1 órája
Titokzatos macis tábla tartotta lázban a vonatozókat – sokan nem tudták mire vélni
Egy különleges kis jel keltette fel az emberek figyelmét a vonaton ülve. A közösségi oldalon tanakodtak az utazók, hogy mit jelenthet a vonaton látható kis játékmaci jel, az átlagnál kisebb ülés felett. Többen nagyon érdekes választ adtak a kérdésre.
Sokan tanakodtak a Vonaton láttam nevű Facebook-csoportban, hogy mi célt szolgálhat a tábla, amin egy játékmaci jel látszódik, egy, az átlagnál kisebb ülőhely felett. Manapság megszoktuk, hogy életünk minden területén figyelmeztető táblák sorát kell követni és jól ismert piktogramok teszik egyértelművé teendőinket. Ezt a jelet azonban még sokan soha előtte nem látták közlekedési eszközökön.
Mit jelent a játékmaci jel a vonaton?
A legtöbben rájöttek a dolog nyitjára, hogy a kismaci a gyermekeknek fenntartott hely a vonatokon. A magyar humor azonban ebben a posztban sem maradhatott el, többen nagyon kreatív indokokat találtak. Íme pár példa a kommentek közül.
- Mr. Bean Teddy macijának fenntartott hely
- Valódi medvének foglalt hely
- Rekeszes sör helye, csak elrontották az emblémát
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!