41 perce

„Az idősek életbölcsessége felbecsülhetetlen érték” – Kömpöc nyugdíjasait ünnepelték – fotók

Címkék#Kömpöc Község Önkormányzat#idősek világnapja#nyugdíjas

Meghitt ünnepséggel köszöntötték Kömpöc idős lakóit. Az elhangzott beszédek mind a nyugdíjasok bölcsességét méltatták.

Az idősek világnapja alkalmából Kömpöc Község Önkormányzata ünnepi ebéddel és kulturális műsorral köszöntötte a falu nyugdíjasait péntek délben. Az eseményen jelen volt Lezsák Sándor országgyűlési képviselő, az Országgyűlés alelnöke is – tájékoztatott a Bács-Kiskun 4. választókerületi iroda Fidesz-KDNP-Nemzeti Fóruma sajtóközleményében.

az idősek köszöntése Kömpöcön
Az idősek előtt tisztelgett Kömpöc Önkormányzata
Fotó: Ujvári Sándor

Tisoczki László, Kömpöc polgármestere Óbecsey István Szeressétek az öregeket című versét idézve, valamint saját gondolatait megosztva köszöntötte az idősebb generáció tagjait. Beszédében kiemelte: a közösség számára az idősek tudása, életbölcsessége és embersége felbecsülhetetlen értéket képvisel.

Mint írják, Lezsák Sándor visszaemlékezésében elmondta, hogy édesapja korai halála miatt mindig különös tisztelettel fordult az idősebbek felé. Hangsúlyozta: már fiatal korától szoros kapcsolatot ápolt olyan példaképekkel, mint Fekete Gyula és Szíj Rezső, akik megerősítették benne a hitet, hogy „hetven-, nyolcvan-, kilencvenévesen is van érték és tudás az emberben”.

A szépkorúakat köszöntötték Kömpöcön

Fotók: Ujvári Sándor

„Ez az én szellemi világom, a Duna–Tisza köze. Itt születtem újjá húszévesen, amikor Pestről lekerültem” – fogalmazott a képviselő. Hozzátette: ez a táj és az itt élők adták meg számára azt a lelki és közösségi alapot, amely egész életén át meghatározta gondolkodását és értékrendjét.

A meghitt hangulatú esemény végén a Szent Márton Társulat szólistái népszerű operettslágerekkel szórakoztatták a jelenlévőket, majd közös ebéddel zárult a program.

