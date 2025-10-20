Leállt a fél internet, rengeteg alkalmazás és weboldal vált elérhetetlenné

A Downdetector nevű, internetes szolgáltatások üzemét figyelő honlapot hétfő délelőtt elözönlötték a bejelentések, miszerint népszerű oldalak, alkalmazások és játékok váltak elérhetetlenné. Az internetes leállás probléma hátterében az áll, hogy az amerikai felhőszolgáltató Amazon Web Services (AWS) működésében hiba lépett fel.

Internetes leállás sújt több alkalmazást és weboldalt

Fotó: Shutterstock / Illusztráció

Az internetes leállás rengeteg terméket érint

A teljesség igénye nélkül a leállással vagy akadozással érintett alkalmazások, játékok:

Snapchat

Fortnite

Duolingo

Canva

HBO Max

Disney+

IMDb

McDonald’s App

Epic Game Store

Reddit.

A hibát az AWS hivatalos weboldala szerint már azonosították a probléma lehetséges forrását, és aktívan dolgoznak rajta, hogy minél gyorsabban helyreállítsák a működésüket.