktogramok teszik egyértelművé teendőinket. Ezt a jelet azonban még sokan soha előtte nem látták közlekedési eszközökön.

Mit jelenthet a játékmaci jel?

Forrás: Vonaton láttam Facebook bejegyzése

A legtöbben rájöttek a dolog nyitjára, hogy a kismaci a gyermekeknek fenntartott hely a vonatokon. A magyar humor azonban ebben a posztban sem maradhatott el, többen nagyon kreatív indokokat találtak. Íme pár példa a kommentek közül.

Mr. Bean Teddy macijának fenntartott hely

Valódi medvének foglalt hely

Rekeszes sör helye, csak elrontották az emblémát