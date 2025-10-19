Együtt ünnepeltek a szépkorúakkal, a pezsgős koccintás sem maradt el – fotók, videó

Az Idősek napja alkalmából Füredi János polgármester köszöntötte az idős ágasegyháziakat, akik életük munkájával, bölcsességükkel és szeretetükkel gazdagították az elmúlt évtizedekben a közösséget, példát mutattak emberségből, kitartásból, békességből és segítségnyújtásból. A község első embere szólt a településen közelmúltban megvalósult beruházásokról is.

Az idősek napja alkalmából méltatták a szépkorúakat Ágasegyházán

Fotó: Sebestyén Hajnalka

Az idősek élettapasztalata, bölcsessége sokat ér

Ágasegyházán hosszú ideje minden évben megemlékeznek az idősekről, és tisztelegnek azok előtt, akik már nem lehetnek közöttük.

– A mai ünnep, az időseinkről, az irántuk való tiszteletről, szeretetről szól.

Ők azok, akik egy életen át szorgalmasan dolgoztak, sokszor nélkülöztek azért, hogy az általuk megépített úton a fiatalok is biztonságosan járhassanak, átvegyék tőlük a sok-sok tudást, tapasztalatot, erkölcsi és etikai normákat.

Az utókornak szüksége van időseink élettapasztalatára, arra a higgadt bölcsességre, amivel csakis ők rendelkeznek. Az irántuk való tiszteletünk magában foglalja az elfogadást, a számukra nyújtott támogatásunkat, szeretetünket és annak kifejezését, hogy társadalmunknak, mint mindig, most is nagyon hasznos tagjai – hangsúlyozta Füredi János köszöntőjében, majd egy kicsit nosztalgiázott a nyolcvanas években, amikor a jelenlévő idősek még valamennyien fiatalok voltak.

Az Idősek napja rendezvényen szó esett a beruházásokról is

Füredi János polgármester tájékoztatást nyújtott az időseknek, összegezte a közelmúltban megvalósult és tervezett ágasegyházi beruházásokat.

Elkezdődött a Rákóczi úti járda újjáépítése, melyre 10 millió forint pályázati összeget nyertek, melyhez szükség esetén önerőt is hozzátesznek. A munkálatok hamarosan kezdődnek. A Rákóczi úti lámpatestek kivételével, mivel azok megfelelőek, a település valamennyi lámpatestét energiatakarékos, ledes lámpatestre cserélik, melyre 20 millió forint igényt nyújtottak be a Magyar Falu Program pályázati kiírásában, e tekintetben bíznak a pozitív elbírálásban.

A játszóterek felülvizsgálatát elvégeztették, az óvodához heteken belül egy fészekhinta érkezik, így teljesül a kicsiknek egy régi álmuk. A sportcsarnok védőhálójának teljes cseréje megtörtént tavasszal 2 millió forint önerőből.