1 órája
Kellemetlen ízűvé válhat az ivóvíz, több mint egy hétig tartanak a munkálatok
A következő napokban fontos karbantartási munkálatok zajlanak Kiskőrösön.
A Kiskunvíz Kft. tájékoztatása szerint 2025. október 2-től 12-ig ivóvízhálózat-fertőtlenítési és hálózattisztítási munkálatok zajlanak Kiskőrösön.
A lakosság a jelzett időszakban előfordulhat, hogy tapasztal némi változást a víz ízében, szagában vagy színében, de a szolgáltató hangsúlyozza: a víz fogyaszthatósága nem kerül veszélybe.
A karbantartás célja a hálózat hosszú távú biztonságos üzemeltetése és a szolgáltatás minőségének fenntartása. A cég köszöni a felhasználók türelmét és megértését az átmeneti kellemetlenségek idején – írja a Kiskunvíz.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Fellélegezhetnek az autósok, új lámpás csomópont épül a forgalmas kereszteződésben