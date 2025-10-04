október 4., szombat

Ferenc névnap

Mai évfordulók
Kiskunvíz

1 órája

Fontos változásra figyelmeztet a vízszolgáltató, érdemes felkészülni

#Kiskunvíz Kft.#ivóvíz#tájékoztatás

Ideiglenes változások jönnek a kaskantyúi csapvízben. Mutatjuk, mire érdemes figyelni.

Várkonyi Rozália

A Kiskunvíz Kft. tájékoztatja kaskantyúiakat hogy 2025. október 6. (hétfő) és október 12. (vasárnap) között ivóvízhálózat-fertőtlenítési és hálózattisztítási munkálatokat végez a településen.

sárga színű víz folyik a csapból
Ingadozhat a víz minősége is a következő a jövőhéten Kaskantyún
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Mint írják, a karbantartási munkálatok célja a vízellátó rendszer biztonságos és zavartalan működésének fenntartása, valamint a vízminőség hosszú távú megőrzése.

A munkálatok ideje alatt előfordulhat, hogy a víz szaga, színe vagy íze átmenetileg eltérhet a megszokottól, azonban a víz fogyasztásra továbbra is alkalmas marad.

