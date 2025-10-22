Te is köhögsz már napok óta? A kecskeméti háziorvos elmondta, mit tegyél!

Bőven benne vagyunk az őszben. Hidegebb, nyirkosabb az időjárás, könnyen megfázhatunk. Nincs még influenzaszezon, de egyre többen keresik fel háziorvosukat felső légúti panaszokkal. Már előjegyeztethető az influenza elleni oltás. A tapasztalatokat összegezte a kecskeméti háziorvos.

Az influenza elleni oltásokról is beszélt dr. Lódi Brigitta, felnőtt háziorvos a Rádió 1 Gong Téma műsorában

Fotó: Rádió 1 Gong

Az influenzaszezon még nincs itt

Dr. Lódi Brigitta az elején leszögezte: ahogy elkezdődik az iskola, óvodaszezon, visszakerülnek a gyerekek a közösségbe, évről évre látható, hogy szépen megugranak az esetszámok. Majd jön ez a hűvösebb, nyirkosabb, csapadékosabb, hideg idő, és elkezdődik a légúti megbetegedések szezonja, ami általában március végéig, áprilisig kitart. Szerencsére még nincs influenzaszezon, e betegség általában november végén, december elején szokott ugrásszerűen megnövekedni.

Az influenza elleni oltás kérhető

A háziorvos szerint fontos a megelőzés. Elmondta: most még abban az időszakban vagyunk, amikor erre fel lehet készülni. Hamarosan kezdődik az oltási szezon. Az influenza elleni oltóanyag mindig a szezonálisan legvalószínűbb típusra készül el. Különösen veszélyeztetett korosztály

a krónikus betegségben kezeltek,

a 65 évüket betöltött szemléyek,

és a nagyobb közösségekben, egészségügyben, iskolában, óvodában dolgozó emberek.

Náluk fokozottabb a veszély arra, hogy egyrészt megbetegednek, másrészt ha betegek lesznek, akkor valamilyen szövődmény kialakulásának veszélye áll fenn.

A háziorvosok október végén kapják meg az oltóanyagot, és megkezdik az oltást. Dr. Lódi Brigitta arra biztatott mindenkit, aki a felsorolt csoportba tartozik, hogy éljen az oltás lehetőségével, mert az influenza is tud nagyon súlyos szövődményeket okozni, és a védőoltás pedig nagyon hatékony.

Ezt magunk is megtehetjük otthon

A háziorvos kitért a felsőlégúti betegségek otthoni orvoslására is. Hangsúlyozta: a betegnek nem kell azonnal felkeresnie orvosát, megkezdheti otthon a tüneti terápiát. A gyógyszertárakban elérhetők

a gyulladáscsökkentők,

fájdalomcsillapítók,

lázcsillapítók,

hurutoldók,

köhögéscsillapítók.

Egyszerűbb tüneteknél ezek segíthetnek. Emellett mindenki támogassa szervezetét vitaminokkal, nyomelemekkel, pihenéssel, alvással, egészséges étkezéssel, melyek mind arra ösztönzik, segítik a szervezetet, hogy saját maga képes legyen meggyógyítani ezt a betegséget.