10 órája
Fontos változásra figyelmeztet a vízszolgáltató, érdemes felkészülni
Ideiglenes változások jönnek a kaskantyúi csapvízben. Mutatjuk, mire érdemes figyelni.
A Kiskunvíz Kft. tájékoztatja kaskantyúiakat hogy 2025. október 6. (hétfő) és október 12. (vasárnap) között ivóvízhálózat-fertőtlenítési és hálózattisztítási munkálatokat végez a településen.
Mint írják, a karbantartási munkálatok célja a vízellátó rendszer biztonságos és zavartalan működésének fenntartása, valamint a vízminőség hosszú távú megőrzése.
A munkálatok ideje alatt előfordulhat, hogy a víz szaga, színe vagy íze átmenetileg eltérhet a megszokottól, azonban a víz fogyasztásra továbbra is alkalmas marad.
