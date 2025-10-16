Új mentorhálózat segíti az iskolaigazgatókat, közösen teszik jobbá és sikeresebbé az iskolákat – fotók

Bács-Kiskun vármegye számos településéről érkeztek iskolaigazgatók Kecskemétre szerdán. Az MCC kecskeméti központjában gyűltek össze, ahol elindult az iskolaigazgatói mentorhálózat. A program országosan valósul meg a 19 vármegye és Budapest bevonásával összesen húsz központtal és 600 iskolaigazgatóval. A szerdán Kecskeméten tartott nyitórendezvény a mentorprogram negyedik állomása volt.

Iskolaigazgatói mentorhálózat programja Kecskeméten

Fotó: Vizi Zalán

Hogyan lehetünk még jobb intézményvezetők, és hogyan válhat iskolánk még jobbá? Ezen kérdések mentén tanácskoztak az igazgatók.

Az iskolaigazgatói mentorhálózat fő célkitűzései

Az egybegyűlteket elsőként az iskolaigazgatói mentorhálózat megálmodója, dr. Balaton Katalin köszöntötte. A miniszterelnöki biztos közölte, nem felülről fogják megmondani az igazgatóknak, hogy mit hogyan csináljanak, hanem az ilyen alkalmak során ők közösen találhatják ki a fő pontokat, beszélheti át a legfontosabb kérdéseket, problémákat, hogy aztán konszenzusra jutva, együttműködve mindannyian jobbá válhassanak.

A mentorhálózat egy egész tanévet végig kísérő segítő program, amely erősítheti a szakmai munkát. Dr. Balaton Katalin három fő célkitűzést álmodott meg a programnak: