Több tucat állatnak segítettek tavaly, most újra elindult az ivartalanítási akció

Az Argos Állatvédelmi Egyesület célja, hogy a helyes állattartás minél több háztartásba eljuthasson. Ezért is szerveztek állatvédelmi előadást, és terveznek ivartalanítási akciót Kecskeméten is – nyilatkozta Szabó Attila, az egyesület vezetője.

Újra elindult az ivartalanítási akció Kecskeméten

Forrás: Shutterstock / Illusztráció

Az ivartalanítási akció részletei

Szabó Attila elmondta, hogy az 1-es választókerületben már jelenleg is akciós ivartalanításban lehet részt venni Siposné Bodozsán Alexandra szervezésében. A választókerületben állandó lakcímmel rendelkező gazdik számára érhető el a támogatás, ami hím állatoknál 5.000 forint, nőstényeknél 8.000 forint.

Ezt a kezdeményezést az egyesület is folytatni fogja, egy olyan ivartalanítási akcióval, melynek keretei között a kecskeméti lakosok 5000 forint kedvezménnyel tudják igényelni a műtétet. Tavaly is megrendezték ezt az engedményes akciót, melynek keretei között 54 állatnak tudtak segíteni, főleg macskáknak és kutyáknak, de még nyulat is ivartalanítottak.

Állatvédelmi előadásokkal a felelős állattartásért

Az Argos Állatvédelmi Egyesület az állatvédelem világnapja alkalmából több előadást is tartott ingyenesen különféle iskolában és óvodákban. Minden gyereknek a saját szintjén próbálták meg átadni a helyes állattartás alapjait, remélve ezzel, hogy szüleikhez is eljutnak ezek az információk. Az előadásokhoz visznek magukkal kutyákat is, hogy élményszerű lehessen az esemény, és így többeket tudjanak bevonzani erre a programra.

Az állatvédelem helyzetéről is kérdezték a vezetőt, aki szerint nem a törvényekkel van a gond, hanem a bírókkal, akik nem alkalmaznak börtönbüntetést az állatkínzókon.

Így segítsük az állatainkat a hideg ellen

Szabó Attila ahhoz is adott tippeket, hogy az őszi, téli hideg ellen hogyan védjük állatainkat.

Az alábbi tényezőkre érdemes figyelni:

a kutyaház lehetőleg fából legyen

a kutyaházba rongyok helyett szalma legyen a bélés

szélvédett helyet biztosítsunk

rendszeres vízcsere.