Jó hír az autósoknak! Ezeken a napokon nem kell fizetni a parkolásért Kecskeméten

2025. október 1-jétől kezdődően valamennyi, gépjárműben utazó személy jogosult a P+R parkoló szolgáltatásainak igénybevételére, emellett két napon ingyenes parkolásra lesz lehetőség Kecskemét legtöbb parkolójában – tájékoztatott közleményében a Kecskeméti Városrendészet.

Fotó: Bús Csaba / Illusztráció

Egyre kedvezőbb parkolási feltételek

A külső városrészből autóval érkező lakosok a P+R parkoló használatával a város peremterületén biztonságosan és ingyen leparkolhatják járművüket, majd közösségi közlekedéssel folytathatják útjukat a belváros felé szintén ingyenesen. A P+R kifejezés a Park and Ride kifejezésből ered. Ezek a parkolóhelyek azoknak kedveznek, akik messzebbről érkeznek Kecskemétre, és útjukat a kocsi után tömegközlekedéssel szeretnék folytatni.

Csökken a belváros járműforgalma

A szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy valamennyi, igénybe vevő személy külön-külön a parkoló terminálján az autó rendszámát rögzítse. A parkoló igénybevétele fokozatosan növekszik és ezáltal érezhetően csökken a belváros járműforgalma és parkolóinak zsúfoltsága, ezért a Kecskeméti Városrendészet kéri a lakosság együttműködését, és ösztönzi a gépjárművel közlekedőket, hogy éljenek a P+R parkolók nyújtotta kényelmes és gazdaságos lehetőséggel, ezzel is hozzájárulva Kecskemét fenntartható és élhető városi környezetének megőrzéséhez.

Ingyenes parkolás a hosszú hétvégén

2025. október 23. és október 24. napokon díjmentes lesz a parkolás a Benkó Zoltán Szabadidőközpont parkolójában, továbbá a Városrendészet üzemeltetésében lévő valamennyi fizető várakozási területen.

A Kecskeméti Városrendészet ügyfélszolgálati irodája pedig 2025. október 23-án és október 24-én zárva tart, azonban a bérletek elektronikus úton e napokon is megvásárolhatóak.