Új mentorhálózat segíti az iskolaigazgatókat, közösen teszik jobbá és sikeresebbé az iskolákat – fotók
A Mathias Corvinus Collegium (MCC) a Kárpát-medence legnagyobb tehetséggondozó intézménye. A diákok tehetséggondozása és fejlesztése a fő cél, most viszont tanároknak – elsősorban igazgatóknak – készültek továbbfejlesztéssel, vezetői tréninggel. Az úgynevezett iskolaigazgatói mentorhálózat ötletgazdája dr. Balaton Katalin miniszterelnöki biztos, aki Kecskeméten beszélt a program fontosságáról.
Bács-Kiskun vármegye számos településéről érkeztek iskolaigazgatók Kecskemétre szerdán. Az MCC kecskeméti központjában gyűltek össze, ahol elindult az iskolaigazgatói mentorhálózat. A program országosan valósul meg a 19 vármegye és Budapest bevonásával összesen húsz központtal és 600 iskolaigazgatóval. A szerdán Kecskeméten tartott nyitórendezvény a mentorprogram negyedik állomása volt.
Hogyan lehetünk még jobb intézményvezetők, és hogyan válhat iskolánk még jobbá? Ezen kérdések mentén tanácskoztak az igazgatók.
Az iskolaigazgatói mentorhálózat fő célkitűzései
Az egybegyűlteket elsőként az iskolaigazgatói mentorhálózat megálmodója, dr. Balaton Katalin köszöntötte. A miniszterelnöki biztos közölte, nem felülről fogják megmondani az igazgatóknak, hogy mit hogyan csináljanak, hanem az ilyen alkalmak során ők közösen találhatják ki a fő pontokat, beszélheti át a legfontosabb kérdéseket, problémákat, hogy aztán konszenzusra jutva, együttműködve mindannyian jobbá válhassanak.
A mentorhálózat egy egész tanévet végig kísérő segítő program, amely erősítheti a szakmai munkát. Dr. Balaton Katalin három fő célkitűzést álmodott meg a programnak:
- minden iskolában legyen innováció (minden iskola biztosítson valamilyen fejlesztő programot, tehetséggondozói köröket, különleges lehetőségeket a diákoknak),
- legyen jó a kapcsolat a pedagógusok között (az igazgatók teremtsenek minél jobb légkört a szakmai közösségükben, a tanárok szeressék a munkahelyüket),
- legyen élő kapcsolat az iskola és családok között (a családbarátiság szem előtt tartása).
Kecskeméten gyűltek össze az iskolaigazgatókFotók: Vizi Zalán
A közösség ereje és az együtt gondolkodás eredményre vezet
Ugyan az iskolák nem önkormányzati fenntartásúak, de Kecskemét polgármestere, Szemereyné Pataki Klaudia mindig is szívén viselte az oktatást, így ő is fontosnak tartotta, hogy köszöntse a pedagógusokat.
A városvezető elmondta, a változások korát éljük, a technológiai forradalom sok kihívást jelent, de szerinte az együtt gondolkodás és a közös szakmai munka eredményre vezethet.
Mint ismert, az MCC 100-as listára Kecskemétről négy iskola is befért. A top 100 gimnázium között a Bolyai, a Bányai, a Katona és a Piár is ott van, és ezzel a vidéki városok közül a hírös város lett a legeredményesebb. Az iskolaigazgatói mentorhálózat és a lista kapcsán Szemereyné Pataki Klaudia elmondta, Kecskemét mindig is ismert volt az erős oktatásáról, és az a cél, hogy az egyetemmel kiegészülve itt minden diák megtalálja az útját.
