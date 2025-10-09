október 9., csütörtök

Több tucat állatnak segítettek tavaly, most újra elindult az ivartalanítási akció

Szabó Attila, az Argos Állatvédelmi Egyesület vezetője mesélt fontos és aktuális állatvédelmi témákról a Rádió 1 Gong című műsorában. Az ivartalanítási akcióról és az állatvédelem helyzetéről is részletesen beszélt.

Brockmeyer Sophie Isabella

Az Argos Állatvédelmi Egyesület célja, hogy a helyes állattartás minél több háztartásba eljuthasson. Ezért is szerveztek állatvédelmi előadást, és terveznek ivartalanítási akciót Kecskeméten is – nyilatkozta Szabó Attila, az egyesület vezetője. 

Ivartalanítási akció Kecskeméten
Újra elindult az ivartalanítási akció Kecskeméten
Forrás:  Shutterstock / Illusztráció

Az ivartalanítási akció részletei

Szabó Attila elmondta, hogy az 1-es választókerületben már jelenleg is akciós ivartalanításban lehet részt venni Siposné Bodozsán Alexandra szervezésében. A választókerületben állandó lakcímmel rendelkező gazdik számára érhető el a támogatás, ami hím állatoknál 5.000 forint, nőstényeknél 8.000 forint. 

Ezt a kezdeményezést az egyesület is folytatni fogja, egy olyan ivartalanítási akcióval, melynek keretei között a kecskeméti lakosok 5000 forint kedvezménnyel tudják igényelni a műtétet. Tavaly is megrendezték ezt az engedményes akciót, melynek keretei között 54 állatnak tudtak segíteni, főleg macskáknak és kutyáknak, de még nyulat is ivartalanítottak. 

Állatvédelmi előadásokkal a felelős állattartásért

Az Argos Állatvédelmi Egyesület az állatvédelem világnapja alkalmából több előadást is tartott ingyenesen különféle iskolában és óvodákban. Minden gyereknek a saját szintjén próbálták meg átadni a helyes állattartás alapjait, remélve ezzel, hogy szüleikhez is eljutnak ezek az információk. Az előadásokhoz visznek magukkal kutyákat is, hogy élményszerű lehessen az esemény, és így többeket tudjanak bevonzani erre a programra. 

Az állatvédelem helyzetéről is kérdezték a vezetőt, aki szerint nem a törvényekkel van a gond, hanem a bírókkal, akik nem alkalmaznak börtönbüntetést az állatkínzókon. 

Így segítsük az állatainkat a hideg ellen

Szabó Attila ahhoz is adott tippeket, hogy az őszi, téli hideg ellen hogyan védjük állatainkat.

Az alábbi tényezőkre érdemes figyelni:

  • a kutyaház lehetőleg fából legyen
  • a kutyaházba rongyok helyett szalma legyen a bélés
  • szélvédett helyet biztosítsunk
  • rendszeres vízcsere.

