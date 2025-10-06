2 órája
Nem mondott le az álmáról a fotós, végül mégis repült egy Gripennel– képekkel
Kormány Gábor a Magyar Honvédség sajtómunkatársaként dolgozik, és felejthetetlen élményben volt része. Gyerekként vadászpilóta akart lenni, végül fotós lett, de igazi álma így is valóra vált: utazhatott a JAS 39 Gripen vadászgéppel.
A honvedelem.hu oldalon mesélt Kormány Gábor életre szóló élményéről, arról, hogyan jutott el fotósként a JAS 39 Gripen hátsó üléséig. Mint mondta, gyerekként vadászpilóta akart lenni, majd az évek során úgy alakult, hogy fotós lett.
Jól megválasztott diplomamunka
A fotózás olyannyira lett Kormány Gábor élete, hogy tanulmányait is e köré szervezte. Az egyetemi diplomamunkájához a szolnoki reptér pilótának mindennapjait fotózta. Később felvételt nyert a katonaság sajtóosztályához, így eldőlt, bár vadászpilóta nem lett belőle, a katonai repüléshez mégis közel lesz.
A cél: fotózni a levegőből
A kiváló fotósnak megadatott, amiről sokan csak álmodnak: a mindennapokat a vadászgépek közelében töltheti. Rengeteg képet készített a földről a JAS 39 Gripenekről és más repülőkről, de vágyat érzett ahhoz, hogy ezt a világot még jobban átadja az embereknek.
Út a JAS 39 Gripen hátsó üléséig
Kormány Gábor tehát elindult az úton, hogy eljusson a repülésig. Ahhoz, hogy felszállhasson és repülhessen egy JAS 39 Gripen vadászgéppel, előbb teljes orvosi vizsgálaton kellett átesnie. A teljesség igénye nélkül volt
- vérvételen
- fogászaton
- barokamra vizsgálaton
- látás- és hallásvizsgálaton.
„JAS 39 Gripen típusú vadászrepülőgépen utasként repülésre alkalmas”
A vizsgálatok után megkapta az engedélyt. „JAS 39 Gripen típusú vadászrepülőgépen utasként repülésre alkalmas” – állt a lepecsételt engedélyében. „Akkor éreztem először igazán, hogy megvalósulhat az álom” – reagálta erre Kormány Gábor.
Olyan volt az élet a kecskeméti repülőtéren, mint egy Top Gun-filmben
A katonai fotós az engedélyt követően rögtön Kecskemét felé vette az irányt. Elmesélése alapján a Gripenek otthonában, az MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandárnál megtapasztalhatta, hogyan néznek ki a pilóták mindennapjai, felpróbálhatta a G-ruhát, az oxigénmaszkot és a sisakot. „Olyan érzés volt, mintha egy Top Gun-filmbe csöppentem volna” – mesélte Kormány Gábor.
A pillanat, amit sosem fog elfeledni
Kormány Gábor a repülés napján hajnalban érkezett a kecskeméti katonai repülőtérre. Konkrét iránymutatást kapott arról, hogy mit csinálhat a Gripen hátsó ülésén, hogyan használja a rádiót, mit csináljon vészhelyzetben. Még azt is megtanították neki, hogyan kell izomfeszítéssel védekezni a magas G-terhelés ellen. „Ez egy olyan pillanat, amit nem fogok elfelejteni” – mondta a repülés kapcsán a Magyar Honvédség fotósa, aki nagyon látványos képeket készített a levegőben.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!