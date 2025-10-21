október 22., szerda

Előd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Városrendészet

11 órája

Jó hír az autósoknak! Ezeken a napokon nem kell fizetni a parkolásért Kecskeméten

Címkék#október 23.#Kecskeméti Városrendészet#parkolás

A Kecskeméti Városrendészet tájékoztatása alapján az autóknak a jövőben sokkal könnyebb lesz helyet találni. Ráadásul a hosszú hétvégén Kecskemét legnagyobb részén ingyenes parkolás lehetőségével várják a sorőföket.

Brockmeyer Sophie Isabella

2025. október 1-jétől kezdődően valamennyi, gépjárműben utazó személy jogosult a P+R parkoló szolgáltatásainak igénybevételére, emellett két napon ingyenes parkolásra lesz lehetőség Kecskemét legtöbb parkolójában – tájékoztatott közleményében a Kecskeméti Városrendészet.

ingyenes parkolás kecskeméten
Fotó: Bús Csaba / Illusztráció

Egyre kedvezőbb parkolási feltételek

A külső városrészből autóval érkező lakosok a P+R parkoló használatával a város peremterületén biztonságosan és ingyen leparkolhatják járművüket, majd közösségi közlekedéssel folytathatják útjukat a belváros felé szintén ingyenesen. A P+R kifejezés a Park and Ride kifejezésből ered. Ezek a parkolóhelyek azoknak kedveznek, akik messzebbről érkeznek Kecskemétre, és útjukat a kocsi után tömegközlekedéssel szeretnék folytatni. 

Csökken a belváros járműforgalma

A szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy valamennyi, igénybe vevő személy külön-külön a parkoló terminálján az autó rendszámát rögzítse. A parkoló igénybevétele fokozatosan növekszik és ezáltal érezhetően csökken a belváros járműforgalma és parkolóinak zsúfoltsága, ezért a Kecskeméti Városrendészet kéri a lakosság együttműködését, és ösztönzi a gépjárművel közlekedőket, hogy éljenek a P+R parkolók nyújtotta kényelmes és gazdaságos lehetőséggel, ezzel is hozzájárulva Kecskemét fenntartható és élhető városi környezetének megőrzéséhez.

Ingyenes parkolás a hosszú hétvégén

2025. október 23. és október 24. napokon díjmentes lesz a parkolás a Benkó Zoltán Szabadidőközpont parkolójában, továbbá a Városrendészet üzemeltetésében lévő valamennyi fizető várakozási területen.

A Kecskeméti Városrendészet ügyfélszolgálati irodája pedig 2025. október 23-án és október 24-én zárva tart, azonban a bérletek elektronikus úton e napokon is megvásárolhatóak.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu