Fontos változásra figyelmeztet a vízszolgáltató, érdemes felkészülni

A Kiskunvíz Kft. tájékoztatja kaskantyúiakat hogy 2025. október 6. (hétfő) és október 12. (vasárnap) között ivóvízhálózat-fertőtlenítési és hálózattisztítási munkálatokat végez a településen.

Ingadozhat a víz minősége is a következő a jövőhéten Kaskantyún

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Mint írják, a karbantartási munkálatok célja a vízellátó rendszer biztonságos és zavartalan működésének fenntartása, valamint a vízminőség hosszú távú megőrzése.

A munkálatok ideje alatt előfordulhat, hogy a víz szaga, színe vagy íze átmenetileg eltérhet a megszokottól, azonban a víz fogyasztásra továbbra is alkalmas marad.