Nemcsak a lakás, a bútor eladása is adóköteles lehet – fontos szabályokat tisztázott a NAV
Az Otthon Start Program jelentős hatással van az ingatlanpiacra, megnőtt az ingatlanvásárlók és -eladók száma is. Egy ingatlan eladása során érdemes tisztában lenni az adózási előírásokkal, figyelmeztet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.
Lakáseladás esetében két fontos adóügyi szabályt érdemes figyelembe venni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tájékoztatása alapján. Az egyik előírás arra vonatkozik, hogy milyen adószabályok vonatkoznak egy ingatlan eladására, a másik pedig, hogy a bútorok (ingóságok) eladása mikor, milyen adózást von maga után. Ezekről a szabályokról különösen fontos tudni a sok ingatlanvásárlónak és eladónak, aki az Otthon Start Programot igénybe veszi.
A NAV szabályai ingatlan eladása és vétele esetén
A NAV egy ingatlan eladásánál az illetéket (egy állami kötelező díj, amit többek között ingatlanvásárláskor fizetni kell) a lakás forgalmi értéke alapján állapítja meg, ami nem feltétlenül egyezik meg a szerződésben leírtakkal. Az adóhivatal összehasonlító helyszíni szemlét is tarthat, külső szakértőt is bevonhat, de felhasználhatja az ingatlan energiatanúsítványába foglalt adatokat is.
Ingóságok kezelése
A lakás és a nagy értékű bútorok külön-külön eladása esetén is érdemes figyelni az adózási szabályokra – hívja fel a figyelmet a NAV. Ha az adásvételi szerződés külön meghatározza az eladó bútorokat, illetve más ingóságok értékét, vagy külön szerződést köt az ingatlanra és külön a bútorokra, akkor a bútorok eladása ingó értékesítésként adóköteles lehet. Az ingóság értékesítéséből származó jövedelem után 15 százalék személyi jövedelemadót kell megállapítani és fizetni a következő évi szja-bevalláskor, május 20-ig.
Kedvező szabály
Az adót csak akkor kell megfizetni, ha az eladás évében az ingóságokból származó bevétel több mint 600 ezer forint. Ha 600 ezer forint feletti a bevétel, akkor ebből le kell vonni az igazolható költségeket (például az eredeti árát az ingóságnak), vagy az eladással kapcsolatos kiadásokat, és így megkapjuk a jövedelmet. A jövedelem után pedig 15 százalékos szja-t kell fizetni, de csak akkor, ha a jövedelemrész 200 ezer forint felett van.
Röviden az Otthon Start Programról
A fix 3 százalékos lakáshitel a jelenleg legkedvezőbb kölcsön a fiatal lakásvásárlók számára. A kamat nem változik és nagyon alacsony a többi lakáshitel-konstrukcióhoz képest.
A hitel keretei között összesen 50 millió forintot lehet felvenni. A ház vagy tanya ára maximum 150 millió forint lehet, a lakásoknál pedig 100 millió forint az árhatár, a leghosszabb futamidő pedig 25 év. Emellett az ingatlan négyzetméterenkénti ára maximum 1,5 millió lehet, amivel a közép- vagy alsóbb kategóriás házak vagy lakások vásárlását támogatják. Az elsőlakás-vásárlóknak azért is kedvező lehetőség az Otthon Start Program, mert csak 10 százalék önerőre van szükség igényléséhez.
Berényi István egyéni ingatlan értékesítő tanácsai alapján érdemes időben érékbecslést csinálni, valamint végig gondolni, hogy van-e jelenleg és lesz-e a jövőben is elég jövedelmünk a hitel visszafizetéséhez.
Az Otthon Start Program igénybevételéhez kitétel a 18. életév betöltése, és a legalább 2 éves társadalombiztosítási jogviszony. Emellett az elmúlt 10 évben nem rendelkezhetett a hitelkérő lakótulajdonnal, kivétel: ha az ingatlan 15 millió forint vagy annál alacsonyabb értékű. Ahogy más hitelekhez is, úgy ebben az esetben is feltétel
- a büntetlen előélet,
- a köztartozás-mentesség,
- valamint a hitelképesség.
A programnak már internetes oldala is van az elsőlakás-vásárlók igényeit kielégítő lakásfejlesztések beruházóinak. Orbán Viktor miniszterelnök korábban hangsúlyozta, a kormány célja, hogy Magyarországon mindenkinek saját otthona legyen.
