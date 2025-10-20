október 20., hétfő

Leállt a fél internet, rengeteg alkalmazás és weboldal vált elérhetetlenné

Szerkesztőségünk is észlelte, hogy hétfő délelőtt több népszerű weboldal és alkalmazás vált elérhetetlenné. Az internetes leállás érinti többek között a Snapchat, a Duolingo, a Canva és az HBO Max alkalmazásokat is.

Mester-Horváth Nikolett

A Downdetector nevű, internetes szolgáltatások üzemét figyelő honlapot hétfő délelőtt elözönlötték a bejelentések, miszerint népszerű oldalak, alkalmazások és játékok váltak elérhetetlenné. Az internetes leállás probléma hátterében az áll, hogy az amerikai felhőszolgáltató Amazon Web Services (AWS) működésében hiba lépett fel. 

Internetes leállás bénít meg több weboldalt és alkalmazást
Internetes leállás sújt több alkalmazást és weboldalt
Fotó: Shutterstock / Illusztráció

Az internetes leállás rengeteg terméket érint

A teljesség igénye nélkül a leállással vagy akadozással érintett alkalmazások, játékok:

  • Snapchat 
  • Fortnite 
  • Duolingo 
  • Canva
  • HBO Max
  • Disney+
  • IMDb
  • McDonald’s App 
  • Epic Game Store 
  • Reddit.

A hibát az AWS hivatalos weboldala szerint már azonosították a probléma lehetséges forrását, és aktívan dolgoznak rajta, hogy minél gyorsabban helyreállítsák a működésüket.

