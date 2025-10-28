58 perce
Bárki megveheti a Holt-Tisza egy szakaszát, járvány tört ki egy óvodában
Kedden sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy járvány tört ki egy Bács-Kiskun megyei óvodában, megírtuk, hogy a legkisebbeknek is segíthet a jóga a lelki egyensúly megtalálásában, illetve arról is írtunk, hogy melyek azok a hibák, amelyeket sokan elkövetnek új lakás vásárlásakor.
Járvány tört ki egy Bács-Kiskun megyei óvodában, a hatóság azonnal vizsgálatot indított
A 42. héten is vizsgálták a szennyvizet. Cikkünkből megtudhatja, hogy milyen információk derültek ki az elemzésből.
Ezeket a hibákat sokan elkövetik új lakás vásárlásakor
Nem túlzás azt állítani, pezseg az ingatlanpiac. Egy új építésű ingatlan vásárlása kézenfekvő megoldás lehet, viszont egy építés alatt álló lakás vagy ház vásárlása sok buktatóval is járhat. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat ezzel kapcsolatban.
A kecskeméti Füleki Barbara varázslatos jógaórákkal ad nyugalmat a rohanó világ gyermekeinek
Egyre több szülő szeretné, ha gyermeke megtalálná a lelki egyensúlyt és könnyebben tudna koncentrálni a mindennapokban. A jóga ebben is segíthet – nemcsak a felnőtteknek, hanem a legkisebbeknek is.
Erre figyelj gyertyagyújtáskor – tippek a tűzesetek elkerüléséhez halottak napján
A mindenszentek, a halottak napja nemcsak az elhunyt szeretteink iránti tiszteletről, kegyeleti megemlékezésről szól. Sajnos vannak családok, ahol lakástűzről is. Sőt, a temetőkben is keletkezhetnek figyelmetlenségből tüzek. Ezek azonban mindig gondatlanság miatt fordulnak elő.
Házasság első látásra: egyre nagyobb a feszültség a kecskeméti feleség és férje között
A kecskeméti Dudás Anna és férje ezúttal egy különleges foglalkozáson vettek részt, ahol a cél az lett volna, hogy Anna ledöntse a gátlásait, és közelebb kerüljön a nőiességéhez. Nem várt fordulatot hozott a Házasság első látásra legutóbbi epizódja.
Orvosok és cégek a vádlottak padján, kamu gyógycipőkkel trükköztek
Gyógycipőkre vonatkozó valótlan tartalmú iratok felhasználásával több tízmillió forint vagyoni hátrányt okoztak azok a csalók, akik orvosokkal szövetkeztek. A gyógycipőkre szakosodott bűnbanda hét tagjával szemben emelt vádat a Bács-Kiskunt is érintő ügyben eljáró Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség.
Fél évszázad a gyógyítás szolgálatában – az „aranykor” orvosait ünnepelte a kórház
Öt évtized szolgálat – fél évszázad, amely nemcsak egy hivatás története, hanem emberségé, elhivatottságé és közösségé is. A Kiskunfélegyházi Kórház három meghatározó orvosa, Dr. Nyúzó Bálint, Dr. Rigó Imre János és Dr. Letoha Viktória Mária idén ünnepli 50 éves jubileumát. Pályájuk során generációk egészségét őrizték, családok életének váltak részévé, miközben szakmai tudásukkal és példamutatásukkal formálták a helyi gyógyítás kultúráját.
„Csak szabadságot akartak” – a tiszakécskei sortűz áldozataira emlékeztek
Felfoghatatlan, ami 1956. október 27-én történt. A tiszakécskei sortűz rengeteg ártatlan ember életét követelte, akik között voltak fiatalok, idősek, nők és férfiak is. Ezekre az ártatlan áldozatokra emlékeztek Tiszakécskén.
Eladó a Holt-Tisza egyik szakasza, ritka természeti kincs keresi új gazdáját
Egy igazi kuriózumra tehetnek szert a vásárlók. Eladóvá vált a Holt-Tisza egyik szakasza. A terület ráadásul a Natura 2000-es hálózat része, ami az Európai Unió védett természeti hálózata.
