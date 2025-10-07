Nemcsak a lakás, a bútor eladása is adóköteles lehet – fontos szabályokat tisztázott a NAV

Lakáseladás esetében két fontos adóügyi szabályt érdemes figyelembe venni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tájékoztatása alapján. Az egyik előírás arra vonatkozik, hogy milyen adószabályok vonatkoznak egy ingatlan eladására, a másik pedig, hogy a bútorok (ingóságok) eladása mikor, milyen adózást von maga után. Ezekről a szabályokról különösen fontos tudni a sok ingatlanvásárlónak és eladónak, aki az Otthon Start Programot igénybe veszi.

Ingatlan eladása: fontos szabályokat tisztázott a NAV

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A NAV szabályai ingatlan eladása és vétele esetén

A NAV egy ingatlan eladásánál az illetéket (egy állami kötelező díj, amit többek között ingatlanvásárláskor fizetni kell) a lakás forgalmi értéke alapján állapítja meg, ami nem feltétlenül egyezik meg a szerződésben leírtakkal. Az adóhivatal összehasonlító helyszíni szemlét is tarthat, külső szakértőt is bevonhat, de felhasználhatja az ingatlan energiatanúsítványába foglalt adatokat is.

Ingóságok kezelése

A lakás és a nagy értékű bútorok külön-külön eladása esetén is érdemes figyelni az adózási szabályokra – hívja fel a figyelmet a NAV. Ha az adásvételi szerződés külön meghatározza az eladó bútorokat, illetve más ingóságok értékét, vagy külön szerződést köt az ingatlanra és külön a bútorokra, akkor a bútorok eladása ingó értékesítésként adóköteles lehet. Az ingóság értékesítéséből származó jövedelem után 15 százalék személyi jövedelemadót kell megállapítani és fizetni a következő évi szja-bevalláskor, május 20-ig.

Kedvező szabály

Az adót csak akkor kell megfizetni, ha az eladás évében az ingóságokból származó bevétel több mint 600 ezer forint. Ha 600 ezer forint feletti a bevétel, akkor ebből le kell vonni az igazolható költségeket (például az eredeti árát az ingóságnak), vagy az eladással kapcsolatos kiadásokat, és így megkapjuk a jövedelmet. A jövedelem után pedig 15 százalékos szja-t kell fizetni, de csak akkor, ha a jövedelemrész 200 ezer forint felett van.

Röviden az Otthon Start Programról

A fix 3 százalékos lakáshitel a jelenleg legkedvezőbb kölcsön a fiatal lakásvásárlók számára. A kamat nem változik és nagyon alacsony a többi lakáshitel-konstrukcióhoz képest.