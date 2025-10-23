október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

Emlékezés

2 órája

1956 métert futottak az ifjú polgárőrök és rendőrhallgatók Halason – fotók, videó

Címkék#emlékfutás#ifjú polgárőr#október 23.#1956-os forradalom

Az idén is 1956 méteres polgárőr emlékfutással adóztak az 1956-os forradalom és szabadságharc emléke előtt. Október 23-án az Országos Polgárőr Szövetség Ifjúsági Tagozata szervezésében Kiskunhalason húztak futócipőt az ifjú polgárőrök és fiatal rendőrök.

Pozsgai Ákos

Mintegy kétszáz ifjú polgárőr és rendőrhallgató részvételével első alkalommal rendezték meg az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) Ifjúsági Tagozatnáak országos találkozóját. Az esemény helyszíne a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Dékáni Árpád Technikuma volt. Az ünnepi rendezvény a magyar rendőrség és a polgárőrség stratégiai együttműködésének szimbolikus eseménye is volt, amikor a fiatal rendőrök és az ifjú polgárőrök kifejezték elkötelezettségüket a közbiztonság védelme érdekében.

Először találkoztak az ifjú polgárőrök és a rendőrhallgatók
Az ifjú polgárőrök 1956 métert futottak ma
Fotó: Pozsgai Ákos

Először találkoztak az ifjú polgárőrök és a rendőrhallgatók

– A polgárőrség 35 évvel ezelőtti megalakulása óta most először tartottak közös találkozót az ifjú polgárőrök és a rendőrhallgatók, amikor is együtt adtak számot arról, hogy milyen ismeretekkel rendelkeznek. A találkozónak különös aktualitást adott, hogy a 69 évvel ezelőtti 1956-os szabadságharc és forradalom évfordulóján rendezték meg a találkozót – mondta köszöntőjében dr. Túrós András, az OPSZ elnöke emlékeztetve, hogy a polgárőrségnek és a rendőrségnek van egy közös hőse, forradalmárja, akinek emlékét örökre megőrzik. 

Megtagadta a parancsot

Kopácsi Sándorra emlékezett Kiskunhalason az OPSZ elnöke, aki felidézte, hogy Kopácsi Sándor az 1956-os forradalom idején volt Budapest rendőrfőkapitánya, majd a Nemzetőrség helyettes főparancsnoka, később Nagy Imre perének életfogytiglanra ítélt hatodrendű vádlottja, aki szabadulása után Kanadába emigrált, majd Magyarországra hazatérése után a megalakult Országos Polgárőr Szövetség alapító elnöke volt 1991-től 1996-ig.

– Neki köszönhetjük, hogy Magyarországon egyáltalán létezik polgárőrség. Ő volt, aki Budapest rendőr-főkapitányaként a forradalom kitörésekor tömegoszlatásra kapott parancsot, és arra, hogy szükség szerint használjanak fegyvert is. Kopácsi azonban a diktatórikus államvezetés parancsát megtagadta, ezzel elkerülte a vérontást, sőt a tüntetők oldalára állt, megszervezte a nemzetőrséget és fegyverrel is ellátta a forradalmárokat – mondta Túrós András. 

Emlékfutással tisztelegtek 56 hósei előtt

Fotók: Pozsgai Ákos

1956 métert futottak

A rendőrök és a polgárőrök kötelessége, hogy emlékezzenek rá, ennek egyik formája a 56-os emlékfutás is. Az idén is 1956 méteres polgárőr emlékfutással adóztak az 1956-os forradalom és szabadságharc emléke előtt. A 69 évvel ezelőtti események előtt tisztelegve október 23-án ezúttal Kiskunhalason húztak nyúlcipőt az ifjú polgárőrök és a fiatal rendőrhallgatók. Összesen 1956 métert futottak.

Az országos ifjú polgárőr találkozón újabb 17 dékánis diák lett ifjú polgárőr, akik igazolványukat ünnepélyes keretek között vehették át dr. Túrós Andrástól, Gulyás Zsolt rendőr tábornoktól, a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetőjétől és Hurtony Zsolttól, a Kiskunhalasi Városőrség és Polgárőr Egyesület elnökétől.

 

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

 

