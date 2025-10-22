5 órája
Te is köhögsz már napok óta? A kecskeméti háziorvos elmondta, mit tegyél!
Egyre többen szenvednek felsőlégúti betegségektől. Nem kell rögtön orvoshoz szaladni, magunk is tehetünk azért, hogy jobban legyünk. Többek között erről, valamint a közelgő influenzaszezonról, influenza elleni oltásról és Covid megbetegedésekről szólt dr. Lódi Brigitta, felnőtt háziorvos a Rádió 1 Gong Téma műsorában.
Bőven benne vagyunk az őszben. Hidegebb, nyirkosabb az időjárás, könnyen megfázhatunk. Nincs még influenzaszezon, de egyre többen keresik fel háziorvosukat felső légúti panaszokkal. Már előjegyeztethető az influenza elleni oltás. A tapasztalatokat összegezte a kecskeméti háziorvos.
Az influenzaszezon még nincs itt
Dr. Lódi Brigitta az elején leszögezte: ahogy elkezdődik az iskola, óvodaszezon, visszakerülnek a gyerekek a közösségbe, évről évre látható, hogy szépen megugranak az esetszámok. Majd jön ez a hűvösebb, nyirkosabb, csapadékosabb, hideg idő, és elkezdődik a légúti megbetegedések szezonja, ami általában március végéig, áprilisig kitart. Szerencsére még nincs influenzaszezon, e betegség általában november végén, december elején szokott ugrásszerűen megnövekedni.
Az influenza elleni oltás kérhető
A háziorvos szerint fontos a megelőzés. Elmondta: most még abban az időszakban vagyunk, amikor erre fel lehet készülni. Hamarosan kezdődik az oltási szezon. Az influenza elleni oltóanyag mindig a szezonálisan legvalószínűbb típusra készül el. Különösen veszélyeztetett korosztály
- a krónikus betegségben kezeltek,
- a 65 évüket betöltött szemléyek,
- és a nagyobb közösségekben, egészségügyben, iskolában, óvodában dolgozó emberek.
Náluk fokozottabb a veszély arra, hogy egyrészt megbetegednek, másrészt ha betegek lesznek, akkor valamilyen szövődmény kialakulásának veszélye áll fenn.
A háziorvosok október végén kapják meg az oltóanyagot, és megkezdik az oltást. Dr. Lódi Brigitta arra biztatott mindenkit, aki a felsorolt csoportba tartozik, hogy éljen az oltás lehetőségével, mert az influenza is tud nagyon súlyos szövődményeket okozni, és a védőoltás pedig nagyon hatékony.
Ezt magunk is megtehetjük otthon
A háziorvos kitért a felsőlégúti betegségek otthoni orvoslására is. Hangsúlyozta: a betegnek nem kell azonnal felkeresnie orvosát, megkezdheti otthon a tüneti terápiát. A gyógyszertárakban elérhetők
- a gyulladáscsökkentők,
- fájdalomcsillapítók,
- lázcsillapítók,
- hurutoldók,
- köhögéscsillapítók.
Egyszerűbb tüneteknél ezek segíthetnek. Emellett mindenki támogassa szervezetét vitaminokkal, nyomelemekkel, pihenéssel, alvással, egészséges étkezéssel, melyek mind arra ösztönzik, segítik a szervezetet, hogy saját maga képes legyen meggyógyítani ezt a betegséget.
Ez az pont, amikor az orvoshoz kell menni
Orvoshoz akkor kell fordulni, amikor napokon keresztül minden igyekezet ellenére romlik a helyzet. Megjelenik olyan sűrű, színes váladék, ami akár egész nap jelen van, és nem szűnik a tüneti terápiára, vagy 3-4 napnál tovább felmegy a láz 38 fok fölé. Ezen esetek jelezhetik a felülfertőződést, így szükséges az orvosi vizsgálat, majd az eredmény tükrében az megfelelő antibiotikum kezelés.
A tüneti terápiával egy időben szükséges lehet a közösségből való kivonás, otthoni pihenés, alvás, sok folyadék. A tapasztalatok szerint 80 százalékban a tüneti terápia hatására meggyógyulnak a betegek.
Köhögés sokaknál ezért húzódik el
Tavaly sokakat érintett a hosszan elhúzódó köhögés. A háziorvos ennek kapcsán elmondta: a kórokozók hajlamosítanak arra, hogy asztmatikus jellegű köhögést indítsanak el, amit a nedves, nyirkos, hideg levegő rosszabbá tehet, és vannak emberek, akik erre hajlamosabbak. Például akiknek volt gyerekkorukban asztmája, de kinőtték felnőtt korukra, és most légúti megbetegedésben szenvednek. Olyan kórokozó kerülhet a szervezetükbe, ami miatt ez az asztmatikus hajlam előjön. Náluk is lehet sokáig, akár hetekig, hónapokig elhúzódó köhögés.
Szamárköhögés a kisbabára veszélyes lehet
A szamárköhögés is egy létező dolog, most is elsősorban a kismamákat és az újszülötteket féltik. Gyakorlatilag a picire a felnőttek veszélyesek mindaddig, amíg a kisbaba maga nem kapja meg a szamárköhögés elleni oltást. Amíg nem következik be ez az immunizálás, addig úgy is védhetők, hogy a kismama és a környezetében lévő felnőtt emberek egy emlékeztető oltást kapnak, és ezáltal a betegség ellen védettebbek, nem fogják úgy hazavinni, nem lesznek olyan fogékonyak a fertőzésre, és nem lesznek fertőzőképesek.
Itt a Covid, de nem kell félni
Végül néhány gondolat a Covid vírusról. Lódi Brigitta megjegyezte: velünk maradt, és most is jelen van a Covid vírus, de leszelídült, hasonló, mint az influenza vírus. Nincs már Covid-oltás. Szórványosan ugyanúgy, ahogy az influenza vírus, ez is felütheti a fejét, és kisebb közösségekben, csoportokban járványszerűen megjelenhet. Nem kell teszt se, de a patikában elérhetők. A Covid vírus ugyanazokat a típusú légúti tüneteket, panaszokat okozza, mint az influenza vagy az influenzaszerű vírusok. Kezelni ugyanúgy kell, és nincs rá karantén.
A maszk viselése viszont ajánlott mindenkinek, akinek felső légúti problémája van. Kötelezően még nem írták elő rendelőkben, kórházakban, de ez is hamarosan megtörténhet, főként a várható influenzaszezon kapcsán. A maszkkal a fertőzőképesség sokkal jobban lecsökkenthető.
