1956 métert futottak az ifjú polgárőrök és rendőrhallgatók Halason – fotók, videó

Mintegy kétszáz ifjú polgárőr és rendőrhallgató részvételével első alkalommal rendezték meg az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) Ifjúsági Tagozatnáak országos találkozóját. Az esemény helyszíne a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Dékáni Árpád Technikuma volt. Az ünnepi rendezvény a magyar rendőrség és a polgárőrség stratégiai együttműködésének szimbolikus eseménye is volt, amikor a fiatal rendőrök és az ifjú polgárőrök kifejezték elkötelezettségüket a közbiztonság védelme érdekében.

Az ifjú polgárőrök 1956 métert futottak ma

Fotó: Pozsgai Ákos

Először találkoztak az ifjú polgárőrök és a rendőrhallgatók

– A polgárőrség 35 évvel ezelőtti megalakulása óta most először tartottak közös találkozót az ifjú polgárőrök és a rendőrhallgatók, amikor is együtt adtak számot arról, hogy milyen ismeretekkel rendelkeznek. A találkozónak különös aktualitást adott, hogy a 69 évvel ezelőtti 1956-os szabadságharc és forradalom évfordulóján rendezték meg a találkozót – mondta köszöntőjében dr. Túrós András, az OPSZ elnöke emlékeztetve, hogy a polgárőrségnek és a rendőrségnek van egy közös hőse, forradalmárja, akinek emlékét örökre megőrzik.

Megtagadta a parancsot

Kopácsi Sándorra emlékezett Kiskunhalason az OPSZ elnöke, aki felidézte, hogy Kopácsi Sándor az 1956-os forradalom idején volt Budapest rendőrfőkapitánya, majd a Nemzetőrség helyettes főparancsnoka, később Nagy Imre perének életfogytiglanra ítélt hatodrendű vádlottja, aki szabadulása után Kanadába emigrált, majd Magyarországra hazatérése után a megalakult Országos Polgárőr Szövetség alapító elnöke volt 1991-től 1996-ig.

– Neki köszönhetjük, hogy Magyarországon egyáltalán létezik polgárőrség. Ő volt, aki Budapest rendőr-főkapitányaként a forradalom kitörésekor tömegoszlatásra kapott parancsot, és arra, hogy szükség szerint használjanak fegyvert is. Kopácsi azonban a diktatórikus államvezetés parancsát megtagadta, ezzel elkerülte a vérontást, sőt a tüntetők oldalára állt, megszervezte a nemzetőrséget és fegyverrel is ellátta a forradalmárokat – mondta Túrós András.