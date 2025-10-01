Kellemetlen ízűvé válhat az ivóvíz, több mint egy hétig tartanak a munkálatok

október 1., szerda

A következő napokban fontos karbantartási munkálatok zajlanak Kiskőrösön.

Nagy Mária Lilla

A Kiskunvíz Kft. tájékoztatása szerint 2025. október 2-től 12-ig ivóvízhálózat-fertőtlenítési és hálózattisztítási munkálatok zajlanak Kiskőrösön.

pohárból iszik egy nő
Ingadozhat az ivóvíz minősége
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A lakosság a jelzett időszakban előfordulhat, hogy tapasztal némi változást a víz ízében, szagában vagy színében, de a szolgáltató hangsúlyozza: a víz fogyaszthatósága nem kerül veszélybe.

A karbantartás célja a hálózat hosszú távú biztonságos üzemeltetése és a szolgáltatás minőségének fenntartása. A cég köszöni a felhasználók türelmét és megértését az átmeneti kellemetlenségek idején – írja a Kiskunvíz.

