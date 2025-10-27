Minden háziorvosnál elérhető az influenza elleni védőoltás, sokaknak ingyen jár

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adta hírül: már igényelhetők az influenza elleni védőoltások, melyek különösen ajánlottak a kockázati csoportba tartozóknak. A közlemény szerint a 2025/2026-os szezonra gyártott influenza-oltóanyag kiszállítása lezárult, így országosan minden háziorvosnál és foglalkozás-egészségügyi szolgáltatónál elérhető a vakcina.

Az influenza elleni védőoltás felvehető a háziorvosoknál

Fotó: Shutterstock / Illusztráció

Fontos a megelőzés, erre az influenza elleni védőoltás tökéletes

Még nincs itt az influenzaszezon, de a szakemberek ajánlják, főként a kockázati csoportba tartozóknak, éljenek a védőoltás lehetőségével. Korábbi cikkünkben írtunk arról, hogy dr. Lódi Brigitta felnőtt háziorvos, kiknek ajánlja az influenza elleni védőoltást. Úgy véli: fontos a megelőzés. Most még abban az időszakban vagyunk, amikor erre fel lehet készülni. A védőoltás a leghatékonyabb eszköz az influenza súlyos, akár szövődményekkel járó formáinak megelőzésére.

A leginkább érintettek

Az oltás különösen ajánlott a kockázati csoportba tartozóknak, akik számára az állam az elmúlt évekhez hasonlóan idén is ingyenesen biztosítja a vakcinát. Akit érdekel, az vegye fel a kapcsolatot a védőoltás jogosultságának ellenőrzése érdekében a háziorvosával. A kockázati csoportba tartoznak:

a 60 évnél idősebbek,

a krónikus légzőszervi, a szív- és érrendszeri-, illetve anyagcsere-betegségben szenvedők,

a csökkent immunitású személyek,

a várandós vagy a gyermekvállalást tervező nők.

Ugyancsak ajánlott a védőoltás az egészségügyi és a szociális intézményben dolgozóknak, valamint a tartós ápolást-gondozást nyújtó intézmények ellátottjainak is.

Több mint félmillión éltek az oltással

A közleményből az is kiderül: Magyarországon a 3 évesnél idősebbek oltásához 650 ezer adag térítésmentesen felhasználható 3Fluart vakcina, míg a 3 éven aluli gyermekek védelmére 4 ezer adag Vaxigrip oltóanyag és 2 ezer adag Fluenz szuszpenziós orrspray áll rendelkezésre. Hozzátették, hogy a 2024/2025-ös szezonban 557 184 ember kapott térítésmentesen influenza elleni védőoltást, az oltottak több mint 70 százaléka 60 éves vagy annál idősebb volt.