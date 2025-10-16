október 16., csütörtök

Gál névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kecskemét

58 perce

Új mentorhálózat segíti az iskolaigazgatókat, közösen teszik jobbá és sikeresebbé az iskolákat – fotók

Címkék#iskolaigazgató#MCC#mentorhálózat

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) a Kárpát-medence legnagyobb tehetséggondozó intézménye. A diákok tehetséggondozása és fejlesztése a fő cél, most viszont tanároknak – elsősorban igazgatóknak – készültek továbbfejlesztéssel, vezetői tréninggel. Az úgynevezett iskolaigazgatói mentorhálózat ötletgazdája dr. Balaton Katalin miniszterelnöki biztos, aki Kecskeméten beszélt a program fontosságáról.

Vizi Zalán

Bács-Kiskun vármegye számos településéről érkeztek iskolaigazgatók Kecskemétre szerdán. Az MCC kecskeméti központjában gyűltek össze, ahol elindult az iskolaigazgatói mentorhálózat. A program országosan valósul meg a 19 vármegye és Budapest bevonásával összesen húsz központtal és 600 iskolaigazgatóval. A szerdán Kecskeméten tartott nyitórendezvény a mentorprogram negyedik állomása volt.

Az iskolaigazgatói mentorhálózat célkitűzései
Iskolaigazgatói mentorhálózat programja Kecskeméten
Fotó: Vizi Zalán

Hogyan lehetünk még jobb intézményvezetők, és hogyan válhat iskolánk még jobbá? Ezen kérdések mentén tanácskoztak az igazgatók.

Az iskolaigazgatói mentorhálózat fő célkitűzései

Az egybegyűlteket elsőként az iskolaigazgatói mentorhálózat megálmodója, dr. Balaton Katalin köszöntötte. A miniszterelnöki biztos közölte, nem felülről fogják megmondani az igazgatóknak, hogy mit hogyan csináljanak, hanem az ilyen alkalmak során ők közösen találhatják ki a fő pontokat, beszélheti át a legfontosabb kérdéseket, problémákat, hogy aztán konszenzusra jutva, együttműködve mindannyian jobbá válhassanak.

A mentorhálózat egy egész tanévet végig kísérő segítő program, amely erősítheti a szakmai munkát. Dr. Balaton Katalin három fő célkitűzést álmodott meg a programnak:

  • minden iskolában legyen innováció (minden iskola biztosítson valamilyen fejlesztő programot, tehetséggondozói köröket, különleges lehetőségeket a diákoknak),
  • legyen jó a kapcsolat a pedagógusok között (az igazgatók teremtsenek minél jobb légkört a szakmai közösségükben, a tanárok szeressék a munkahelyüket),
  • legyen élő kapcsolat az iskola és családok között (a családbarátiság szem előtt tartása).

Kecskeméten gyűltek össze az iskolaigazgatók

Fotók: Vizi Zalán

A közösség ereje és az együtt gondolkodás eredményre vezet

Ugyan az iskolák nem önkormányzati fenntartásúak, de Kecskemét polgármestere, Szemereyné Pataki Klaudia mindig is szívén viselte az oktatást, így ő is fontosnak tartotta, hogy köszöntse a pedagógusokat.

A városvezető elmondta, a változások korát éljük, a technológiai forradalom sok kihívást jelent, de szerinte az együtt gondolkodás és a közös szakmai munka eredményre vezethet.

Mint ismert, az MCC 100-as listára Kecskemétről négy iskola is befért. A top 100 gimnázium között a Bolyai, a Bányai, a Katona és a Piár is ott van, és ezzel a vidéki városok közül a hírös város lett a legeredményesebb. Az iskolaigazgatói mentorhálózat és a lista kapcsán Szemereyné Pataki Klaudia elmondta, Kecskemét mindig is ismert volt az erős oktatásáról, és az a cél, hogy az egyetemmel kiegészülve itt minden diák megtalálja az útját.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu