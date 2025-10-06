Nem mondott le az álmáról a fotós, végül mégis repült egy Gripennel– képekkel

A honvedelem.hu oldalon mesélt Kormány Gábor életre szóló élményéről, arról, hogyan jutott el fotósként a JAS 39 Gripen hátsó üléséig. Mint mondta, gyerekként vadászpilóta akart lenni, majd az évek során úgy alakult, hogy fotós lett.

JAS 39 Gripen vadászgéppel repülhetett a fotós

Forrás: honvedelem.hu

Jól megválasztott diplomamunka

A fotózás olyannyira lett Kormány Gábor élete, hogy tanulmányait is e köré szervezte. Az egyetemi diplomamunkájához a szolnoki reptér pilótának mindennapjait fotózta. Később felvételt nyert a katonaság sajtóosztályához, így eldőlt, bár vadászpilóta nem lett belőle, a katonai repüléshez mégis közel lesz.

A cél: fotózni a levegőből

A kiváló fotósnak megadatott, amiről sokan csak álmodnak: a mindennapokat a vadászgépek közelében töltheti. Rengeteg képet készített a földről a JAS 39 Gripenekről és más repülőkről, de vágyat érzett ahhoz, hogy ezt a világot még jobban átadja az embereknek.

Út a JAS 39 Gripen hátsó üléséig

Kormány Gábor tehát elindult az úton, hogy eljusson a repülésig. Ahhoz, hogy felszállhasson és repülhessen egy JAS 39 Gripen vadászgéppel, előbb teljes orvosi vizsgálaton kellett átesnie. A teljesség igénye nélkül volt

vérvételen

fogászaton

barokamra vizsgálaton

látás- és hallásvizsgálaton.

„JAS 39 Gripen típusú vadászrepülőgépen utasként repülésre alkalmas”

A vizsgálatok után megkapta az engedélyt. „JAS 39 Gripen típusú vadászrepülőgépen utasként repülésre alkalmas” – állt a lepecsételt engedélyében. „Akkor éreztem először igazán, hogy megvalósulhat az álom” – reagálta erre Kormány Gábor.

Kormány Gábor eljutott a repülésig

Forrás: honvedelem.hu

Olyan volt az élet a kecskeméti repülőtéren, mint egy Top Gun-filmben

A katonai fotós az engedélyt követően rögtön Kecskemét felé vette az irányt. Elmesélése alapján a Gripenek otthonában, az MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandárnál megtapasztalhatta, hogyan néznek ki a pilóták mindennapjai, felpróbálhatta a G-ruhát, az oxigénmaszkot és a sisakot. „Olyan érzés volt, mintha egy Top Gun-filmbe csöppentem volna” – mesélte Kormány Gábor.

A pillanat, amit sosem fog elfeledni

Kormány Gábor a repülés napján hajnalban érkezett a kecskeméti katonai repülőtérre. Konkrét iránymutatást kapott arról, hogy mit csinálhat a Gripen hátsó ülésén, hogyan használja a rádiót, mit csináljon vészhelyzetben. Még azt is megtanították neki, hogyan kell izomfeszítéssel védekezni a magas G-terhelés ellen. „Ez egy olyan pillanat, amit nem fogok elfelejteni” – mondta a repülés kapcsán a Magyar Honvédség fotósa, aki nagyon látványos képeket készített a levegőben.