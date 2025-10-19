„Az idősek életbölcsessége felbecsülhetetlen érték” – Kömpöc nyugdíjasait ünnepelték – fotók

Az idősek világnapja alkalmából Kömpöc Község Önkormányzata ünnepi ebéddel és kulturális műsorral köszöntötte a falu nyugdíjasait péntek délben. Az eseményen jelen volt Lezsák Sándor országgyűlési képviselő, az Országgyűlés alelnöke is – tájékoztatott a Bács-Kiskun 4. választókerületi iroda Fidesz-KDNP-Nemzeti Fóruma sajtóközleményében.

Az idősek előtt tisztelgett Kömpöc Önkormányzata

Fotó: Ujvári Sándor

Tisoczki László, Kömpöc polgármestere Óbecsey István Szeressétek az öregeket című versét idézve, valamint saját gondolatait megosztva köszöntötte az idősebb generáció tagjait. Beszédében kiemelte: a közösség számára az idősek tudása, életbölcsessége és embersége felbecsülhetetlen értéket képvisel.

Mint írják, Lezsák Sándor visszaemlékezésében elmondta, hogy édesapja korai halála miatt mindig különös tisztelettel fordult az idősebbek felé. Hangsúlyozta: már fiatal korától szoros kapcsolatot ápolt olyan példaképekkel, mint Fekete Gyula és Szíj Rezső, akik megerősítették benne a hitet, hogy „hetven-, nyolcvan-, kilencvenévesen is van érték és tudás az emberben”.