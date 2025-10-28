Bárki megveheti a Holt-Tisza egy szakaszát, járvány tört ki egy óvodában

Kedden sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy járvány tört ki egy Bács-Kiskun megyei óvodában, megírtuk, hogy a legkisebbeknek is segíthet a jóga a lelki egyensúly megtalálásában, illetve arról is írtunk, hogy melyek azok a hibák, amelyeket sokan elkövetnek új lakás vásárlásakor.

Járvány tört ki egy óvodában, azonnal vizsgálatot indítottak

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Járvány tört ki egy Bács-Kiskun megyei óvodában, a hatóság azonnal vizsgálatot indított

A 42. héten is vizsgálták a szennyvizet. Cikkünkből megtudhatja, hogy milyen információk derültek ki az elemzésből.

Ezeket a hibákat sokan elkövetik új lakás vásárlásakor

Nem túlzás azt állítani, pezseg az ingatlanpiac. Egy új építésű ingatlan vásárlása kézenfekvő megoldás lehet, viszont egy építés alatt álló lakás vagy ház vásárlása sok buktatóval is járhat. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat ezzel kapcsolatban.

A kecskeméti Füleki Barbara varázslatos jógaórákkal ad nyugalmat a rohanó világ gyermekeinek

Egyre több szülő szeretné, ha gyermeke megtalálná a lelki egyensúlyt és könnyebben tudna koncentrálni a mindennapokban. A jóga ebben is segíthet – nemcsak a felnőtteknek, hanem a legkisebbeknek is.

Erre figyelj gyertyagyújtáskor – tippek a tűzesetek elkerüléséhez halottak napján

A mindenszentek, a halottak napja nemcsak az elhunyt szeretteink iránti tiszteletről, kegyeleti megemlékezésről szól. Sajnos vannak családok, ahol lakástűzről is. Sőt, a temetőkben is keletkezhetnek figyelmetlenségből tüzek. Ezek azonban mindig gondatlanság miatt fordulnak elő.

Házasság első látásra: egyre nagyobb a feszültség a kecskeméti feleség és férje között

A kecskeméti Dudás Anna és férje ezúttal egy különleges foglalkozáson vettek részt, ahol a cél az lett volna, hogy Anna ledöntse a gátlásait, és közelebb kerüljön a nőiességéhez. Nem várt fordulatot hozott a Házasság első látásra legutóbbi epizódja.

Orvosok és cégek a vádlottak padján, kamu gyógycipőkkel trükköztek

Gyógycipőkre vonatkozó valótlan tartalmú iratok felhasználásával több tízmillió forint vagyoni hátrányt okoztak azok a csalók, akik orvosokkal szövetkeztek. A gyógycipőkre szakosodott bűnbanda hét tagjával szemben emelt vádat a Bács-Kiskunt is érintő ügyben eljáró Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség.