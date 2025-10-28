Járvány tört ki egy Bács-Kiskun megyei óvodában, a hatóság azonnal vizsgálatot indított

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tájékoztatása alapján, a 42. héten stagnál a SARS-CoV-2 koncentráció országos szinten. Emelkedés tapasztalható Egerben, Miskolcon és Szegeden. 18 ellátási területre, köztük Kecskemétre stagnálás jellemző, csökkenés Salgótarjánban volt látható. A szennyvíz eredmények alapján a COVID–19 fertőzésszámok emelkedése a következő hetekben várhatóan megáll.

Stagnál a koronavírus koncentrációja

Forrás: nngyk.gov.hu

Nőtt az influenzás esetek száma

Az Influenza A örökítőanyag koncentrációja országos átlagban az előző héthez képest stagnál. A 42. héten Kecskeméten és Pécsett volt kimutatási határ felett az Influenza A örökítőanyagának mennyisége. A szennyvíz eredmények alapján az Influenza A vírus szórványosan alacsony szinten cirkulál a lakosság körében.

A Légúti óriássejtes vírus (RSV) örökítőanyag koncentrációja országos átlagban az előző heti adatokhoz képest enyhén emelkedik.

A 42. héten Budapest Dél-Pesti Szennyvíztisztító Telep ellátási területén, Kaposváron és Zalaegerszegen volt kimutatási határ felett az RSV örökítőanyagának mennyisége. A szennyvízben mérhető örökítőanyag-koncentráció alapján a 41. héthez viszonyítva az RSV magasabb szinten cirkulál a lakosság körében az NNGY tájékoztatása alapján.

Járvány egy Bács-Kiskun vármegyei óvodában

Egy Bács-Kiskun vármegyei óvodában 2025. október 14-én enterális járvány kezdődött 85 fő veszélyeztetettből 41 fő betegedett meg (40 óvodás gyermek, egy dolgozó), vezető tünetek hányás és hőemelkedés voltak. Kórházi ápolásra nem került sor. A járványügyi vizsgálatok során az élelmiszer közvetítő szerepe nem merült fel, a fertőzés kontakt úton terjedt. Öt betegnél végzett diagnosztikai laboratóriumi vizsgálatból a feltételezett virális eredetet egy betegnél sikerült rotavírus kimutatásával igazolni.