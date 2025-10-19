2 órája
Együtt ünnepeltek a szépkorúakkal, a pezsgős koccintás sem maradt el – fotók, videó
Szeressük az időseket! – hangzott el Ágasegyházán vasárnap. Az Idősek napja rendezvényen mintegy 250 szépkorút vendégelt meg az önkormányzat finom ebéddel és zenés műsorral.
Az Idősek napja alkalmából Füredi János polgármester köszöntötte az idős ágasegyháziakat, akik életük munkájával, bölcsességükkel és szeretetükkel gazdagították az elmúlt évtizedekben a közösséget, példát mutattak emberségből, kitartásból, békességből és segítségnyújtásból. A község első embere szólt a településen közelmúltban megvalósult beruházásokról is.
Az idősek élettapasztalata, bölcsessége sokat ér
Ágasegyházán hosszú ideje minden évben megemlékeznek az idősekről, és tisztelegnek azok előtt, akik már nem lehetnek közöttük.
– A mai ünnep, az időseinkről, az irántuk való tiszteletről, szeretetről szól.
Ők azok, akik egy életen át szorgalmasan dolgoztak, sokszor nélkülöztek azért, hogy az általuk megépített úton a fiatalok is biztonságosan járhassanak, átvegyék tőlük a sok-sok tudást, tapasztalatot, erkölcsi és etikai normákat.
Az utókornak szüksége van időseink élettapasztalatára, arra a higgadt bölcsességre, amivel csakis ők rendelkeznek. Az irántuk való tiszteletünk magában foglalja az elfogadást, a számukra nyújtott támogatásunkat, szeretetünket és annak kifejezését, hogy társadalmunknak, mint mindig, most is nagyon hasznos tagjai – hangsúlyozta Füredi János köszöntőjében, majd egy kicsit nosztalgiázott a nyolcvanas években, amikor a jelenlévő idősek még valamennyien fiatalok voltak.
Az Idősek napja rendezvényen szó esett a beruházásokról is
Füredi János polgármester tájékoztatást nyújtott az időseknek, összegezte a közelmúltban megvalósult és tervezett ágasegyházi beruházásokat.
Elkezdődött a Rákóczi úti járda újjáépítése, melyre 10 millió forint pályázati összeget nyertek, melyhez szükség esetén önerőt is hozzátesznek. A munkálatok hamarosan kezdődnek. A Rákóczi úti lámpatestek kivételével, mivel azok megfelelőek, a település valamennyi lámpatestét energiatakarékos, ledes lámpatestre cserélik, melyre 20 millió forint igényt nyújtottak be a Magyar Falu Program pályázati kiírásában, e tekintetben bíznak a pozitív elbírálásban.
A játszóterek felülvizsgálatát elvégeztették, az óvodához heteken belül egy fészekhinta érkezik, így teljesül a kicsiknek egy régi álmuk. A sportcsarnok védőhálójának teljes cseréje megtörtént tavasszal 2 millió forint önerőből.
Idősek napja ÁgasegyházánFotók: Sebestyén Hajnalka
Néhány jövő évi fejlesztésről is esett szó
A ravatalozó környezetének fejlesztése keretében tavaly felújították az épületet, a bejárót, valamint új kerékpártartókat és napelemes lámpatesteket helyeztek el. A felújításhoz kapcsolódóan idén tavasszal elkészült a temető vasút felőli oldalának új kerítése, önerő bevonásával. A fennmaradó két oldalon a kerítés megépítését szintén tervezik a közeljövőben, így válik majd teljessé és méltóvá a ravatalozó környezete és funkciója.
Megszervezték ez év elején a használt gumiabroncs gyűjtését, amely eredményesen zárult, ezres nagyságrendben pakolták meg a kamiont, ami rendeltetési helyére szállította a gumiabroncsokat. Amennyiben lesz rá igény a jövőben is megszervezik.
Az önkormányzati épületek tetőfelújításai egy kivétellel megtörténtek, már csak egy épület maradt hátra, a hivatal mögötti irattár, melyet 2026-ra terveztek be.
A pezsgős koccintás nem maradt el
A polgármesteri köszöntő után Hirling Attila Plébániai Kormányzó osztotta meg gondolatait az idősek napja kapcsán, majd az óvodások és iskolások léptek színpadra. Az idősek nevében pedig Rekedt-Nagy Jánosné mondott köszönetet, és elmondta a Szeressétek az öregeket! című verset.
Megtartották a hagyományos pezsgős koccintást, majd következett az ebéd. Végül a Szent Mihály Vándorszínház szórakoztatta a szépkorúakat.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!