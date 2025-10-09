3 órája
Több tucat állatnak segítettek tavaly, most újra elindult az ivartalanítási akció
Szabó Attila, az Argos Állatvédelmi Egyesület vezetője mesélt fontos és aktuális állatvédelmi témákról a Rádió 1 Gong című műsorában. Az ivartalanítási akcióról és az állatvédelem helyzetéről is részletesen beszélt.
Az Argos Állatvédelmi Egyesület célja, hogy a helyes állattartás minél több háztartásba eljuthasson. Ezért is szerveztek állatvédelmi előadást, és terveznek ivartalanítási akciót Kecskeméten is – nyilatkozta Szabó Attila, az egyesület vezetője.
Az ivartalanítási akció részletei
Szabó Attila elmondta, hogy az 1-es választókerületben már jelenleg is akciós ivartalanításban lehet részt venni Siposné Bodozsán Alexandra szervezésében. A választókerületben állandó lakcímmel rendelkező gazdik számára érhető el a támogatás, ami hím állatoknál 5.000 forint, nőstényeknél 8.000 forint.
Ezt a kezdeményezést az egyesület is folytatni fogja, egy olyan ivartalanítási akcióval, melynek keretei között a kecskeméti lakosok 5000 forint kedvezménnyel tudják igényelni a műtétet. Tavaly is megrendezték ezt az engedményes akciót, melynek keretei között 54 állatnak tudtak segíteni, főleg macskáknak és kutyáknak, de még nyulat is ivartalanítottak.
Állatvédelmi előadásokkal a felelős állattartásért
Az Argos Állatvédelmi Egyesület az állatvédelem világnapja alkalmából több előadást is tartott ingyenesen különféle iskolában és óvodákban. Minden gyereknek a saját szintjén próbálták meg átadni a helyes állattartás alapjait, remélve ezzel, hogy szüleikhez is eljutnak ezek az információk. Az előadásokhoz visznek magukkal kutyákat is, hogy élményszerű lehessen az esemény, és így többeket tudjanak bevonzani erre a programra.
Az állatvédelem helyzetéről is kérdezték a vezetőt, aki szerint nem a törvényekkel van a gond, hanem a bírókkal, akik nem alkalmaznak börtönbüntetést az állatkínzókon.
Így segítsük az állatainkat a hideg ellen
Szabó Attila ahhoz is adott tippeket, hogy az őszi, téli hideg ellen hogyan védjük állatainkat.
Az alábbi tényezőkre érdemes figyelni:
- a kutyaház lehetőleg fából legyen
- a kutyaházba rongyok helyett szalma legyen a bélés
- szélvédett helyet biztosítsunk
- rendszeres vízcsere.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Baon podcast
- Reggel meleg kabát, délben már napszemüveg – ez vár ránk a következő napokban
- Teljesen betiltanák a tűzijátékot az egész városban, még szilveszterkor sem lehetne durrogtatni
- Álom és valóság határán – Elvarázsolja a látogatókat a könyvtári élményözön
- Stresszmentes parkolás, egészségügyi fejlesztések – minden fronton épül Nagykőrös
- Sokan nem is sejtik, de ezzel a hibával rengeteg pénzt dobnak ki az ablakon a fűtési szezonban